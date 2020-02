„Jeder stirbt für sich allein“ an der Bühne der TU Dresden überzeugt nur bedingt

Dresden

Hunderte von Postkarten, die Otto Quangel und seine Frau Anna gegen das NS-Regime schrieben und in Berliner Treppenhäusern ausgelegt hatten, wurden von den Findern getreulich furchtsam Polizei und Gestapo übergeben. 18 aber nicht. Ist das viel? Ist das wenig? Hat dieser stille Akt der Subversion überhaupt einen Sinn gehabt? Die Antwort, die Hans Fallada in seinem Roman „Jeder stirbt für sich allein“ diesseits des etwas bemüht wirkenden Schlusskapitels mit Ausblick auf die hoffnungsvolle Jugend gibt, lautet wohl: Ja, denn es gelang die Selbstbefreiung.

Die Story Falladas, dieses ewig saufenden und strauchelnden Autors, der als solcher bizarrerweise zeitweise auch vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels geschätzt wurde, ist auch dank diverser Verfilmungen, so schlecht sie teilweise auch waren (insbesondere die mit Emma Thompson und Brendan Gleeson von 2016), vielen bekannt. Das erleichtert es, der Adaption des Stoffes an der Bühne der TU zu folgen. Sieben Akteure schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen, Regisseur Peter Wagner lässt sie zudem hier und da schlichtweg als Erzähler agieren, wofür sie, wenn sie nicht auf der Bühne stehen, mit dem Rücken zum Publikum vor einer Wand sitzen und vom Blatt lesen.

Der Mensch ist dem Menschen ein Verdacht

Schauspielerisch birgt das alles Höhen und Tiefen. Gleichwohl hat es seinen Reiz, das Geschehen rund um das Ehepaar Hampel, das Fallada Quangel nennt, auf der Bühne zu verfolgen, wird doch gut vor Augen geführt, wie es in einer Gesellschaft zugeht, in der einer weder privat noch im Berufsleben weiß, was er vom anderen wirklich zu halten hat. Der Mensch ist dem Menschen ein Verdacht, man muss nicht allzu weit vor der eigenen Haustür kehren, um sich zu vergegenwärtigen, dass an lupenreinen Autokraten, die Andersdenkenden keine Freiheit zu gewähren gedenken, kein Mangel ist.

Die Stärke von Falladas Roman war es, dass der Autor 1947 trotz einer gewissen Erwartungshaltung der kommunistischen Obrigkeit in der SBZ so frei war, auf der Seite der Tapferen wie der Lauen und der Versager vorzugsweise auf ambivalente Mischgestalten zu setzen, was Fragen der Moral angeht, womit er Klischees auf Abstand hielt. Die übliche Sichtweise vieler heutiger „Antifaschisten“, die am Bild der braven Kleine-Leute-Helden hier und den brüllenden Nazischergen dort sowie vielen Opportunisten und Mitläufern dazwischen hängen, machte sich Fallada nur bedingt zu eigen, am ehesten noch in der Figur des Obergruppenführers Prall ( Maurice Vetter), der auch in dieser Inszenierung eine Knallcharge ist: brüllend, saufend, (zu) lächerlich. Bei ihm kommt das „Heil Hitler!“ mit Inbrunst, allerdings auch nicht immer, bei den meisten anderen auch in anderen Schattierungen: notgedrungen, floskelhaft, pflichtschuldig, ironisch, sarkastisch...

Roman erschien 1947 in der DDR

Am ehesten überzeugt die Charakterzeichnung in dieser Inszenierung bei der Person des Kommissars Escherich ( Matthias Held) sowie einiger Nebenfiguren wie dem arbeitsscheuen Weiberhelden, dessen Faulheit in Dummheit umschlägt, was für ihn tödliche Folgen nach sich zieht, oder des rückgratlos-schmierigen Spitzels, der sich in seinen miesen Geschäften verstrickt. Maike Prüter als Anna Quangel schaut zu lange und zu oft wie ein furchtsames Reh. Aber gut, es geht eben insbesondere darum, Angst zu zeigen – und diese zu überwinden und dann doch jenen Mut aufzubringen, den es erforderte, sich gegen das NS-Regime zu stellen, von dem bekannt ist, wie es mit „Wehrkraftzersetzern“ und „Hochverrätern“ umsprang. Als Anna Quangel ihren Mann fragt, ob das Schreiben von Postkarten gegen die Nazis nicht ein bisschen wenig sei, lässt er sie zu Recht wissen: „Es kann gleichwohl den Kopf kosten!“

Ein bisschen kurz kommt, dass die Quangels, bevor sie die Wandlung vom trägen zum guten Deutschen durchmachten, an sich zunächst die üblichen Mitläufer im Dritten Reich, wenn nicht Bewunderer Hitlers waren. Gerade mal ein nicht weiter vertiefter Halbsatz darüber, dass die Widerständlerin Anna Quangel in der NS-Frauenschaft war. Nun ja, schon in der Fassung des Romans, die 1947 in der DDR erschien, wurde dies wie vieles andere gestrichen (übrigens auch die Bezeichnung einer Widerstandsgruppe, die nicht gerade freundlich geschildert wird, als „kommunistisch“).

Und die bittere Pointe ist, dass die realen Hampels anders als in Falladas Roman eben nicht einig als „freie Menschen“ in den Tod gingen – sie bezichtigten sich gegenseitig, verrieten einander und starben allein.

