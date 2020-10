Intendanten distanzieren sich von Jazztagen Dresden

Dresden

Die Kritik am Veranstalter der Dresdner Jazztage, Kilian Forster, reißt nicht ab. Nachdem sein Hygienekonzept für das laufende Festival, das sogenannte freiwillige Infektionsgruppen von maximal zehn Menschen vorsah, bereits mehrfach für Ärger gesorgt hatte, nahm nun auch die Dresdner Intendantenrunde Stellung.

Knappe Antworten von Politik und Gesundheitsamt

„Wir als Intendantinnen und Intendanten der großen städtischen Dresdner Kultureinrichtungen unterstützen ausdrücklich die uns in unseren genehmigten Hygienekonzepten auferlegten Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zum Schutz vor Covid-19“, hieß es in einer Mitteilung, die von Frauke Roth unterzeichnet ist, Intendantin der Dresdner Philharmonie und Sprecherin der Intendantenrunde. Die geltenden Regelungen würden in den Häusern sorgfältig umgesetzt und kontrolliert, damit alle Beteiligten bestmöglich vor Infektionen geschützt seien und das gerade in dieser Zeit wichtige Kulturleben nicht zum Erliegen komme. „Gleichzeitig distanzieren wir uns entschieden gegen jedweden Versuch, diese Auflagen bewusst zu unterlaufen.“

Auf mehrere Fragen seitens der DNN kamen gestern aus dem Haus der Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann ( Die Linke) nur zurückhaltende Antworten. Die Stadtverwaltung stehe mit dem Veranstalter der Jazztage in engem Kontakt, hieß es da. Zu etwaigen Verstößen oder Konsequenzen könne aber derzeit noch nichts gesagt werden.

Auf die Frage der DNN, warum die Stadt angesichts rasant steigender Infektionszahlen keine Anpassung des Hygienekonzepts verlangt habe, antwortet das Gesundheitsamt knapp: „Weil aufgrund der damaligen Sach- und Rechtslage dazu keine Veranlassung bestand.“

Unterschiedliche Interpretationen

Eingeräumt wird jedoch: „Offensichtlich waren die Interpretationen von Veranstalter und Gesundheitsamt in Bezug auf die ’freiwilligen Infektionsgruppen’ nicht deckungsgleich.“ Das werde ausgewertet. Laut Webseite des Festivals, das noch bis 23. November geplant war, werden die Besucher in Zehner-Gruppen, die vom Veranstalter als „freiwillige Infektionsgruppen“ bezeichnet werden, platziert. Zur nächsten Zehner-Gruppe gibt es einen Meter Abstand. Die Käufer der Eintrittskarten erklären sich mit dem Erwerb der Tickets mit dieser Platzierung innerhalb der Infektionsgruppe einverstanden.

Die gestern von Bund und Ländern beschlossenen drastischen Einschränkungen angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen, die ab Montag gelten sollen, könnten auch zum vorzeitigen Ende der Dresdner Jazztage führen.

Von Torsten Klaus