Dresden, 1840. Der Damastwebergeselle Balthasar, ein Querkopf aus dem Zittauer Gebirge, ist in die Residenzstadt gekommen, weil er eine Lizenz braucht. Nicht die zum Töten, sondern die, die Conditio sine qua non ist, um Mustermaler werden zu können. Die Lizenz kriegt nur der, der die Mühen der Studienebenen an der Kunstakademie auf sich nimmt. Was das Landei Balthasar dort und im Rest der Stadt erlebt, das schildert Ivonne Hübner in ihrem Roman „ Elbmöwen“, den sie jetzt in der Bibliothek Strehlen vorstellte.

Die Situation der Frau im Biedermeier

Es ist nicht der erste historische Roman, den Hübner, die auch als Gymnasiallehrerin ihre Brötchen verdient und mit Mann und drei Kindern in der niederschlesischen Oberlausitz lebt, verfasst hat. Beim Reformationsroman „Ketzerhaus“ ging es mitten hinein in die Lutherzeit, nun versucht sie, die Zeit des Biedermeier vor Augen zu führen. Dabei gesellt sich – wie man das bei anderen Fällen kennt – zur Dichtung einmal mehr die Wahrheit.

So gut wie jede Figur des Romans sei an eine oder mehrere historische Personen angelehnt, wird in einer Art Minianhang vermittelt. Im Fall Balthasars ist es etwa der Großschönauer Damastwebergeselle und Mustermaler Elias Zeisig (genannt Schenau), bei der Figur der Antonia (der Tochter des Dekans der Akademie, auf die nicht nur Balthasar ein Auge wirft) sind es die Schriftstellerinnen Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) und Luise Büchner (1821-1877), wobei insbesondere Büchner auch noch – frühe – Frauenrechtlerin war. Die Situation der Frau im Biedermeier schimmert immer wieder durch. Deutlich wird, dass weibliche Mitglieder einer Familie zu jedweder Lebenszeit unter Vormundschaft standen: zuerst durch den Vater oder dessen Stellvertreter, danach durch den Ehemann. Offiziell wurde die cura sexus im Königreich Sachsen zwar 1825 aufgehoben, bestand in der Praxis aber vielfach weiter.

Wie funktioniert ein Damastwebstuhl?

Hübner hat viel Zeit im Dresdner Stadtarchiv verbracht, einschlägige Dokumente gesichtet, Sittenvorschriften studiert und alte Stundenpläne entziffert. Sie hat sich aber auch einen Damastwebstuhl erklären lassen – und lange gebraucht, um zu verstehen, wie so ein Ding überhaupt funktioniert, wie sie bei der Lesung einräumte. Alles half letztlich, um so manche Pointe im Roman zu setzen.

Apart sind immer wieder Beobachtungen zum Leben in Dresden anno dazumal, etwa wenn das Gewusel geschildert wird, das tagaus tagein auf der Augustusbrücke herrscht. Für Balthasar sind die Dresdner schlicht ein anderer Menschenschlag. Während er aus seiner Oberlausitzer Heimat – Vorsicht, Kitschgefahr! – nur „wahrhaftige Gesichter“ kennt, „Gesichter, denen man ansieht, was die Seele sagt“, findet er sich nun in einer Stadt wieder, „in der jeder das Misstrauen gegen jeden andeutet“. Immer wieder zeigt sich, dass die Autorin ein Händchen für geschliffene Formulierungen hat. Ein paar Sätze genügen, um bloßzulegen, welchen Charakter eine Figur hat.

