„Man darf niemals über Hip-Hop-Texte nachdenken“, sagt das Känguru in Marc-Uwe Klings „Känguru-Apokryphen“. Wer sich je dem Grauen dieser besonderen Semantik ausgesetzt hat, kann dem Beuteltier nur beipflichten. Denn in der Tat sind manche Texte dieses Genres derart von Aggression und Hass durchsetzt, dass sie durchaus als Abbild unserer immer öfter als zerrissen beschriebenen Gesellschaft angesehen werden können. Fragt sich nur, was zuerst da war, Huhn oder Ei. Menschenverachtende Songtexte oder perfide Parolen auf der Straße.

Die Bilanz ist so eindeutig wie niederschmetternd

Wer heutzutage nach Verantwortung fragt, macht sich nicht unbedingt Freunde. Verantwortung in der Musik, insbesondere der ohnehin polarisierenden Popmusik, wird da rasch zur Gewissensfrage. Der Kolumnist und Rundfunkautor Jens Balzer hat sich absichtsvoll dieser Mutprobe unterzogen und den Ausgeburten der deutschen Pop- und Rap-Szene gewidmet. Nach der Lektüre von „Pop und Populismus“ möchte man Balzer gern Schmerzensgeld zugestehen. Denn er hat sich in die Tiefen und Abgründe der Szene begeben, um eine Bestandsaufnahme der popkulturellen Gegenwart zu versuchen. Die Bilanz ist so eindeutig wie niederschmetternd, denn Balzer musste konstatieren, „dass sich in den letzten Jahren insbesondere im deutschen Rap antisemitische Motive verbreitet haben und wie das mit rechtspopulistischer Politik zusammenhängt.“

Auslöser für eine breitere Wahrnehmung solch anstößiger bis krimineller Texte dürfte im Frühjahr vergangenen Jahres der Eklat um den letzten Echo-Musikpreis gewesen sein, bei dem die Rapper Kollegah und Farid Bang mit ihrem Auschwitz-Zitat einen Skandal provozierten. Jens Balzer beschäftigt sich allerdings schon wesentlich länger mit dieser Thematik.

„Ich war lange Zeit Popmusik-Redakteur der Berliner Zeitung und habe tatsächlich seit Ende der 90er Jahre die Anfänge des sogenannten Gangsta-, Straßen- und Deutsch-Rap in der Szene gerade um dieses Aggro-Berlin-Label herum verfolgt und bereits in den Nuller Jahren oft über die sexistischen und homophoben Texte von Bushido geschrieben. Da gab es auch schon Proteste, vor allem gegen die Art und Weise, wie er dann vom Bürgertum und von den Massenmedien umarmt wurde.“

Die Neue Rechte: eine Popkultur ohne Popmusik?

Für sein Buch, das den Untertitel „Über Verantwortung in der Musik“ trägt und sich auch mit sogenannten Heimatrockern wie Andreas Gabalier befasst, mit nationalistischen, teils revanchistischen Passagen der Trachten-Konzerte von FreiWild und mit der These, dass die Neue Rechte eine Popkultur ohne Popmusik sei, musste sich Balzer tief in die Szene begeben.

„Es macht wirklich keinen Spaß, sich diese Art von Musik anzuhören, das macht man ja als Feuilleton-Redakteur eher aus sozialtherapeutischen oder ethnologischen Aspekten und nicht, weil das musikalisch von irgendeiner Bedeutung wäre“, so der Autor. Beim Lesen seines Buches fällt auf, dass die Verrohung des Gegenwarts-Pop, einhergehend mit zutiefst reaktionären, rassistischen und antisemitischen Positionen, zu großen Teilen von Interpreten stammen, die im deutschen Sprachraum eher wenig verwurzelt sein dürften.

Dazu Jens Balzer: „Ich stelle nur fest, dass das in den letzten 15 Jahren einen breiten Aufschwung genommen hat. Interessanter als die Frage, warum sich jetzt gerade Rapper mit migrantischem Hintergrund zu solchen sexistischen und rassistischen Texten aufschwingen, finde ich die Frage, wer sich das anhört. Es ist ja keineswegs Musik, die nur in migrantischen, subproletarischen Milieus gehört wird, sondern die viele biodeutsche, bürgerliche Mittelschichtskinder ganz toll finden.“

Ursprünglich stand der Rap für ein Aufbegehren Unterdrückter, für eine Gegenkultur. Inzwischen ist er in weiten Teilen von inhumanen Botschaften durchsetzt. Wo diese den Boden der Legalität verlassen, entziehen sich die Protagonisten ihrer Verantwortung rasch mit dem Hinweis, es sei doch alles nicht so gemeint.

Was Jens Balzer mit seinem gut zu lesenden, klug recherchierten Buch gelungen ist, steht für ein wichtiges Stück Aufklärung auf diesem Gebiet.

Jens Balzer: „Pop und Populismus“, Edition Körber, 210 S., 17 Euro

Von Michael Ernst