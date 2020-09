Kamenz

Am Ende ihrer Kamenzer Rede zum Thema „Was hält uns noch zusammen“, beim Resümee, wird Jana Simon noch einmal leidenschaftlich: „Denn was uns tatsächlich zusammenhält, sind die vielen einzelnen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Menschen mit Zivilcourage und Anstand, Menschen, die Andere respektieren und nicht nur das, was sie vielleicht repräsentieren. Menschen, die trotz Widerständen und Rückschlägen nicht aufgeben. Menschen, die sich für etwas einsetzen, das über sie hinausreicht. Menschen, die etwas tun, das nicht nur für sie wichtig ist, sondern für uns alle.“

„Eine Gesellschaft in Auflösung“

Eine Stunde lang hat die 1972 in Potsdam geborene Journalistin im Sakralmuseum, der Klosterkirche St. Annen, von Begegnungen berichtet mit Menschen, die sie berührt, ermutigt, nachdenklich gemacht haben. Nichts hält sie derzeit für dringender geboten, als Wege zu finden, trotz politischer Gegensätze miteinander zu reden.

Dass sich etwas Grundlegendes veränderte, ist ihr bereits 2010 in Los Angeles aufgefallen, wo sich Republikaner und Demokraten unversöhnlich gegenüberstanden. „Sie hatten für den jeweils Andersdenkenden buchstäblich keine Worte mehr.“ Nur noch Verachtung – „eine Gesellschaft in Auflösung“.

Zu spüren bekommt das die Reporterin, die erst für den „ Tagesspiegel“, seit 2004 für die Wochenzeitung „Die Zeit“ unterwegs ist, recht deutlich, diese pauschale Ablehnung der „Lügen-, Mainstream- oder etablierte Presse“. Der Kreis der Zeitungsleser verkleinere sich, der Resonanzraum sei verengt. Viele informierten sich nur noch in digitalen Netzwerken, die ihre jeweilige Meinung verstärken, ganz gleich ob seriös oder nicht.

Brutaler Hass schlägt ihr und ihren Kollegen entgegen. Manchmal zweifelt sie am Sinn ihrer Arbeit: „Immer stärker beschäftigt mich die Frage, wie erreiche ich die Menschen, die Andersdenkenden, überhaupt noch. Vor allem, wenn diese gar nicht mehr erreicht werden wollen.“ Was sie dennoch bestärkt, sind Menschen, über die sie geschrieben hat.

Jene beiden Polizisten etwa, die dem Verbrechertrio des Nationalsozialistischen Untergrunds ( NSU) schon auf den Fersen waren, bevor es seine Mordserie begann. Die später vor Untersuchungsausschüssen offen über Pannen bei der Polizei berichteten. „Sie wollten aufklären, ohne darüber nachzudenken, was das für sie persönlich oder beruflich für Konsequenzen nach sich ziehen könnte.“

Oder diese beiden international tätigen Vermittler, die durch Mediation versuchen, bewaffnete Konflikte zu verhindern. Sie sprächen selbst mit jenen, mit denen sonst keiner mehr sprechen wolle. Sie hätten die Person im Blick, suchten unabhängig von Religion, Geschlecht oder politischer Überzeugung nach dem Kern des Menschen. Dies entspreche dem Menschenbild von Lessings Nathan.

Abweichende Ansichten zulassen

Journalistin geworden ist Jana Simon aus Neugier, wie sie erzählt – „auf das Neue, das Andere, das Exotische, auch auf das Komplizierte und Unbequeme“. Andersdenkenden zuzuhören und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, gehört für sie dazu.

Gezeigt hat sie das in ihrem Porträt über den AfD-Vize Alexander Gauland, nachzulesen in ihrem Buch „Unter Druck. Wie Deutschland sich verändert“ ( S. Fischer, 2019). „ Alexander Gauland vertritt vieles, was ich zutiefst ablehne. Was für mich aber nicht heißt, dass ich nicht mit ihm reden oder über ihn schreiben kann. Ich kann ihm als Mensch begegnen.“

Abweichende Ansichten zuzulassen, hält Jana Simon gerade in der Corona-Krise für geboten. Etwa die jener 77-jährigen Virologin, die das Virus nicht für unbedingt tödlich hält. Die dies wissenschaftlich begründet – ohne Verschwörungsmythen zu verbreiten oder die Bundesregierung zu verunglimpfen. „Wir wissen noch immer wenig über dieses Virus. Also lassen wir doch die Zweifel, die Diskussion darüber zu und erklären einander nicht immer gleich zu Idioten.“

Es fehlt eine gesamtgesellschaftliche Gesprächsplattform

Anstand hält Jana Simon für ein wertvolles Gut. „Aber vor allem im Umgang mit Andersdenkenden hilft Anstand bei der Verständigung. Anstand bedeutet, auch einmal zuhören zu können, sich für die Beweggründe der Anderen zu interessieren, einen grundlegenden Respekt gegenüber anderen Menschen zu zeigen.“

Was derzeit fehle: eine gesamtgesellschaftliche Gesprächsplattform wie jene „Große nationale Debatte“, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach dem Gelbwesten-Protest angeschoben hat. Etwas, das über einzelne Bürgerdialoge hinausgehe. „Wir brauchen Foren, die Menschen aus verschiedensten Schichten und Milieus wieder zusammenführen, in denen die verschiedensten Meinungen diskutiert und verhandelt werden.“ Deren Ergebnisse sollten der Politik vermittelt, von Entscheidungsträgern aufgenommen werden. Sie könnten Beratungsfunktion haben. Auf diesen Foren wäre dann auch zu verhandeln, „was es ist, auf das wir uns noch einigen können“.

MDR Kultur sendet die Rede am 22. September, 22 Uhr. Die Kamenzer Rede 2021 soll der Schriftsteller Sten Nadolny halten.

Von Tomas Gärtner