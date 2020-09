Dresden

Für die Musiker war es ein bisschen so wie früher, also ganz früher, als vor allem die ersten Rockbands häufig mehrere Konzerte an einem Tag spielten: Der Österreicher Manu Delago und sein Ensemble gaben ein Konzert am Nachmittag und eines am Abend. Und natürlich war es dann auch fast so wie früher – vor dem März dieses Jahres: Sie konnten überhaupt live auftreten. Und das Publikum? Durfte so wie früher Live-Musik hören. Kaufte den Dresdner Jazzklub Tonne für beide Konzerte ruck-zuck aus und war – zu Recht – begeistert.

Wie lange gab es allein diesen Anblick schon nicht mehr? Eine Bühne voller Instrumente – zu viele, um alle zu erfassen. Sich einmal kurz kneifen, ob man träumt. Anscheinend nicht. Wobei: diese Klänge, die da jetzt eingespielt werden... Ist das Jodeln? Sind wir beim Almabtrieb? In einem Heidi-Film? Oder ist das doch ein Traum – der sich zum Albtraum gewandelt hat?

Kein Erbarmen. Das Gejodele wird durchgezogen. Währenddessen betreten, im Dunkel nur als Schemen erkennbar, die Musiker die Bühne, stellen sich auf. Und es folgt die Erlösung: Harter Elektrosound, futuristischer Industrial-Jazzrock. Dazu sind helle Scheinwerfer von Stirnlampen ins Publikum gerichtet, blenden, irritieren. Das ist laut, das trifft auf den Punkt, das ist fremd – das tut so gut!

Die aktuelle CD „Circadian“

Nach und nach kann man einzelne Instrumente ausmachen – eine wenig vertraut klingende Geige, einen Kontrabass, eine Querflöte, deren Töne an eine Panflöte erinnern, eine Posaune, ein Xylophon, Percussion von den Hangs des Bandgründers Manu Delago. Die sechs Männer beginnen, die Scheinwerfer immer mal wieder mit der Hand abzublenden – da gehen Rhythmus und Licht Hand in Hand. Selten war man so schnell in einer Live-Performance drin.

Und die geht absolut vielfältig weiter. Wechselt zu ganz träumerisch-verhalten, auf einem Video im Hintergrund gleitet eine Eule durch die Nacht. Christoph Pepe Auer spielt auf einer seiner vielen Klarinetten eine fast schon traditionell wirkende Melodie, die Manu Delago übernimmt. Alois Eberls Posaune klingt verzerrt, produziert eine Art Lautmalerei, Geräusche wie Windböen. Auer ist wieder zur Querflöte gewechselt und spielt einfach märchenhaft schön. Aber das ist nicht von Dauer, dann folgen wieder Vehemenz, Industrial-Härte.

Ein Opus von knapp einer halben Stunde Länge wurde dem musikhungrigen und -durstigen Publikum da geschenkt, bevor der erste Break erfolgt, die erste Gelegenheit zu applaudieren, die Begrüßung durch Delago. Der erzählt, dass die aktuelle CD „Circadian“, die sich mit dem Schlaf und dessen verschiedenen Zyklen beschäftigt, nun schon seit einem Jahr veröffentlicht ist, zunächst andere Umstände Release-Konzerte verhinderten. Mittlerweile gibt es sogar schon einen Live-Mitschnitt von „Circadian“, man kann die CD nun also als Studio- und Live-Version erwerben.

In der Tonne geht es zumindest an jenem Nachmittag, beim ersten der beiden Konzerte, mit einem älteren Stück weiter, mit „Parasol Peak“, zu dessen „Uraufführung“, wie Delago es nennt, er sich mit einem Teil der aktuellen Mitspieler auf über 3000 Meter Berghöhe begab. Ein Musiker, ein Ensemble der Extreme. Im allerbesten Sinne. „Parasol Peak“ ist ein schwebendes Stück, das eingespielte Video zeigt eine Mondlandschaft oder einen Gletscher, unwirklich ist das und doch schön, mitunter traumhaft schön.

Wanderungen durch eine Stadt

Mit der Rückkehr zu „Circadian“ meinen wir tatsächlich das „Sandmännchen“ zu hören, bis die Idylle ausgerechnet von Geige und Kontrabass subtil durchbrochen wird. Und alle steigern sich zu einem Sturm mit Balkananklängen, einer schrägen Posaune ist ein lupenreines Saxofon entgegengesetzt.

Schließlich erleben wir Wanderungen durch eine Stadt – illustriert durch ein Google-Earth-Video, eingefasst im Rahmen eines auf dem Kopf stehenden Fabeltiers. Ja, das ist multimedial mit Anspruch und Augenzwinkern, da bekommen beide Gehirnhälften etwas zu tun und das Herz noch dazu...

Es ist gerade mal eine Stunde bis zum regulären Schluss mit dem harten „Zeitgeber“, der verstörend daherkommt, schmerzhaft und fesselnd. Eine Stunde, die vorbeigeht wie ein Wimpernschlag, dabei so intensiv angefüllt mit dem Lebensmittel Musik, dass es auch drei hätten sein können. Dann – natürlich – die Zugaben, der „Snooze-Button“, wie Delago es nennt, wo wir noch einmal erleben, wie er allein mit den Hangs eine komplexe Melodie entfaltet und das Spiel der anderen Ensemble-Mitglieder ebenfalls nochmals klarmacht, dass es ohne Musik, ohne Jazz, ohne Live-Jazz einfach nicht geht.

Daumen drücken, dass wir das auch in diesem Winter noch häufiger erleben können. Cross fingers, everybody!

Von Beate Baum