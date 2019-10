Mehr als 30 Jahre ist es her, dass die 34 Gemälde, die jetzt in der neuen Sonderausstellung der Städtischen Galerie Dresden zu sehen sind, schon einmal auf einem einzigen Rundgang zu erleben waren: Am 3. April 1988 schloss nach sechsmonatiger Dauer die X. und zugleich letzte Kunstausstellung der DDR.