Ingrid Wenzkat ist gestorben - Ein Nocturne von Hubertus Giebe

Wenn man sie anrief in der Berggartenstraße 17, in ihrer alten Blasewitzer Villa nahe am Paulusplatz, kam am anderen Ende der Leitung ein so freundliches wie resolutes: „Hier Krauß-Wenzkat!“ Herr Krauß, ein leidenschaftlicher Numismatiker, ein splendider bürgerlicher Grandseigneur war ihr unzertrennlicher Lebenspartner, ihr Begleiter in allen Kulturunternehmungen. Und diese reichten, filigran oder kräftig engagiert, in alle Felder der schönen Künste, der Literatur, des Musiklebens, der Oper.

Oft aber war auch Ingrid Wenzkat am Telefon in den vielen vergangenen Jahren, rief an im Atelier, wollte etwas wissen, erfahren, nachfragen, verabreden, etwa die nächste Zusammenkunft in einem Freundeskreis (z.B. der Städtischen Galerie), wollte wissen, wie man dieses Konzert, jene Ausstellung fand. Sie war leidenschaftlich, diese kleine couragierte Dame, war schlagfertig, gleichwohl genau im Wort, in der Argumentation – und sie war auch eine leidenschaftliche Strategin im ewigen Kulturkampf gegen Philistertum und „vieux sauvage“ der Künste, notabene als Journalistin. Ihre Kunstkritiken in der einstigen UNION erwartete man ebenso gespannt, wie später ihre erhellenden Essays zur Sache, auch ihre Künstler-Interviews in den Dresdner Neuesten Nachrichten. Studiert hatte sie, jung nach dem Krieg in Leipzig, noch bei einer philosophischen Koryphäe der frühen DDR, Hans Mayer. Davon erzählte sie mit leuchtenden Augen.

Über wen hat sie in Dresden nicht alles geschrieben, mit wem war sie nicht freundschaftlich verbunden: Fritz Löffler, Hans-Joachim Neidhardt, Werner Schmidt, Erhard Frommhold, Annaliese Mayer-Meintschel, Harald Marx, Dieter Hoffmann – es war das bürgerliche Dresden von kulturellem Rang. Ihren Künstlerfreunden war sie treu und stand zu ihnen, tolerant bis zum Leipziger Volker Stelzmann hin. Werner Juza war sie so verbunden wie Gerda Lepke, Klaus Weidensdorfer, Peter Graf, Ulrich Lindner, Evelyn Richter bis zu den Jüngeren, wie Wolfgang Petrowsky, den Smys, und wenn ich das sagen darf, auch mir.

Ingrid Wenzkat warb für ihr Dresden

Schon zur IX. Kunstausstellung der DDR 1987, da meine Generation erstmalig mit neuen expressiven Bildern breit in die Öffentlichkeit trat, hatte sie in der UNION ein längeres Interview mit mir gebracht. Sie engagierte sich, und es war die bittere Zeit, da viele Künstler die DDR verließen, Ausreiseanträge stellten... Ingrid Wenzkat warb für ihr Dresden, beglaubigte die große Tradition der Stadt der Maler, von Caspar David Friedrich bis Dix, von Hegenbarth, Rosenhauer bis zu Hans Körnig.

1981 schrieb Erhard Frommhold in einer Ausstellungsbesprechung meiner Bilder: „Das Portrait ist der Prüfstein des Malers.“ Es war Ingrid Wenzkats Lebenspartner, der mit dem Wunsch an mich herantrat, sie zu porträtieren. Wir kannten uns nun viele Jahre, es gab viele Gelegenheitsbildnisse von ihr in meinen Skizzenbüchern, oft bei Vernissagen gezeichnet. Der Auftrag – eine Ehre wie Herausforderung.

Es entstanden zwei fast klassische Bildnisse im Hochformat: ihre markanten, agilen Züge, die wachen Augen, gleichwohl mit einem Anflug von Melancholie, das aschblonde, straff nach hinten gebundene Haar, die grazilen, unruhigen Hände. Stillsitzen, Modellsitzen fiel ihr schwer. Sie war eine Frau des Wortes, der Gedanken, der Ideen – kräftig gestikulierend beim Sprechen. Wir machten lange „Kaffeepausen“ und der Austausch über Kunst, Bilder, Literatur erfüllte sogleich das Atelier. Sie konnte wunderbar plastisch erzählen, suchte Wahrheit in allem, hatte ein ausgeprägtes Gespür für bildnerische Qualitäten. Ihr kunsthistorisches Wissen wie ihre Belesenheit waren außerordentlich. Wir gelangten bald zu Camus oder Montaigne, genauso wie zu Benjamins „Passagen-Werk“ oder Löfflers großer Dix-Monographie, die einst im Dresdner Verlag der Kunst erschienen war.

Die „Wunder der Welt“ sollen strahlen im Wort, die Wirklichkeit im Bild, im Sinnbild gedeutet und gestaltet werden. Denn „Kunst ist Sprache“, ist „Wille zur Form“ (und die Begabung und Fähigkeit dazu!), war und ist „Stilbedürfnis“ in allen Epochen. Das Mysterium einer unfassbaren Welt, eines grenzenlosen Kosmos, Natur- und Menschengeschichte, metaphysisch wie religiös von ihr erahnt, philosophiert, benannt, erforderte ihr „Wahrheitsworte“. Das war ihr humanes Credo. Sie hat segensreich über Jahrzehnte für diese, ihre Stadt und ihre Künstler – die Maler und Musiker und Dichter – gewirkt.

Es bleiben die alten Fragen von Sokrates, Heraklit und Aristoteles: „Was ist dies, das Schöne?“, „Was ist dies, die Erkenntnis?“, „Was ist dies, die Natur?“ Antworten ist, „sich der Herkunft erinnern“. Denn: „Die Welt ist voller Wunder und wir verdecken sie mit unserer kleinen Hand.“ (Maggid von Meseritz). Ingrid Wenzkat verkörperte sie, diese noble geistige Herkunft. Allein sie antizipiert alle bessere Zukunft gegen das Inhumane.

Danke, Ingrid Wenzkat.

* Hubertus Giebe ist Dresdner Maler und Grafiker

