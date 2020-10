Coswig

Endlich wieder live auf der Bühne stehen. Viele Künstler konnten in den vergangenen Monaten aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht ihrer Arbeit nachgehen, hatten keine Einnahmen, aber das Wichtigste, den Kontakt zu ihren Fans, hatten sie auch nicht mehr. Nun sind wieder Konzerte möglich, unter Auflagen. So auch in der Börse Coswig, als Karat endlich wieder einmal live auf einer Konzertbühne standen und vor Publikum auftraten.

Endlich wieder auf der Bühne: 45 Jahre Karat in Coswig Quelle: Andreas Weihs

Karat gehören zu den populärsten Rockbands, die in der DDR ihren Ursprung haben und sich bis heute erfolgreich im Musikgeschäft behaupten können. Dieses Jahr haben die Musiker einen besonderen Grund zum Feiern, sie begehen ihr 45. Bandbestehen. Aber: Aus der großen Jubiläum-Tour wird nun nichts, die ist in das kommende Jahr verlegt… Geblieben sind noch einzelne Auftritte, die unter bestimmten Auflagen stattfinden können.

Richtige Rock-Mugge

Nach ruhigeren akustischen Auftritten präsentierten Karat in der Coswiger Börse nun wieder richtige Rock-Mugge, mit Strom, jaulenden Gitarren und krachenden Beats. Da war es nicht einfach für die Fans im gut gefüllten Saal, mit ihren Stimmungen umzugehen. Immer wieder drängte es die Zuhörer dazu, mitzumachen, aufzustehen, zu tanzen und zu singen. Doch das war an diesem Abend nicht erlaubt.

Sänger Claudius Dreilich hatte da eine Idee: „Warum summt ihr nicht einfach die Melodie mit?“ Das ließen sich die Zuhörer nicht zweimal sagen, und so bekam die Erinnerungs-Hymne an seinen Vater Herbert „Mich zwingt keiner auf die Knie“ eine ganz neue Stimmung. Beim folgenden „Blumen aus Eis“ wurde frenetisch im Rhythmus geklatscht, gelacht und gewippt. Auch schon zuvor, bei Liedern wie „Seelenschiffe“, „Gewitterregen“ oder „Albatros“, zog die Band alle Register, um ihr Publikum zu unterhalten. Vor allem Gitarrist Bernd Römer setzte immer wieder gekonnt Akzente mit seinem Spiel, bei einigen Soli auch gemeinsam mit Bassist Christian Liebig. Aber auch Martin Becker begeisterte, in dem er mehrere Male seinen Platz hinter den Tasten verließ, um auf der Mundharmonika zu spielen. Der „sechste Mann“ Ronnie Dehn vertrat den eigentlichen Schlagzeuger Michael Schwandt auf brillante Weise, schwang seine Drumsticks gekonnt, aber oft im Halbdunkel der hinteren Bühne. Jeder von ihnen war voll bei der Sache. Man sah es den Musikern wirklich an, wie viel Freude es ihnen machte, wieder auf der Bühne zu stehen.

Mund-Nasen-Schutz beim Gang ins Publikum

Wie anders in diesen Zeiten dennoch ein Konzert sein muss, abgesehen von Abstand und Singverbot zeigte Claudius Dreilich, als er sich von der Bühne in den Gang vor das Publikum bewegte, im Gesicht einen Mund-Nasen-Schutz, der ihn fast unkenntlich machte. Beim Singen stand er dann wieder zwischen seinen Mit-Musikern. Einige haben in ihm seinerzeit nur den „Ersatzmann“ für seinen verstorbenen Vater Herbert gesehen, doch er hat sich so gut in die Band integriert, brachte so viel Charisma, Energie und Leben in die Band, dass er als Frontmann heute entscheidend zum Erfolg von Karat beiträgt.

Die Song-Auswahl an diesem Abend umfasste ziemlich jeden populären und bekannten Song von den Anfängen bis zur Gegenwart. Kaum ein Hit wurde vergessen. Natürlich kam „Jede Stunde“, „Wenn ein Schwan singt“, und auch „Der Blaue Planet“ und die „Sieben Brücken“ durften nicht fehlen. Es war ein Abend der Erinnerungen, aber auch des optimistischen Ausblicks in die Zukunft. Ein Abend mit toller Rockmusik, den wohl viele Besucher nicht so schnell vergessen werden, auch weil er in diesen Zeiten nicht alltäglich ist.

Von Andreas Weihs