Performer mit und ohne körperliche oder geistige Einschränkungen wollen in der diesjährigen Ausgabe der Tanzwoche Dresden 2022 Komfortzonen des Publikums aufbrechen und Leerstellen einer vermeintlich heilen Welt beleuchten. Das Kernthema der Inklusion wird dabei nicht nur künstlerisch umgesetzt, sondern ist für alle Beteiligten zentral. Dabei überrascht das Thema immer wieder, denn Inklusion bedeutet weit mehr als das Hereinholen von gesellschaftlichen „Randgruppen“ in unsere Mitte.

Als grenzüberschreitende Ausdrucksform eignet sich der Tanz dabei besonders gut. Wer bin ich? Wo muss ich hin? Wie darf ich sein? Grenzerfahrungen und Verdruss: Die Ausdrucksmöglichkeiten zeitgenössischen Tanzes sind so unterschiedlich wie die Künstler selbst.

Neben Outdoor-Performances im Alaunpark und einer Zusammenarbeit mit dem Tanzensemble der Landesbühnen Sachsen unter der Leitung von Wagner Moreira wird ein Stück für Kinder zu erleben sein („Starks Teppich“, ab 4 Jahre). Traditionellerweise bringt der Abend „kurz & gut“ verschiedene kurze Solo-Stücke zusammen, dieses Mal ganze sieben an der Zahl. Den Abschluss bildet am 29. April, dem Welttag des Tanzes, der Abend „Fusionen“, an dem mit ganzen zehn Performances Arbeitsergebnisse präsentiert werden, die im Verlauf der Tanzwoche von allen Companies in kleinen Gruppen gemeinsam erarbeitet werden.

Bei der Organisation des Festivals sah sich das Team um den künstlerischen Leiter René Rothe nicht nur mit den Herausforderungen rund um Corona konfrontiert: „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, was barrierefreie Proberäume und barrierefreie Übernachtungsmöglichkeiten in Dresden anbelangt. Da hat uns das farbwerk, der Kunst- und Kulturverein für Künstler mit und ohne Behinderung, als Kooperationspartner sehr geholfen.“

Tanzwoche Inklusion 2022 vom 20.-29. April im projekttheater

Von Rico Stehfest