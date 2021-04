James Bond: Wieland Schwanebeck veröffentlich 100 Seiten Wissenswertes

Dresden

„Keine Zeit zu sterben“. Der Titel des „neuen Bond“ kann nur bedeuten: Dieser Mann ist nicht totzukriegen. Es ist der 25. Film in der offiziellen Reihe der Produktionsfirma Eon. Und passend zum Jubiläum ist ein Band erschienen, der nun auch die „Bond-Formel“ entschlüsselt.

In Zeiten von Wikipedia und YouTubern, die Nerd-Wissen verbreiten, bedarf es schon eines besonderen Konzepts für Bücher mit thematischem Überblickswissen. Der Reclam-Verlag versucht mit der Reihe „100 Seiten“ Wissenswertes möglichst kurzweilig zu präsentieren: von Seuchen, Menschenrechten, Mata Hari oder jetzt eben James Bond.

Die immer gleiche Geschichte

Und eben etwas überraschend als Zeitzeuge begegnet uns hier der ewige Agent, dessen Auftrag im Geheimdienst Ihrer Majestät nicht zu enden scheint. Mit einer erstaunlichen Kontinuität wird die immer gleiche Geschichte (böser Schurke bedroht die Welt, die vom Helden mit Wagemut, Tricks und ohne Wimpernzucken gerettet wird) an zeittypische Bedrohungsszenarien angepasst. Aber warum, fragt der Autor zu Recht, sollte man eine Szenerie mögen, „in der alles seinen Zweck erfüllt und jeder seinen Platz kennt“ und deren Ausgang und in guten Teilen auch deren Verlauf programmiert ist? Weil das Phänomen an sich spannend genug ist.

In sieben (!) Kapiteln erfährt der Leser in rasantem Tempo und mit viel Charme und Biss, wie aus dem Romanhelden des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Ian Fleming der Kinostar wurde, wie Harry Saltzman, der vom Autor die Option auf das Gesamtwerk erwarb, sich mit Albert R. Broccoli in der Produktion der Filme abwechselte und wie erst der überraschende und gewaltige Erfolg von „Dr. No“ den Hype beginnen ließ, der bis heute trägt.

Mit einem Hang zur Ironie, die den Kenner zeigt, und dem kritischen Humor des Liebhabers blickt Wieland Schwanebeck als Anglist und Kulturwissenschaftler genreübergreifend auf James Bond. Der Leser wird aber nicht mit dröger Analyse und Kulturtheorie behelligt, zumindest nicht vordergründig. Denn Schwanebeck schneidet die relevanten Diskurse an, ohne akademisch zu dozieren. Wie wandelte sich das Männerbild, welche Rollen haben Frauen? Wie wird der groß-britische Blick inszeniert und die Kolonialmacht? So ist letztlich Bond „das Produkt einer unterdrückten Trauer über den Bedeutungsverlust des britischen Empires, und er ist aus den Fiktionen des 19. Jahrhunderts geboren, besonders aus den Männlichkeitsfantasien der viktorianischen Erziehungs- und Abenteuerliteratur“. Aber immerhin gab es mit Sophie Marceau 1999 in „Die Welt ist nicht genug“ sogar einmal eine Bösewichtin. Dennoch, stellt der Autor fest, ist es erstaunlich, dass trotz größerer Differenzierung bei den Frauenfiguren in den letzten Episoden diese am Ende „dramaturgisch gesehen […] bloß ein Level [sind], das durchgespielt werden muss“.

Dabei kommen die Filme bei aller erotischen Aufladung in Sachen Sex erstaunlich harmlos daher. Zwischen dem angezogenen Davor und dem aufgeräumten Danach steht die familiengerechte Unterhaltung. Schwanebeck sieht es auch angelegt bei Ian Fleming und seiner konservativen Romanfigur. Überhaupt ist es die große Stärke dieses kleinen Bändchens, dass es die intermedialen Verbindungen beleuchtet und man gleichsam die Strippen sieht, an denen das Bond-Franchise hängt. Und wenn man sich gerade erst zum Nachdenken angerührt fühlt, so wird im nächsten Moment schon amüsant die Parade der Schurken abgehalten oder der dramatische Einsatz von Folterszenen auf die Schippe genommen.

Aufgerührt und nicht geschüttelt wird das Ganze durch Alterskurven (keiner war älter als Roger Moore in seinem letzten Bond 1985), Übersichten der verrücktesten Geheimwaffen oder ein Quiz, wie man einen passenden Bond-Titel findet. Ein kleines feines Buch für viele: den James-Bond-Verehrer, sei es die Generation Daniel Craig oder des jüngst verstorbenen und dennoch einzigen und ewigen Sean Connery, aber genauso diejenigen, die diesem Macho mal auf die Finger schauen wollen. Denn von der Cocktail-Party zum Kneipenabend gilt nach wie vor: Nirgends ist unnützes Wissen so nötig wie in gesellschaftlicher Runde. Bis wir das wieder dürfen, kann man sich bestens vorbereiten und dabei herrlich selbst amüsieren.

Wieland Schwanebeck: James Bond. Philipp Reclam jun. 100 Seiten, 10 Euro

Von Eric Piltz