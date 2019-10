Fettes Brot mit neuem Album in Dresden: „Natürlich verliert man da auch Leute“

Dresden/Hamburg

Vier Jahre ließ das Hip-Hop-Trio Fettes Brot seine Fans musikalisch auf dem Trockenen sitzen, bis im Mai 2019 das Album „ Lovestory“ veröffentlicht wurde. Am Montag führt die gleichnamige Tour die Hamburger nach Dresden in den Alten Schlachthof. DNN-Autorin Kaddi Cutz hat mit Boris Lauterbach gesprochen.

Mit „ Lovestory“ habt ihr erstmalig ein Konzeptalbum gemacht, in dem die Liebe aus ungewöhnlichen Perspektiven beleuchtet wird. Nach meinem Gefühl geht der Sound dabei wieder ein bisschen back to the roots. Ihr habt schon einige Spielarten respektive Stilarten durch, von Rap über Pop und Punk, ein Intermezzo mit James Last und wieder zurück, trotzdem dann auch wieder was ganz Eigenes. Als ich mit 14 angefangen habe, Fettes Brot zu hören, gab es schon diesen Vorwurf, das sei kein richtiger Hip-Hop. Ist das heute noch Thema?

Boris Lauterbach: Damit beschäftigen wir uns gar nicht mehr. Wir haben uns über die Jahre eine eigene Sparte erfunden: Fettes-Brot-Musik. Und wir wären wahrscheinlich auch schlecht beraten, würden wir uns danach richten, ob wir irgendwelche Genregrenzen einhalten oder nicht. Bevor wir „ Lovestory“ aufgenommen haben, haben wir uns nochmal sehr intensiv mit unserem Anfangswerk beschäftigt und eine „Back in the days“-Reihe gemacht, alte Platten neu aufgelegt und drei Konzertabende in Hamburg nur mit Sachen von 1992 bis 2000 gespielt. Ich glaube, das hat wirklich auch auf das Neue abgefärbt.

Wie wichtig ist denn Veränderung für die Kunst?

Sehr, schon um sich selber nicht zu langweilen. Wir haben immer geschaut, was passiert, wenn wir neue Wege gehen, Dinge anders machen, Dinge gar nicht machen. Die Idee „Konzeptalbum“ war auch neu für uns.

Wo siehst Du die größte Veränderung für Fettes Brot oder auch Dich persönlich nach einem Vierteljahrhundert Bandgeschichte?

Wenn man selbst so mittendrin steckt, ist das schwer zu beurteilen, aber ich glaube, wir sind über die Jahre vor allem versierter geworden. Sei es so etwas, wie den Ton treffen beim Singen (lacht). Wir wissen genauer, was wir machen müssen, um am Ende da zu landen, wo wir hinwollen.

Wer geht heute zu euren Shows?

Viele sind von Anfang an mit uns mitgewachsen, es kommen aber auch immer wieder neue dazu. Ich glaube, bei unseren Konzerten ist zwischen 15 und 50 alles dabei.

Hast Du denn das Gefühl, dass ihr über die Jahre auch Fans verloren habt, auch durch die häufigen Veränderungen in eurer Musik?

Ja, wir haben die Fans immer schon herausgefordert mit den vielen Drehungen und Wendungen und Experimenten. Natürlich verliert man da auch Leute, das ist aber ja ganz normal und das kenne ich von mir selber auch. Es gab Bands, die ich geliebt habe zwei oder drei Alben lang, und dann konnte ich plötzlich nichts mehr mit denen anfangen. Aber manchmal steigt man halt auch nach ein paar Jahren wieder ein.

Auf „Du driftest nach rechts“ gab es einen kleinen Shitstorm. Im Song geht es darum, wie gut und wie lange es ein Partner aushalten kann, wenn der andere sich plötzlich in diese Richtung entwickelt – ein Phänomen, das wohl (fast) jeder kennt in einer Zeit, in der politische Ansichten Familien und Freundeskreise teilweise spalten. Habt ihr mit dieser Reaktion gerechnet?

Uns war schon klar, dass es Leute geben wird, die den Song nicht gut finden. In der Massivität und in der Menschenverachtung, die sich da unter unserem Youtube-Video breitgemacht hat, war das dann in dem Moment aber doch schon erschreckend, und man denkt sich: Meine Fresse, was ist bloß los mit den Menschen? Aber wir sind nach wie vor der Meinung, dass das nur eine kleine Gruppe ist, die sich verabredet, um Stress zu machen, und dass die meisten Menschen damit eigentlich nichts zu tun haben, anders darüber denken und es gut finden, was wir da eigentlich machen.

Das Stück ist schon ein typisches Beispiel von einem „Song für die Filterblase“ – erreicht das überhaupt Leute, die nicht eh schon eure Sicht der Dinge teilen? Ihr habt ja vor 25 Jahren auch so etwas wie „Schwarzbrot, Weißbrot“ gemacht, eure Einstellung zu dem Thema ist jetzt eigentlich keine so große Überraschung...

Einige Leute haben das ganz anders gesehen, die sind aus allen Wolken gefallen. Das sind dann Leute, die uns nur oberflächlich und am Ende damit eigentlich gar nicht betrachtet haben. Es ist schon so: Wer unsere Musik verfolgt hat, dem muss eigentlich zu jeder Zeit klar gewesen sein, wo wir stehen und was für ein Menschenbild wir haben. Unser Ansatz ist aber ja auch gar nicht, damit die Welt zu retten, und wir leben auch nicht in der Illusion, mit dem Song Nazis davon zu überzeugen, keine Nazis mehr zu sein. Ich glaube, manchmal reicht es schon, dass Menschen, die genauso denken, merken, dass sie nicht alleine damit sind. Das gibt Kraft und bestärkt darin, sich weiter gerade zu machen, den Mund aufzumachen, wenn man irgendwo was sieht, das nicht richtig ist.

„Es ist wichtig, laut zu sein“

Ist es heute wichtiger denn je, sich klar zu positionieren als öffentliche Person?

Es ist wichtig, laut zu sein. Die Menschenfeinde sind sehr laut, und da kriegt man schnell das Gefühl, dass die jetzt plötzlich auch den Diskurs bestimmen mit ihren kruden Meinungen. Da braucht es dann auch ein Gegengewicht und Leute, die sagen: Was ihr redet, ist falsch. Ich finde es nicht in Ordnung, Leute ersaufen zu lassen. Oder Menschen zu verprügeln. Oder Häuser anzuzünden. Aus welchen Gründen auch immer, aber das ist kein Weg. Unabhängig von meiner politischen Einstellung. Trotzdem steckt da keine Taktik hinter, es war uns einfach ein Bedürfnis, diesen Song zu machen. Das war kein: „Wir müssen jetzt“ oder „Wir sollten mal“.

Trotzdem interessant, dass die Reaktionen so heftig waren, immerhin beschreibt der Song ja eine Spaltung innerhalb von Familien, Beziehungen und Freundeskreisen, wie sie ja auch die Gegner des Songs sicher schon mal erlebt haben – nur eben von der anderen Seite.

Absolut. Wobei es in den Kommentaren unter dem Video aber ja auch gar nicht so sehr um den Song ging, das muss man ja auch mal sagen. Die Leute haben gesehen: aha, die positionieren sich so und haben dann einfach mal ihre Sicht auf die Welt darunter erbrochen. Der Song war glaube ich einfach nur ein Anlass.

Macht dir das Angst?

Ich weiß nicht, ob mir das Angst macht. Es macht mich auf jeden Fall entschlossen, und kämpferisch. Es bestärkt mich darin, aufrecht zu sein und meinen Mund aufzumachen, wenn ich etwas sehe, das ich falsch finde. Es ist auf jeden Fall gerade die falsche Zeit um zu Hause zu bleiben und sich zurückzuziehen in sein stilles Kämmerlein, wo man sich versteckt und die Klappe hält.

Das Konzert am 28.10. im Alten Schlachthof, Gothaer Straße 11, 20 Uhr, ist ausverkauft.

Von Kaddi Cutz