In Dresden für den Trickfilm: Regisseurin Monika Krauße-Anderson gestorben

Dressen

Die langjährige Mitarbeiterin des DEFA-Studios für Trickfilme Dresden, Regisseurin Monika Krauße-Anderson, ist am 16. Juli im Alter von 91 Jahren gestorben. Das geht aus einem Beitrag auf der Webseite des Deutschen Instituts für Animationsfilm (DIAF) hervor.

Maurerin, Architektin, Regisseurin

Sie wurde 1929 in Reval (Tallinn) im heutigen Estland geboren. Während des Nationalsozialismus wurde ihre Familie zunächst nach Polen „umgesiedelt“, musste später flüchten und landete in Thüringen. Die junge Frau absolvierte eine Maurerlehre und studierte anschließend Architektur in Weimar. Von 1954 bis 1958 arbeitete sie als Architektin, zunächst beim Berliner Chefarchitekten Hermann Henselmann, dann in Dresden. Unzufrieden mit architektonischen Aufgaben in Dresden, wo vor allem der Wohnungsbau im Mittelpunkt stand, wechselte Anderson ins erst drei Jahre alte DEFA-Studio für Trickfilme Dresden.

Anderson wurde als Quereinsteigerin Regie-Assistentin, führte dann selbst Regie. Ihren ersten eigenen Film realisierte sie 1960 unter dem Titel „Alle helfen Teddy“. 1967 arbeitete sie für ihre Adaption des Märchens „Der gestiefelte Kater“ erstmals mit dem Animator und späteren Regisseur Werner Krauße (1923–1999) zusammen, der ihr Ehemann wurde. Mit der Serie „Teddy Plüschohr und seine Freunde“ gelang ihr ein weiterer künstlerischer Erfolg.

Von 1968 bis 1973 studierte Krauße-Anderson neben ihrer Tätigkeit als Regisseurin Theaterwissenschaft an der Theaterhochschule Leipzig. 1972 wurde sie zudem künstlerische Leiterin des DEFA-Studios für Trickfilme, legte diese Tätigkeit jedoch Mitte der 1970er-Jahre nieder, um sich wieder auf ihre Arbeit als Regisseurin zu konzentrieren. 1979 entstand nach einem Stoff von Peter Hacks der Flachfigurenfilm „Meta Morfoss“. Zu ihren Arbeiten der späten 1980er-Jahre zählen „Die kluge Bauerntochter“ und „Feenvögel“ nach einem französischen Märchen.

Von DNN