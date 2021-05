„In Vulva Veritas“ der Serkowitzer Volksoper: Wenn alle Macht von den Frauen ausgeht

Dresden

In Folge elf der siebenten Staffel Sieben der genialen US-Sitcom „The Big Bang Theory“ ist der Nerd Sheldon Cooper durch gewisse Umstände gezwungen, mit dabei zu sein, als seine Zwillingsschwester ein Kind zur Welt bringt. Anschließend sieht man ihn, wie er auf Skype seine Kumpels fassungslos, wenn nicht traumatisiert wie ein Frontkämpfer wissen lässt: „Ich habe Dinge gesehen. Frauendinge.“ Das sei „doch keine Art, neue Menschen zu machen, Menschen, die aus Menschen kommen“.

Altherrenwitz-Zotiges oder Jungspund-Versaute? Fehlanzeige

Was Sheldon Cooper wohl zum Titel des neuen Stücks der Serkowitzer Volksoper sagen würde? Er lautet, dem Bildungsbürger mit und ohne Latinum zum Gaudium, aber auch die Indignatio, also die Entrüstung, anderer herausfordernd: „In Vulva Veritas – Ein Umsturz nach Aristophanes“. Die Veritas, die Wahrheit, liegt also mal nicht wie sonst meist in Vino, im Wein, oder auf dem Locum, dem Platz, sondern in den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen inklusive des Mons pubis, dem Venushügel. Aber keine Bange, auch wenn diverse alte und mittelalte weiße Männer an dem Projekt beteiligt sind, es läuft nicht auf etwas Altherrenwitz-Zotiges und auch Jungspund-Versautes hinaus. Dafür sorgt schon die junge Dramaturgin Friederike Hänsel, die sich das Volksoper-Kollektiv erstmals geleistet hat.

Worum es geht: Nun, die Volksopern-Gründer und Kreativ-Köpfe Wolf-Dieter Gööck und Milko Kersten kombinieren die Komödien „Die Weiberversammlung“ und „Lysistrate“ des griechischen Dichters Aristophanes und ummanteln bzw. beschallen das Ganze mit Musik diverser Stile und Epochen. Basis sind Paul Linckes Operette „Lysistrata“ und Gioachino Rossinis Oper „Die Italienerin in Algier“, es „schaut aber auch Kurt Weill um die Ecke oder Benjamin Britten“, wie Michael Schütze, der die musikalische Leitung inne hat, erklärt. Belcanto trifft Pop trifft Chanson trifft Klassik.

Sämtliche Musikstücke bzw. -fragmente wurden von Milko Kersten arrangiert. „Die Schnitt- und Collagentechnik aus meiner Feder ist nicht neu, aber die Zusammensetzung der Zutaten ist es schon“, versichert Kersten. Er selbst steht mal nicht vorn am Pult, sondern am Klavier. Vom Instrumentarium her soll es dieses Jahr her „tastenlastig“ sein, gewürzt mit Violine und Schlagwerk.

Gööck wie Kersten haben sich das Thema „Gendergerechtigkeit“ auf die Fahne geschrieben, das „einfach in der Luft lag“, so wie sie erklärtermaßen schon immer versucht hätten, mit und in ihren Volksoper-Produktionen aktuelle Debatten und Kernthemen der Gesellschaft aufzugreifen.

Die nicht auf „Vagina-Monologe“ hinauslaufende Grundidee der Frauenversteher: Menschen weiblichen Geschlechts aller Generationen und Schichten, also inklusive der Sklavinnen, die in einem porneia (=Haus, in dem die Leute nackt umhergehen) dem nicht wirklich „ältesten Gewerbe der Welt“ nachgehen müssen, als auch der Hetären, den gut geschulten und gesellschaftlich hoch angesehenen Luxusprostituierten, verständigen sich auf einen feministischen Staatsstreich. Sie kleben sich Bärte an, allerdings nicht, um wie das Weibsvolk im Film „Das Leben des Brian“ an einer Steinigung teilnehmen zu können, sondern um eine Grundgesetzänderung durchzudrücken, die da lautet: „Alle Macht geht von den Frauen aus.“

Die Frauenquote stimmt

Es wird aber nicht die dunkle Seite der Macht sein, zu der die Frauen drängen. Sie wollen unisono, da sind sich die Volksgardisten, pardon Volksoperakteure natürlich, in ihrer Sichtweise ganz sicher: freie Liebe, gemeinsame Kindererziehung, die Abschaffung des „bösen“ Kapitalismus, vermutlich auch mehr Schuhe ...

Geprobt wird seit Anfang April. Mit von der Partie sind neben bewährten Akteuren der vergangenen Jahre auch neue Gesichter. Drei Männlein und drei Weiblein tummeln sich paritätisch auf der Bühne. Die Frauenquote stimmt also, aber Winkeladvokaten werden im Auftrag einschlägiger Aktivisten vermutlich schon an Klageschriften feilen, weil kein Muslim, kein Rollstuhlfahrer und auch niemand mit einer Hasenscharte auf der Bühne steht.

Alles in allem ein Dutzend Vorstellungen sind angesetzt, das sind zwei mehr als bei der Produktion im vergangenen Jahr. Und zweimal – so der derzeitige Plan – gibt es auch Doppelvorstellungen. Statt wie den vor Corona noch üblichen etwas über 180 Besuchern wäre jetzt das „Worst Case“-Szenario, dass man im Zuge der allgemeinen Abstandswahrung vor 40 bis 45 Gästen spielt, vielleicht 50, wenn mehrere Besucher miteinander verwandt sind. Das rechnet sich nur, weil man einmal mehr Förderung bekam, etwa von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, und weil die noch bis 4. Juni andauernde Crowdfunding-Kampagne recht gut läuft. Der Volksoper-Verein darf wieder die 99 Funken, die Crowdfunding-Plattform der Ostsächsischen Sparkasse nutzen, welche die ersten 1000 Spenden-Euro (ab einer Einzelspende von 5 Euro) bis Ende April verdoppelt. Wer ein gutes Werk tun will: www.99funken.de/serkowitzer-volksoper-2021

Trotzdem kam man nicht umhin, die Eintrittspreise, die zu normalen Zeiten ein Drittel des Budgets decken, „noch einmal zu erhöhen, für uns als Volksoper ein schwerer Schritt“, wie Falk Joost wissen ließ, der Vorstandsvorsitzende des Serkowitzer Volksoper e.V. Der Ticketverkauf läuft ausschließlich online. Sommerregen wird, sofern nicht zum Monsungewitter ausartend, kein Problem sein, bespielt die Serkowitzer Volksoper doch einmal mehr wie schon in den vergangenen Jahren den zur Bühne ausgebauten Zirkuswagen der Saloppe. Die Karten kosten 31 Euro (ermäßigt 20 Euro), zzgl. Vorverkaufsgebühr.

Erste Vorstellung: 16. Juni, 19.30 Uhr

Internet www.serkowitzer-volksoper.de

Von Christian Ruf