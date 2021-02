John Adams’ „Harmonielehre“ soll bei den Dresdner Musikfestspielen erklingen

Dresden

John Adams (geb. 1947) ist einer der schillerndsten US-amerikanischen Komponisten der Jahrtausendwende. Bei den Dresdner Musikfestspielen soll, so Corona das nicht verhindert, am 20. Mai sein vierzig-minütiges Orchesterstück „Harmonielehre“ mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Eric Jacobsen neben Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre und Brahms’ Violinkonzert (Solist: Gil Shaham) im Kulturpalast zur Aufführung kommen.

Kennenlernen kann man diesen künstlerischen Abnabelungsprozess von Philip Glass und Arnold Schönberg auf einer jetzt erschienenen CD der Naxos-Reihe „American Classics“ mit der hervorragenden Nashville Symphony unter deren Chefdirigent Giancarlo Guerrero.

1985 uraufgeführt

In seinen Kompositionen setzt sich Adams oft mit großen Kulturleistungen und deren Verankerungen im kollektiven Gedächtnis auseinander. Der Titel des 1985 von der San Francisco Symphony uraufgeführten Orchesterstücks bezieht sich auf die Gustav Mahler gewidmete Harmonielehre (1911) von Arnold Schönberg, die dieser parallel zu seiner theoretischen Entfremdung von der spätromantischen Tonalität verfasst hatte.

Die Partitur stellte 80 Jahre später einen für die internationale Entwicklung der Neuen Musik bedeutsamen Befreiungsschlag gegen die Zwölftonmusik und andere von Adams als dogmatisch empfundene Gruppierungen dar. Hörer geraten in den Sog eines instrumentalen Triptychons, das die großen symphonischen Manifestationen Mahlers, Beethovens und Sibelius’ aufgreift und zudem bis zur Mystik des Hochmittelalters zurückdenkt. Adams’ „Harmonielehre“ stammt von einem „Minimalisten, der den musikalischen Minimalismus satt hat“.

Die souveräne Klanglichkeit, in der sogar Vierteltonreibungen der Streicher wohlig verwoben sind, fasziniert. Im ersten titellosen Satz zerlegen sich minimalistische und Zwölftonstrukturen gegenseitig. In zweiten Satz „Die Wunde Amfortas’“ geht es um Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ und um das Verständnis von Schmerz und Nächstenliebe in dem altfranzösischen Ritterroman von Chrétien de Troyes. Das amerikanische Orchester hat keinerlei Skrupel vor wohltönenden Wagner-Reminiszenzen und kostet Adams’ phänomenale Technik musikalischer Transformationen aus. Diese Musik macht hörbar, was Musikern durch den Kopf schwirrt, wenn sie an Spätromantik denken. Adams’ „Harmonielehre“ endet in Es-Dur als Referenz an Beethovens „Eroica“ und Wagners „Rheingold“-Vorspiel.

Auch den Titel „My Father Knew Charles Ives“ (Mein Vater kannte Charles Ives, 2003) darf man nicht wörtlich nehmen. Adams’ musikalische Beschreibungen sind Ausdruck jener Sehnsucht nach menschlicher Harmonie und der Natur, die er an seinem eigenen Vater und dem Komponisten Ives bewundert. In der fast zwanzig Jahre nach „Harmonielehre“ entstandenen Partitur werden naturphilosophische Splitter der Aufklärung, Zitate und meisterhaft gehandhabte Mittel der Neuen Musik zu tönenden Panoramen. Von der Nashville Symphony kommt das alles mit klarer und unsentimentaler Deutlichkeit, welche die musikalische Vergangenheit mit einer Haube aus reflektierendem Glas bedeckt und zu umso helleren Strahlen bringt. Es ist unüberhörbar, dass Adams wie schon Ives eine starke künstlerische Verbundenheit zu Gustav Mahler hat.

John Adams: My Father Knew Charles Ives, Harmonielehre – Giancarlo Guerrero / Nashville Symphony – Naxos 8.559854 (1 CD) - EAN: 0636943985427

Von Roland H. Dippel