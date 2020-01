Jahresausblick – Das planen die Städtischen Museen Dresden für 2020

Dresden

Es war eins der schwersten Erdbeben des noch jungen 21. Jahrhunderts, am 12. Mai 2008, am frühen Nachmittag, in der südchinesischen Provinz Sichuan. Knapp 70.000 Tote und weitere fast 20.000 Vermisste waren das verheerende Resultat, dazu kamen Millionen zerstörte Gebäude und damit Obdachlosigkeit immensen Ausmaßes.

Mitten hinein in den Wiederaufbau vieler Orte sorgten gut drei Jahre später schwere Regenfälle dann für neue Zerstörungen durch Erdrutsche, so im Dorf Jintai. Die Nonprofit-Organisation RUF (Rural Urban Framework) aus Hongkong nahm sich gemeinsam mit regionalen Behörden die schwere Aufgabe vor, dort trotzdem neu zu bauen. Was in Jintai schließlich an Häusern entstand, könnte nun zu einer Art Modell werden, weil die Architekten unter anderem ganz stark auf die Selbstversorger-Bedürfnisse der Menschen eingingen. Und natürlich spielten Fragen der Nachhaltigkeit eine ebenso wichtige Rolle.

Technische Sammlungen und Landhaus

Das Jintai-Projekt ist jedenfalls Teil der Ausstellung „Critical Care. Architektur und Urbanismus für einen Planeten in der Krise“. Sie soll ab 25. April in den Technischen Sammlungen Dresden gezeigt werden und gehört zum Jahresprogramm 2020, das die Spitze der Museen der Stadt Dresden am Mittwoch gemeinsam mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) vorstellte.

Um noch einen Moment in den Technischen Sammlungen zu bleiben: Dort wird ab 21. Februar erstmals die Ausstellung des aktuellen Jahrgangs des Hellerauer Fotografie-Preises „Portraits“ zu sehen sein – was durchaus konsequent ist, schließlich hat sich der Ort seit Jahren einen Namen als Stätte der Fotografie gemacht. Die Technischen Sammlungen in Striesen zeigen dann die Arbeiten der Finalisten.

Im Landhaus, dem zentralen Museumsort, stehen dafür andere Höhepunkte im Plan. Die Städtische Galerie widmet sich so ab 6. Juni dem 30-jährigen Bestehen des Dresdner Künstlerbundes, der mit rund 500 Mitgliedern eigenen Angaben zufolge der größte seiner Art in Ostdeutschland ist. Für die Bildauswahl gebe es eine Ausschreibung, eine Fachjury werde Ende Februar entscheiden, was gezeigt werde, kündigte Gisbert Porstmann an, Direktor der Museen der Stadt Dresden.

Stadtmuseum

Im Stadtmuseum selbst werfen gleich zwei wichtige Ereignisse ihre Schatten voraus. Zum 150. Geburtstag der Dresdner Philharmonie werden ab 14. März Porträtfotos musikalischer Gäste zu sehen sein, die Frank Höhler zwischen 1988 und 2010 aufgenommen hat.

Der russische Dirigent Rudolf Barschai. Das Porträt gehört zur Ausstellung „Dresdner Philharmonie International“ im Stadtmuseum. Quelle: Frank Höhler

Ab 12. September bekommt Dresden dann seinen eigenen musealen Anteil an der dieses Jahr in Zwickau und Westsachsen geplanten Landesausstellung. „Es ist unser Anschluss an das Jahr der Industriekultur“, sagte die Direktorin des Stadtmuseums Erika Eschebach mit Blick auf die Schau „Tabakrau(s)ch an der Elbe“ zur Geschichte der Tabakindustrie in der Stadt, die am 12. September eröffnet werden soll. Sie sprach von der „Hauptausstellung des Jahres“, die sich nicht nur der Bedeutung Dresdens als einstiges europäisches Handelszentrum für Orienttabake widmen soll, sondern auch Aspekte einbezieht wie den, dass eben hier (wo sonst?) auch der erste Bund der Tabakgegner gegründet wurde.

Für Eschebach war es programmatisch ein Abschied. Am 1. April wird sie die Amtsgeschäfte an ihre Nachfolgerin Christina Ludwig übergeben und in den Ruhestand wechseln.

Leonhardi-, Carl-Maria-von-Weber-Museum und Kunsthaus

Das Leonhardi-Museum zeigt Fotografien von Helga Paris (ab 20. Juni) und Arbeiten des Dresdner Malers und Zeichners Wilhelm Müller (ab 5. Dezember), das Carl-Maria-von-Weber-Museum präsentiert ab 14. Mai die Entstehung eines Silhouettenfilms von Klausjörg Herrmann über Webers „Freischütz“, das Kunsthaus widmet sich schon bald dem Thema Gedenken in Dresden zum 13. Februar, unter anderem mit der Schau „Requiem“ mit zeitgenössischer Kunst (ab 9. Februar).

Was Porstmann selbstredend noch betonte, war das erfolgreiche Ausbügeln der Besucherdelle von 2018. Er konnte für 2019 auf 209.573 Besuche verweisen, eine Steigerung von ziemlich genau zehn Prozent zum Vorjahr. Die klare Zunahme bei den Bildungs- und Vermittlungsangeboten in den Häusern machte Porstmann auch an drei neuen, unbefristeten Stellen für die Museumspädagogik fest. „Der Bedarf ist da, das Personal wird gebraucht“, fasste er die erfreuliche Situation zusammen.

An der Spitze der Publikumsgunst stehen dabei nach wie vor die Technischen Sammlungen, die mehr als 97.000 Besuche zählten. Stadtmuseum und Städtische Galerie kamen auf knapp 51.000 respektive gut 33.000 Besuche. Die im Januar beendete Sonderausstellung „Das Ende der Eindeutigkeit. Malerei aus der X. Kunstausstellung der DDR“ in der Galerie sei mit 9500 Besuchen die erfolgreichste in deren Geschichte gewesen, hieß es. Bei den Zuschauerzahlen fiel lediglich das Kunsthaus ab, war aber auch bis in den Mai geschlossen.

Das Stadtmuseum werde einen Multimedia-Guide bekommen sowie Führungen in Gebärdensprache, sagte Porstmann. Das Ausdrucksmalen-Projekt „Powered by painting“ werde fortgesetzt und die Arbeiten erstmals ausgestellt.

Klepsch kündigte schließlich eine neue Konzeption für die Städtischen Museen an, die auch bald im Stadtrat vorgetragen werden soll. Sie dürfte eng verknüpft sein mit dem nächsten Kulturentwicklungsplan, an dem die Kommune ebenfalls noch arbeitet.

