Jazzchor Dresden veröffentlicht Weihnachtslied virtuell

Dresden

Kaum Konzerte, Proben nur virtuell oder in kleinen Gruppen mit Abstand, aber nie alle zusammen – dem Dresdner Jazzchor erging es in diesem Jahr wie so vielen anderen auch. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die 45 Sänger und Sängerinnen pünktlich zu Weihnachten einen musikalischen Online-Weihnachtsgruß veröffentlicht: Das Weihnachtslied „O Come All Ye Faithful“ („Adeste fideles“) aus dem 18. Jahrhundert ist bei Youtube und auf Facebook zu sehen.

18. Jahrhundert trifft Internet-Zeitalter

Der dreieinhalb Minuten lange Film erinnert an eine Videokonferenz und greift damit die Probenpraxis aus Corona-Pandemie-Zeiten auf. Das große Bild auf dem Monitor setzt sich aus vielen kleinen zusammen, auf denen die einzelnen Sängerinnen und Sänger zu sehen sind. Im ersten Lockdown im Frühjahr hatte der Jazzchor mit den Proben für das Weihnachtslied begonnen – mit Hilfe des Online-Programms Zoom. Aufführen wollten sie das neue Stück eigentlich zum Weihnachtskonzert, doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Anzeige

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In das Projekt sind mehr als 120 Stunden für Audio- und Videoproduktion geflossen, teilten die Sängerinnen und Sänger mit. „Der Zusammenhalt und die Energie, mit der sich alle trotz der Umstände in die musikalische und organisatorische Arbeit stürzen, ist sagenhaft!“, schwärmt Chorleiter Michael Blessing von seinem Chor.

Mit der vom Jazzchor Dresden entwickelten Maske kann man auch in Pandemiezeiten gut geschützt singen. Quelle: Jazzchor Dresden

Preis für selbstentwickelte Sing-Maske

Für seine Arbeit unter Pandemiebedingungen ist der Jazzchor Anfang Dezember mit dem Förderpreis Dresdner Laienchöre ausgezeichnet worden. Die Sängerinnen und Sänger hatten eine Schutzmaske entwickelt, mit der man gut singen kann. Normale Alltagsmasken verrutschen bei starken Mundbewegungen und lassen die Atemluft nach allen Seiten hinausströmen.

Von ttr