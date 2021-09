Jubel für Sonderkonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit Herbert Blomstedt

Dresden

Nachdem der letzte Ton des Konzertes der Sächsischen Staatskapelle Dresden anlässlich ihres 473. Gründungstages verklungen war, brauchten Ausführende und Publikum eine ganze, lange Weile, mussten sich wohl auch in den Arm kneifen, um in die Wirklichkeit zurückzukehren. Dann aber brach der Jubel los (von Anfang an von Standing Ovations begleitet), der nicht nur der Kapelle galt, sondern von dieser immer wieder und mit Nachdruck auf ihren Ehrendirigenten, Herbert Blomstedt, gelenkt wurde.

Das Dirigentenbänkchen verschmäht er nach wie vor

Der nun im 94. Lebensjahr stehende und mit dem Orchester seit mehr als einem halben Jahrhundert in beidseitigem Respekt und großer Freundschaft (was das Publikum natürlich mit einschließt) verbundene Maestro ist – man kann es nicht anders sagen – ein Wunder. Die unverbrauchte Frische seines Dirigats, Entdeckerfreude auch bei bekannten Werken, die sich Orchester und Publikum direkt mitteilt, die immer spürbare Liebe und Ehrfurcht zum Gegenstand der Interpretation als oberstes Prinzip – das alles macht Blomstedt aus. Ein Dirigentenbänkchen verschmäht er nach wie vor, er dirigierte auswendig und machte auch bei Bruckners riesiger 4. Sinfonie keine größere Pausen zwischen den Sätzen.

Das Programm zeigte sehr deutlich, wie unterschiedlich Romantik sein kann. Da war Schuberts h-Moll-Sinfonie, die „Unvollendete“, D 759, aus dem Jahr 1822. Über das Rätsel, warum Schubert die Komposition nach 20 Takten des 3. Satzes abgebrochen hat, gibt es viele Theorien. Ungeachtet ihres Beinamens sind die zwei Sätze in sich so vollendet und ohne die kleinste Spur des Unfertigen. In Blomstedts und der Kapelle Deutung prallten die traumhaft schönen Kantilenen ganz unmittelbar auf die Wucht von Fortissimo-Schlägen, blieb kein Raum für unverbindliche Beschaulichkeit, gewann fast kammermusikalisches Filigran die Oberhand. Der unruhige Puls der Wiedergabe ließ überdeutlich werden, was unter Schuberts „Zerrissenheit“ zu verstehen ist, gerade auch in dieser Sinfonie.

Bei Blomstedt zerbröselt nichts

Ganz anders und doch im Geiste mit Schubert verwandt ist die Lage bei Anton Bruckners 4. Sinfonie Es-Dur, der „Romantischen“ – eine Bezeichnung, die von Bruckner selbst stammt und in der er am Ende eines künstlerischen Weges (Uraufführung 1881), auf dem schon alles erreicht ist, noch einmal den Anfang heraufbeschwört. Instrumentale Üppigkeit, Farben- und Emotionsrausch, großräumige Dimensionen – all das macht die Bruckner-Sinfonie aus. Sie wurde noch zu Lebzeiten des Komponisten bei der Staatskapelle aufgeführt und Herbert Blomstedt hat sie bereits 1981 mit dem Orchester aufgenommen. Schon deshalb passte sie perfekt zu diesem besonderen Konzert.

Was sich aber dann beginnend aus dem warm aufblühenden Streichtremolo im Kopfsatz entwickelte, hatte Ereignischarakter. Man war fasziniert von der Transparenz des Klangbildes, in dem Blomstedt und die Kapelle sich nicht dazu verführen ließen, irgendetwas zuzukleistern, Details unter den Teppich zu kehren. Bei Blomstedt zerbröselte eben nichts. Es wurde ein ständig brodelnder Spannungsbogen gebaut, der zu keinem Zeitpunkt riss. An allen Pulten des Orchesters wurde Außergewöhnliches an Qualität geleistet, bestens übereinstimmend mit dem Dirigenten auf höchstes orchestrales Niveau gehoben.

Man müsste eigentlich jeden Musiker einzeln würdigen. Stellvertretend sei aber die herrliche Horngruppe genannt, die sich ohne jeden klanglichen Kratzer und einfach durch wirklich beseeltes Musizieren einbrachte. Solche Momente, wenn Hörner- und Trompetensignale im Scherzo mit Macht und Strahlkraft aufeinander prallen, vergisst man nicht. Und dieser geheimnisvoll schwebend angestimmte Trostgesang der Streicher im 2.Satz! Erhaben und in gar hymnischer Schönheit ging diese Wiedergabe von Bruckners 4. Sinfonie zu Ende.

Von Mareile Hanns