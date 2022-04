Dresden

An seiner Johannes-Passion hat Bach immer wieder gefeilt und getüftelt. Die letzte, die vierte Version, die 1749 kurz vor seinem Tod entstand, greift in vielen Dingen die Erstfassung wieder auf und beschert dem Hörer – schon wegen des veränderten Instrumentariums und aus dem Chor heraus zu singender Solopartien – dennoch etliche neue Eindrücke. Sie stellt deshalb sowie wegen der Komplexität und umfangreichen Choralpalette enorme Anforderungen an den ausführenden Chor.

Komplexe Choräle, schwierige Umsetzung

Bach hat die Choräle so konzipiert, dass sie das Geschehen auf verschiedene Weise betrachten und der Vertiefung der inhaltlichen Aussage dienen. Da müssen Ausdrucksvielfalt, differenzierte, plausible Gestaltung und musikalische Durchdringung genau bedacht und dann auch umgesetzt werden.

Nein, es ist ein Irrtum zu glauben, dass man die Johannes-Passion einfach mal so heruntersingen kann. Das Sächsische Vocalensemble unter Matthias Jung zeigte sich in der Annenkirche voll auf der Höhe der Aufgaben und konnte alle seine Tugenden in die Waagschale werfen.

Da ist zunächst die vorzügliche stimmliche Homogenität des kammermusikalisch besetzten Chores, eine Durchsichtigkeit des Klangs, der nichts verwischt, wo alles passt. Ein geschmeidiger und überaus lebendiger Chorgesang entwickelte sich. Matthias Jung ging mit gestalterischer Phantasie und Akkuratesse zu Werke, legte sehr viel Wert auf gute Artikulation und sinnfällige Textauslegung.

Das alles fesselte, war einfach nur grandios – vom dramatisch zugespitzten Beginn „Herr, unser Herrscher“ bis zum innigen Grablegungsgesang am Ende „Ruht wohl“. Die Choräle wurden jeweils mit den passenden Kontrasten versehen (z.B. „Wer hat dich so geschlagen“), ohne zu übertreiben. Die stimmungsdichten Turbae, die gleichwohl absolut makellos gesungen wurden, taten ein Übriges für das eindrucksvolle Gelingen der Interpretation. Bei den Chorsolisten – Patricia Hoffmann, Michael Schwämmlein, Johannes Bachmann – hatte Matthias Jung eine leistungsstarke Auswahl getroffen.

Prächtige Einzelleistungen mit verzeihbahren Schwächen

Die Alte-Musik-Spezialisten der Batzdorfer Hofkapelle ließen durch eine feine, barocke Klangrede aufhorchen, gespickt mit prächtigen Einzelleistungen (z.B. die Flöten in der Sopranarie „Ich folge dir gleichfalls“ oder die sich so tonschön einbringende Gambe in der h-Moll-Arie „Es ist vollbracht“) und mit der sehr detailreich agierenden Continuogruppe.

Beim Solistenquartett gab es Licht und Schatten und war so manches auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Viel Erfahrung hatte Virgil Hartinger als Evangelist, verstand sich auf Stimmökonomie. Sein Tenor wirkte aber auch sehr unruhig und angestrengt in Höhe und Durchschlagskraft. Nobel und klangschön ging es in den Basspartien – Benjamin Sattlecker (Arien) und Meinhardt Möbius (Christus) – zu.

Da hätte ich mir ein paar individuellere Akzente gewünscht. Mit strahlender Leuchtkraft bewältigte Johanna Knauth ihre Sopranarien, während der Altist Tobias Hechler ein recht spezielles Hörerlebnis bot. Aber wie gesagt – das war auch eine Frage der persönlichen Vorlieben und sicher der Tagesform.

Von Mareile Hanns