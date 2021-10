Jazzfest im Schloss Batzdorf startet Freitag

Klipphausen

Wen der Jazzfreund schon immer mal wieder hören wollte – im Falle Pascal von Wroblewsky gibt es nun wieder Gelegenheit: im Schloss Batzdorf zum Jazzfest, das heuer vom 8. bis 10. Oktober – finanziell auch unterstützt von der Meißner Sparkassenstiftung – in der großen Tonne des Schlosses stattfindet. Mit von Wroblewsky tritt gleich eine der beliebtesten Sängerinnen aus dem Osten Deutschlands auf, die mit ihrem Trio (Lora Kostina, p; Daniel Werbach, b; Tom Friedrich, dr) am 8. Oktober (20 Uhr) ein Konzert rund um die Musik und das Leben des großartigen Komponisten Burt Bacharach gibt. Dessen Kompositionen „Raindrops keep fallin’ on my head“, „The look of love“, „That´s what friends are for“, „Walk On By“ sowie schier unendlich viele weitere prägen seit Jahrzehnten die Klangwelt der weltweiten Populärmusik. Dass Pascal von Wroblewski diesen Songs eine eigene Note verleihen wird, macht die Sache in Batzdorf besonders interessant.

Tags darauf (17.30 Uhr) zeigen Karoline Weidt und ihr Quartett, wo der Hammer beim ganz aktuellen Jazzgesang hängt. Die Musik, die die Dresdner Sängerin im Quartett mit Mikolaj Suchanek (Piano), Loreen Sima (Bass) und Valentin Steinle (Drums) vorstellt, verfügt über klare, prägnante Melodien, bewusst ausformulierte Texte und klangfarbenreiche, feinsinnige Arrangements. Eine Musik zum Zuhören, zum Ernstnehmen, aber auch zum Genießen, zart, aber auch entschlossen, rhythmisch filigran und doch auch spannungsvoll. Die Kompositionen stammen von Karoline Weidt selbst, die Texte ebenfalls.

Als Höhepunkt des kleinen Festivals könnte sicher die Lesung mit Corinna Harfouch gelten, die von Hannes Gwisdek alias Shaban musikalisch begleitet wird. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Ins Reich der würdevollen Sehnsucht entführt das Duo Michael Dolak und Sina Neumärker. Die beiden Musiker (Bandoneon, Gitarre) spielen argentinischen Tango von traditionell bis zeitgenössisch, von u.a. Carlos Gardel, Astor Piazzolla bis hin zu Komponisten der aktuellen Tangoszene (10. Oktober, 16 Uhr).

Am selben Tag (18.30 Uhr) gibt es expressiven, schwungvollen Jazz von Heute mit der Sängerin Dorrey Lin Lyles. Begleitet wird sie von den exzellenten hiesigen Musikern Lars Kutschke, Till Sahm und Tom Götze. Die Musik Dorrey Lin Lyles’ aus New Jersey ist ein Feuerwerk aus Blues, RnB, Funk, Gospel und Jazz. Als Tochter von Reverend Charles Lyles wurde sie in die Gospelszene sprichwörtlich hineingeboren und stellte ihr Talent als Altistin als Gewinnerin des Amerikanischen „Best Gospel Award“ unter Beweis.

Weitere Details und Informationen zum Ticketerwerb über https://www.batzdorfer-schloss.de/jazzfeudal-das-jazzfest-in-batzdorf

Von Mathias Bäumel