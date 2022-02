„Kaffee trinken und Bilder gucken“ – Harald Marx zum 80. Geburtstag

Dresden

Heute feiert nicht nur Dresden den 80. Geburtstag von Prof. Dr. Harald Marx, denn auch international wird der außergewöhnliche Museumsmann hoch geschätzt. Bald 45 Jahre lang – von 1966 bis 2009 – schenkte er seine ganze berufliche Passion und Energie der Gemäldegalerie Alte Meister. Zuerst als wissenschaftlicher Assistent, dann als Kustos und von 1991 bis 2009 als Direktor.

Direkt nach dem Studium nach Dresden

Harald Marx hatte das Glück, direkt im Anschluss an sein Berliner Studium der Kunstgeschichte in Dresden mit Kunstschätzen arbeiten zu dürfen, die seit dem frühen 18. Jahrhundert von bedeutenden Kunsttheoretikern, Schriftstellern und Künstlern bewundert wurden. So sagte J. J. Winckelmann (1717–1768), dass sich all das Schöne in den großen Werken nur sehen und nicht sagen lässt (es verschlug ihm offensichtlich die Sprache). J. W. Goethe wiederum meinte 1768 als junger Student: „Ich trat in dieses Heiligtum und meine Verwunderung überstieg jeden Begriff.“ (Ausstellungsort war noch nicht die erst 1855 eröffnete Sempergalerie).

Harald Marx. Quelle: privat

Die Bewunderer kamen aus ganz Europa: Dänen wie Christian Andersen, Russen wie Leo Tostoi und F. M. Dostojewski und vielfach auch Franzosen wie Madame de Stael, Stendhal, Balzac und 1896 auch Pierre-Auguste Renoir. Er kam als Mitglied des Wagnerzirkels „Petit Bayreuth“ aus Paris und verließ Bayreuth, nachdem er während der Aufführung „Walküre“ unter Protest des Publikums ein Streichholz anzündete, um zu sehen, wie lange die ihn langweilende Oper noch dauert. „Nach drei Tagen hatte ich die Nase voll von Bayreuth und empfand das Bedürfnis, mir als Entschädigung etwas Tolles zu leisten.“ (Interview mit Ambroise Vollard) Daher floh Renoir mit dem Zug (über Chemnitz) in die Sempergalerie nach Dresden, weil er dort schon seit langem das große Gemälde von Vermeer „Bei der Kupplerin“ und von Antoine Watteau „Fetes galantes“ sehen wollte. (Siehe: „Renoir – Wie Seide gemalt – L’effet de la soie, Kunstsammlungen Chemnitz, 2012)

Wissbegierig, geistig beweglich, analytisch

Die wissenschaftliche Qualität von Harald Marx ist nicht nur jahrelangen kunsthistorischen Studien zu verdanken, sondern auch seiner von geistiger Beweglichkeit angetriebenen Wissbegier. Denn im Unterschied zu den beiden begeisterten Betrachtern des monumentalen Gemäldes „Der erwachte Herkules vertreibt die Pygmäen“ von Lucas Cranach d. J. zeigt Harald Marx mit durchdringendem Blick und respektvoller Haltung, dass er nicht nur schauen, sondern begreifen, analysieren, untersuchen und Neues entdecken will. (siehe Foto)

Spezialgebiet 18. Jahrhundert

Dies belegen bis heute zahlreiche Publikationen über berühmte deutsche, spanische und vor allem französische Künstler, bevorzugt des 18. Jahrhunderts. Ebenso erschienen mehrere umfangreiche Sammlungsführer zur Galerie Alte Meister und Forschungen zu Spezialthemen. Zuletzt – 2021 – veröffentlichte Harald Marx ein beispielhaftes Werkverzeichnis mit bisher unveröffentlichten Texten und Bildern zu „Traugott Lebrecht Pochmann (1762–1830). Ein Dresdner Maler in seiner Zeit.“

Beim Hochwasser im Museum übernachtet

Harald Marx wusste sein Privileg, Direktor einer der weltweit bedeutendsten Kunstsammlungen zu sein, von Anfang an zu schätzen und trug die damit verbundene Verantwortung, die ihm anvertrauten Kunstwerke mit aller Kraft zu schützen, mit beispielloser Kompetenz und Würde. Dazu bot ihm die Geschichte ausreichende Gelegenheiten. Die Folgen der Luftangriffe auf Dresden am 13./14. Februar 1945 zogen sich bis in die 1960er Jahre hin, denen noch weitere Jahre quälender Baumaßnahmen des Zwinger und der Sempergalerie folgten. Harald Marx blieb als Hüter einzigartiger Kunstwerke auch später nicht verschont. Die nächste Katastrophe, das Elbehochwasser im Jahre 2002, brachten ihn dazu, im Museum zu übernachten, damit er bei der Rettung der gefährdeten Kunstwerke strategisch und helfend stets anwesend sein konnte.

In der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister besichtigt Ende August 2002 Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin (SPD, r.) gemeinsam mit Direktor Harald Marx die Räume im Dresdner Zwinger. Am 13. Au gust2002 konnten aus den Kellerdepots über 4.000 Gemälde vor den Fluten gerettet werden. Quelle: Matthias Hiekel/dpa

Beglückende Arbeit im „Paradies“

Die Harald Marx gewidmete Festschrift zu seiner Verabschiedung am 15. Februar 2009 mit dem poetischen Titel „Man könnt vom Paradies nicht angenehmer träumen“ beschreibt jedoch, dass für Harald Marx trotz der Mühen die Galerie Alte Meister in Dresden das Paradies ist und bleibt und dass dafür zu arbeiten höchst beglückend für ihn war. In der Außenwahrnehmung geht die Bewunderung der Sempergalerie-Sammlung sogar so weit, dass man dort gar nicht zu arbeiten brauche. Die beiden Töchter von Harald Marx haben seine Tätigkeit auf die Frage im Kindergarten, was der Vater beruflich denn so mache, geantwortet: „Kaffee trinken und Bilder gucken“.

Fürsorglicher Chef und Mentor

Harald Marx war ein großzügiger Kollege und fürsorglicher Betreuer seiner Doktoranden. So wurde es möglich, dass die 20-jährige Beschäftigung von Picasso mit Lucas d. Ä. und Lucas d. J. Anregung war, erstmals die beiden großen Künstler in umfangreichen Werk-Präsentationen in den Kunstsammlungen Chemnitz zeigen zu können. („Picasso und die Frauen“ 2002 und CRANACH 2005/06). Mit 62 Gemälden besitzt Dresden die weltweit größte Cranach-Sammlung, die erstmals fast vollständig gezeigt wurde und unter der Betreuung von Harald Marx von Karin Kolb wissenschaftlich bearbeitet worden war.

Sachsen nicht ohne Frankreich denkbar

In seinem Aufsatz „Paris als Vorbild – Malerei in Dresden im 18. Jahrhundert“ (2010) beschreibt Harald Marx die Vorliebe Augusts des Starken (1670–1733) für die französische Kultur. Dresden, ja ganz Sachsen sei ein Gedächtnisort, dessen Identität ohne das Französische nicht fassbar sei. Die komplexe Anlage des Zwinger sei ohne die Vorbilder der Tuilerien und des Palais Royale in Paris nicht denkbar. Hinzu kommt, dass Louis de Silvestre (1675–1760) August den Starken nach dem Vorbild von Ludwig XIV. malte und zum Hofmaler ernannt wurde. Harald Marx war auf diese frankophilen Epochen Sachsens bestens vorbereitet.

Französisch als Autodidakt gelernt

Rhetorisch begabt, hat er sich die französische Sprache während der DDR-Zeit mit Hilfe der Volkshochschule, Lingaphon-Platten und im täglichen Eigenstudium auf einem Niveau angeeignet, das ihn bei internationalen Symposien in Versailles zum einzigen deutschen Wissenschaftler machte, der seine Vorträge auswendig in fließendem Französisch halten konnte. Anlässlich ihrer Ausstellung in den Kunstsammlungen Chemnitz, 2013, und zur großen Freude von Francoise Gilot, inzwischen 100-jährige Malerin und Autorin des Buches „Mein Leben mit Picasso“, erläuterte Harald Marx die Schätze der Sempergalerie in französischer Sprache.

Weltweiter wissenschaftlicher Austausch

Die exzellenten Sprachkenntnisse, dazu gehört auch Englisch und Russisch, erleichterten die internationalen Kontakte auch während der DDR, denn die Nachfragen nach den kostbaren Leihgaben aus der Galerie Alte Meister reichten von Petersburg und Moskau bis Washington und Paris. Das Ergebnis dieser Kooperationen führte zu regem wissenschaftlichem Austausch und auch freundschaftlichen Beziehungen.

Louvre-Chef hält Laudatio zum Berufsende

Harald Marx ist daher sicher der einzige deutsche Museumsdirektor, für den mit Pierre Rosenberg einer der 40 „Unsterblichen“ die Laudatio zum Berufsende gehalten hat. Der Direktor des Louvre in Paris begann 2009 in der bis auf den letzten Platz besetzten Semperoper in perfektem Deutsch mit der Bemerkung, das er als Mitglied der Mitglied der 1635 gegründeten Gelehrtengesellschaft Académie française im Ausland verpflichtet sei, Französisch zu sprechen, und fuhr dann in dieser wunderbar klingenden Sprache fort mit seinem glänzenden „Discours en l’honneur d’Harald Marx lors de la cérémonie du 15 février 2009“. Fast alle Zuhörer, außer dem geehrten Harald Marx waren dankbar, dass auf jedem Platz die Übersetzungen der 30-minütigen großartigen Rede auslagen. Es folgte minutenlanger rauschender Beifall.

*Ingrid Mössinger war ab 1996 Direktorin und 2005 bis 2017 Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz.

Von Ingrid Mössinger*