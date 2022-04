Dresden

In Großen Saal des Theaterhaus Rudi mit der stuckverzierten Decke gibt es keinen Höhen-, sondern nur einen Farbunterschied zwischen dem schwarzen Boden des Zuschauerraums und der halbkreisförmigen hellgrauen Bühne. Auch der Abstand zwischen Bühnenrand und den Stühlen der Zuschauer ist ungewöhnlich knapp bemessen. Alles Teil des Konzepts: Gespielt wird hier „Forum-Theater“, eine Methode des brasilianischen Theatertheoretikers Augusto Boal. Das Theater der Begegnung, eine inklusive Forumtheatergruppe, zeigt ihr neues Programm „wirichduichwir“.

Miteinander ist das Prinzip

Grundlegendes Prinzip des Forumtheater ist, das Gegenüber von Publikum und Spielenden zu einem Miteinander zu machen. Die Mitglieder der Theatergruppe spielen eine kurze Szene ohne befriedigendes Ende, einen Konflikt oder ein Problem aus dem Alltag. Danach kann eine Person aus dem Publikum sich an an Stelle eines der Schauspieler auf die Bühne begeben, um die Szene zu verändern und eine Lösung zu finden.

So zumindest die vorpandemische Theorie. Wegen zur Genüge bekannter Abstandsregeln müssen die Zuschauer sich heute mit einer Erzählerrolle begnügen, die Schauspieler setzen die Vorschläge aus dem Publikum selbst auf der Bühne um. Zunächst aber Einmarsch des Ensembles: Zu einem mithilfe einer Loopstation eingespielten Soundtrack kommen die Teilnehmer herein, jeder und jede schleift ein augenscheinlich sehr schweres Gepäckstück über den Boden. Der Spruch „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ kommt in den Sinn.

Szenische Realität

Dann spielen zwei Teilnehmer die erste Szene. Es ist Sonntagmorgen, bei unserem Protagonisten klingelt es. Vor der Tür ein guter Bekannter, der sogleich beginnt, von seiner harten Woche zu erzählen: Mehrfach ist er auf Arbeit zu spät gekommen, und dann hat der Vorgesetzte nach dem Pils am Morgen auch noch den Alkoholgeruch bemerkt... Nun braucht er zehn Euro, um sich bei der Tafel mit Essen eindecken zu können. Der Freund zögert, er wurde schon häufiger nach Geld gefragt, knickt aber schließlich ein. Danach die Frage ans Publikum: Wie hätte die Szene anders laufen können?

Ein Zuschauer hat einen Vorschlag: Statt der gewünschten zehn Euro solle der Protagonist seinem Freund ein paar Dosen Ravioli anbieten. Als die beiden die veränderte Szene durchspielen, wird deutlich: An Lebensmitteln ist der Bekannte nicht interessiert, Bargeld wäre ihm lieber. Wohl, um das Alkoholproblem zu finanzieren, das er eben noch abstritt. Damit ist die Lage klar.

Erfahrungen, die hier auch mal helfen

Alle Mitglieder der Gruppe, insgesamt sind es aktuell sieben, haben psychische Beeinträchtigungen oder Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen. Depressionen, Bipolare Störungen oder Schizophrenie machen ihnen den Alltag schwerer. Die Situationen, die auf der Bühne stattfinden, haben sich so auch im Leben eines oder einer der Spielenden ereignet. In den Treffen der Theatergruppe, jeden Montag ab 18 Uhr im Theaterhaus Rudi, berichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was sie die Woche über erlebt haben, was sie beschäftigt hat, in welchen Situationen sie nicht weiter wussten.

Gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht, mögliches Verhalten auf der Bühne spielerisch ausprobiert. Wichtig dabei: Niemand spielt sich selbst. Das dient als seelischer Schutz, erklärt Walter Henckel, Theaterpädagoge mit Weiterbildung in der Psychotherapie. Gemeinsam mit Theaterpädagoge Dirk Strobel, künstlerischer Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums Sachsen (TPZ), das das Theater der Begegnung initiiert, leitet er die Inklusive Theatergruppe.

Das Publikum am Sonntag bekommt nur ausgewählte Szenen zu sehen. Neben dem Dilemma mit dem geliehenen Geld gibt es auch andere Problemsituationen: Ein Mann wird beim Wandern mit Bekannten abgehängt und fühlt sich ausgeschlossen („Ich stinke, und verrückt bin ich auch noch!“), eine Frau ernährt sich vegetarisch und muss deshalb in der Kantine die spöttischen Bemerkungen der Kollegen ertragen, eine andere kriegt von ihrem Date Handyverbot erteilt, um nur einige zu nennen. Nicht bei allen Szenen fällt dem Publikum direkt eine Lösung ein. Zur Not, wenn sich niemand meldet, hat die Gruppe auch selbst einen möglichen Ausgang parat.

Ein besonderes Angebot

Aus dem augenscheinlich so schweren Gepäck, das die Spielenden zu Beginn hereingebracht haben, holen sie am Ende der Vorstellung lauter bunte Luftballons. Eine angemessene Symbolik: Die Treffen am Montag wirken befreiend, da sind sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einig. „Auch wenn ich am Tag vorher viel erlebt habe: Wenn ich auf der Bühne stehe, geht’s los“, sagt einer von ihnen. Trotzdem könne das Theaterspielen auch anstrengend sein. Schließlich geht es permanent um Konfliktsituationen. „Das geht schon an die Substanz“, sagt eine Spielerin.

Das Forum ist ein besonderes Angebot der „Lebenshilfe“, wie eine Teilnehmerin es nennt: „Das ist nicht wie bei einer normalen Selbsthilfegruppe, wo jeder seinen Senf dazugibt, und dann ist gut“, findet sie. Stattdessen wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Der Ansatz ist bewusst konkret und nicht ganzheitlich gewählt: „Es geht hier nicht darum, die Welt zu retten, sondern um einzelne Konflikte und deren Auflösung. Damit ist eine Grenze gesetzt, die ganz hilfreich sein kann“, so Henckel. Wenn sich Situationen in ähnlicher Art wiederholen, kann man das gemeinsam Überlegte auch anwenden.

Wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen, unverbindlich bei einem der Treffen am Montag oder bei einer Vorstellung vorbeizuschauen. Auch psychisch gesunde Menschen, die im Alltag mit anderen Problemen zu kämpfen haben, sind willkommen.

Am Ende spielen eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer noch eine Szene, die aus dem Konzept des Forum-Theaters herausfällt: Ein Ehepaar, das sich scheinbar zuvor auseinandergelebt hat, verbringt eine kurze Weile miteinander, macht Pläne, flirtet, versteht sich. Der „Ehemann“ erklärt später grinsend: „Es muss immer ein Happy End geben im Theater.“

Die Szene ist auch ein Ausblick auf das nächste Programm, verrät Henckel: Ab Herbst spielt die Gruppe eine neue Inszenierung mit dem Titel „Ich freue mich auf dich“.

Theater der Begegnung: „Wirichduichwir“ im Theaterhaus Rudi. Nächste Vorstellungen: 14. Mai, 20 Uhr; 15. Mai, 19 Uhr. Eintritt: 5, ermäßigt 3,50 Euro.

Internet: tpz-sachsen.de/theater-der-begegnung/

Von Linde Gläser