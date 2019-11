Israel als Konsequenz: Gastdirigent der Dresdner Semperoper legt Romandebüt vor

Dresden

Zehn Jahre hat er an diesem Roman geschrieben. Für einen Schriftsteller wäre das eine immens lange Zeit. Doch der Autor von „Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner“ ist im Hauptberuf Dirigent, außerdem Komponist und Instrumentalist sowie nicht zuletzt junger Vater und ohnehin berufsbedingt zwangsläufig ein Weltreisender.

Die Rede ist von Omer Meir Wellber, der 1981 in Israel zur Welt kam, heute als Erster Gastdirigent der Semperoper in Dresden bestens bekannt ist, seit Sommer auch als Chefdirigent des BBC Philharmonic wirkt und ab Januar Musikdirektor des Teatro Massimo in Palermo sein wird. Angesichts dieses beruflichen Spektrums sowie der Tatsache, dass sein Roman sich einem 108jährigen Mann widmet und uns bis ins Jahr 2038 führt, sind zehn Jahre beinahe nichts. Oder?

Schelmenstück eines Lebenskünstlers

Die Titelfigur von Wellbers Romandebüt ist 1930 in Ungarn geboren und musste mit elf Jahren die Heimat verlassen. In Israel hat sich dieser Chaim dann über all die Jahre stets irgendwie durchgemogelt. Wie er sich in Wellbers Fiktion durch sein langes Leben schwindelt, das ist kein Lügen, schon gar kein Selbstbetrug, sondern vielmehr ein fortgesetztes Schelmenstück. Er ist ein Lebenskünstler, der sowohl mit den aberwitzigen als auch mit den melodramatischen Momenten der Geschichte zurechtkommen will. Dieser epochale Bogen, den der Autor da aufspannt, macht „Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner“ zum Jahrhundertroman.

Dabei geht es für Chaim zunächst einmal ums Überleben. Gemeinsam mit seinem Vater zieht er als Knabe unter Pöbeleien durch Budapest und findet die Synagoge unverschlossen und ohne Rabbi vor. Die Thorarollen darin ungeschützt. Spontan entscheiden sie, diese Heiligtümer zu retten und sie daheim in der Badewanne zu deponieren.

In Dresden am Dirigentenpult Am 3. November wird Omer Meir Wellber die Premiere von Ligetis „Le Grand Macabre“ in der Dresdner Semperoper dirigieren. Die Koproduktion mit dem Teatro Real in Madrid wird vom spanischen Opernregisseur Calixto Bieito inszeniert. Weitere Aufführungen finden am 7., 13., 26. und 28. November in der Semperoper statt. Außerdem wird Omer Meir Wellber die Wiederaufnahme von Giuseppe Verdis „Nabucco“ am 8., 16. und 29. November in der Semperoper musikalisch leiten.

Verhärtete, totalitäre Fronten im Kibbuz

Omer Meir Wellber braucht keine drastischen Szenen, um die Bedrohlichkeit solcher Situationen deutlich zu machen. Er muss auch nicht viele Worte verlieren, um die israelische Hitze aufzuzeigen, die damals wie heute aufgeladene Verfassung des Landes, in das der junge Chaim zu seiner Rettung geschickt worden ist. Wie er dort mit anderen Überlebenden klarkommt – und aneckt. Wie er im Kibbuz auf verhärtete, ja geradezu totalitäre Fronten trifft – und seinen Humor behält. Wie er mit Frauen fremdelt – und ihre ihn bestärkende Liebe findet.

Omer Meir Wellber: Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner, Berlin Verlag, 208 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-8270-1406-1 Quelle: Cover

Viermal fällt Chaim Birkner in Ohnmacht. Ein literarischer Kniff von Omer Meir Wellber. Der gibt seiner Figur ziemlich viel Freiraum, will gar nicht klüger sein als das literarische Ich. Mit diesem Trick macht er auch das Utopische in seinem Roman nachvollziehbar und glaubhaft. Denn Chaim Birkner will zum Schluss wieder zurück an die Donau, es gibt ja dort noch die elterliche Wohnung. Hier verbindet die Literatur das Private mit dem Politischen. Mit einem Satz wie „ Israel sei nicht die Lösung, sondern die Konsequenz“, wird Distanz aufgebaut, bis schließlich erneut die Flucht angetreten wird, raus aus Israel: „Die dritte Verbannung des jüdischen Volkes ist eine freiwillige. Man braucht gar keine Babylonier oder Römer mehr, diesmal verbannen wir uns selbst von uns selbst.“

Das Scheitern einer das Volk nicht einenden Idee wird rasch als Verrat an den einstigen Idealen angesehen. Und gebrandmarkt: „Ich bleibe nicht da. Ihr seid ein Verein von Irren. Habt hier alles kaputt gemacht.“

Die Entscheidung, in seinen Erinnerungen zu leben und dann wieder von Israel nach Budapest zu gehen, ist kein einfacher Weg zurück zu den Wurzeln, das ist eine zweite Emigration für Chaim Birkner. Omer Meir Wellber hat uns diese Phantasmagorie so witzig wie behutsam erzählt, aus dem hebräischen Original wurde sie von Ruth Achlama in unaufgeregt lebendiges Deutsch übertragen.

Von Michael Ernst