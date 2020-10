Japanisches Palais in Dresden soll ganzjährig bespielt werden

Dresden

Gut zwei Monate ist es her, dass die Organisatoren des Dresdner Palais Sommers eine Petition ins Leben riefen. Deren Inhalt: Eine konzeptionelle Neuausrichtung fürs Japanische Palais soll her, in dem Haus und Park sozusagen als räumliche und gedankliche Einheit fungieren. Am Donnerstag nun ließ Jörg Polenz, Geschäftsführer des Palais Sommers, noch einmal detaillierter wissen, wie dieses neue Konzept aussehen soll, welche Komponenten darin eine tragende Rolle spielen. Ein Bekräftigungstermin. Und doch mehr.

Ausstellungen, offene Ateliers und mehr

Denn Polenz, der den Palais Sommer seit 2009 im Park betreibt (in diesem Sommer kamen den Angaben zufolge rund 92.000 Besucher), holt ein wenig aus beim Erzählen. „Den Park haben wir damals zum Leben erweckt“, sagte er rückblickend. Der Ort könne aber mehr erreichen, sowohl an Aufmerksamkeit als auch an Besuchern, wenn eine ganzjährige Bespielung möglich werde. Was das Zusammengehen von Palais und Park geradezu impliziert.

Ideen, was im Japanischen Palais alles ein Zuhause finden könnte, stellte Polenz dann ausführlicher vor. Unter dem Namen Neues Museum Saxonicum schwebt ihm etwa die erste sächsische Kunstausstellung zu Malerei vor, eine aktuelle Werk- und Leistungsschau, durchaus der regelmäßigen DDR-Kunstausstellung abgeschaut. Alle zwei Jahre könnte sie stattfinden, wäre sowohl inhaltlich (Skulpturen könnten dazukommen) als auch räumlich (in Richtung Chemnitz und Leipzig) erweiterbar.

In Zusammenarbeit mit Sachsens Kunsthochschulen könnten zudem offene Ateliers eingerichtet werden, mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), die im Japanischen Palais regelmäßig Ausstellungen zeigen, soll kooperiert werden. Außerdem besteht die Chance, dass beispielsweise eine Cinemathek und ein Filmarchiv entstehen, eine Zusammenarbeit mit dem Dresdner Filmfest erwähnt Polenz – der das Festival einst gegründet hat – ebenfalls. Selbst die Idee einer Fähre, die den Theaterplatz mit der Elbwiese unterm Palaispark verbindet, greift er auf.

Ein Runder Tisch mit SKD, Senckenberg und der Politik

Vor allem aber schwebt Polenz erst einmal ein Runder Tisch vor, der die Palais Sommer-Organisatoren mit den beteiligten Kulturinstitutionen wie der SKD oder der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung vereint, dazu Vertreter aus der Politik, besonders aber die Bürger. Auch das hatte Polenz schon im August avisiert. Er sprach von einer „Politik der Kooperation“, alles andere sei „nicht mehr zeitgemäß“.

Bislang existiere bei dem Thema zur Zukunft des Palais’ „keinen Austausch auf Augenhöhe“, monierte er. Vom zuständigen Ministerium für Kultur und Tourismus hieß es, dass es im Vorfeld ein Gesprächsangebot gegeben habe, bei dem auch die SKD und das Finanzministerium beteiligt gewesen wären. Laut Polenz war das zu kurzfristig, er hoffe aber auf ein baldiges Zustandekommen.

Ministerium wartet auf Petitionsergebnisse

Die SKD bespielen das Palais regelmäßig, aktuell mit der Ausstellung „Inspiration Handwerk“. Die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden zeigen derzeit eine Sonderschau zum Artensterben, „Tot wie ein Dodo“, ebenfalls im Palais.

Die vom Palais Sommer initiierte Petition hatte, Stand Donnerstagnachmittag, 3334 Unterzeichner. Der Ausgang dieser Petition, die an den Landtag gehen soll, sei abzuwarten, schrieb das Ministerium für Kultur und Tourismus gestern auf DNN-Anfrage. Die aktive Terminsetzung für ein Gespräch klingt anders.

Ob die von Polenz gewünschte Beschleunigung in Sachen Japanisches Palais tatsächlich zustande kommt, bleibt erstmal offen, auch wenn er sich den Runden Tisch bis Jahresende wünscht. Denn bis dahin laufen auch die Verhandlungen über den nächsten Doppelhaushalt des Freistaates, der maßgeblich im Zeichen von pandemiebedingten Kürzungen stehen dürfte.

Nicht zuletzt wollen die SKD Anfang November Einzelheiten zur weiteren Nutzung des Japanischen Palais vorstellen, wie aus einer Antwort auf eine DNN-Anfrage hervorging. Dann dürften alle Beteiligten etwas schlauer sein. Ob auch alle zufriedener sind, steht auf einem anderen Blatt.

