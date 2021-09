„Im Weissen Rössl“ an der Staatsoperette Dresden: Regiedebüt für Friedrich

Dresden

Geboren ist Toni Burghard Friedrich in Schlegel in der Oberlausitz, studiert hat er in Wien. Beim Schultheater in Altroßthal und beim OFF-Opernprojekt szene12 setzte er schon als junger Regisseur erste Akzente in Dresden, bevor er nach einer Station am Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau schließlich als Abendspielleiter und Regieassistent an der Staatsoperette Dresden begann. Dort feiert der 31-Jährige mit „Im Weissen Rössl“ jetzt sein Regiedebüt. Im Interview mit Nicole Czerwinka erzählt er, warum dieses Stück auch heute immer wieder eine Entdeckung ist.

Frage: „Im Weissen Rössl“ ist ein oft gespieltes Stück an deutschen Theatern. Was verbindet Sie persönlich damit?

So viel! Es ist das erste Theatererlebnis überhaupt, an das ich mich erinnern kann. Ich habe das Stück damals mit meiner Oma an der Waldbühne Jonsdorf gesehen. Oma war ein großer Operettenfan. Am nächsten Tag habe ich mit Legosteinen das Bühnenbild nachgebaut und das Stück nachgespielt. Das „Rössl“ hat mich von da an mein Leben lang begleitet, ob im Schultheater in Altroßthal oder später im Studium in Wien. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als es mir Anfang des Jahres für die erste Regie an der Staatsoperette Dresden angeboten wurde.

Was war das „Rössl“ ursprünglich?

War Ihre enge Beziehung zu dem Stoff dort bekannt?

Nein. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein! Ich kann mir tatsächlich kein besseres Stück als Debüt vorstellen, habe alle Filmproduktionen und zahlreiche Inszenierungen gesehen. Vor elf Jahren habe ich beim „Rössl“ in Altroßthal René Fußhöller kennengelernt, der dann Bühnenbild an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studierte und mit dem mich eine lange Freundschaft verbindet. Zusammen mit Antonia Kamp wird er jetzt auch das Bühnen- und das Kostümbild in der Operette realisieren. Ich freue mich sehr, dass ich mir dieses Team aussuchen durfte!

Wie sind Sie an die Regiearbeit konkret herangegangen? Sind Erfahrungen aus anderen Produktionen da eingegangen?

Ich habe mir die Musik angeguckt und auch von wissenschaftlicher Seite her nochmal ganz anders recherchiert. Ich wollte wissen: Was war das „Rössl“ ursprünglich? Um 1930 war eine schwierige Zeit in Berlin. Wie war das Publikum damals? Was hat es vom Theater erwartet? All das waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Das Stück war sehr erfolgreich, wurde nach der Uraufführung schnell in Wien, Paris und New York gespielt und jeweils auf die Städte angepasst. Ich habe mir auch angeschaut, wer in den Inszenierungen mitgewirkt hat, welche Biografien die Sänger hatten. Dabei habe ich bemerkt: Das „Rössl“ hat eine unglaubliche Historie. Ich war fast erschlagen von der Werksgeschichte.

In den 1930ern gab es sogar Nacktszenen

Es ist also mehr als nur die kitschige Alpenschmonzette, die heute viele darin sehen?

Ja, sehr viel mehr! Das steckt viel Zeitkritik drin. Man muss zum Beispiel wissen, dass Sangerhausen einmal eine große, berühmte Modestadt war, die für die Herstellung von Stoffen bekannt war. Es gab übrigens auch vor dem Klimawandel im Salzkammergut im Sommer nie Schnee auf den Bergkuppen. Das ist eine klischeehafte Ästhetik, die erst mit der Zeit in die Inszenierungen kam. Wenn man das Stück anschaut, muss man sich fragen, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass dieses heile Welt Heimatfilmklischee da draufgelegt wurde. In den 1930ern gab es sogar Nacktszenen, da war das „Rössl“ noch eine wilde Großstadtrevue.

Greifen Sie das in Ihrer Inszenierung auf?

Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben ein paar Anekdoten eingebaut, die Inszenierung ist durchaus ein wenig werktechnisch inspiriert. Das „Rössl“ spielt bei uns zum Beispiel nicht am Wolfgangsee.

Was macht das Stück für Sie aus?

Das „Weisse Rössl“ ist wie ein guter Shakespeare: An manchen Stellen kann man heulen vor Lachen und an manchen vor Melancholie. Es ist ein Theaterabend, der alles bietet, unglaublich vielseitig. Das gilt auch für die Musik: vom volkstümlichen Heurigenlied bis zur großen Oper und Schlager ist alles dabei. Und wenn ich meiner Familie und guten Bekannten zu Hause davon erzähle, merke ich jedes Mal: Die Leute kennen die Melodien! Obwohl auch da vieles immer wieder verändert und angepasst wurde über die Zeit.

Es soll keine Dekonstruktion sein

Wie war die Zusammenarbeit mit dem Ensemble der Staatsoperette?

Ich bin sehr begeistert von der Offenheit, die mir entgegengebracht wurde. Viele, die in der Inszenierung mitmachen haben ja schon eine große „Rössel“-Vergangenheit auf der Bühne. Wir konzentrieren uns im Stück ganz auf die Hauptrollen, die eigentlich die ganze Zeit präsent sind. Ich liebe das, wenn man sich an eine Rolle ran hängen muss, wenn Dinge gezeigt werden, die sonst nur zwischen den Zeilen stehen. Es war schön zu sehen, wie viel Spaß die Sänger dabei hatten – und wie wir gemeinsam Dinge entwickeln und Lücken füllen konnten. Wir haben viele Handlungsstränge entdeckt dabei, wobei wir sehr am Originaltext bleiben, es soll keine Dekonstruktion sein.

Auch für den neuen musikalischen Leiter Johannes Pell ist diese Premiere quasi noch eine Premiere am Haus …

Stimmt! Es ist seine erste Neuproduktion in Dresden! Für mich war seine Herangehensweise sehr interessant. Die Musik wirkt so filigran. Wir spielen die Fassung der „Bar jeder Vernunft“ Berlin. Ich habe das Stück manchmal sogar nochmal anders verstanden und neu durchdrungen durch die Zusammenarbeit mit ihm.

Die letzte Rössel-Inszenierung lief lange und sehr erfolgreich an der Staatsoperette. Was, denken Sie, macht diese neue Dresdner Inszenierung aus?

Auch, wenn man das „Rössel“ kennt und liebt, wird man viele Sachen darin entdecken, die man so noch nicht gekannt hat. Es steckt auf jeden Fall von allen sehr viel Liebe darin. Das Ensemble hat eine große Spielfreude, ich denke, da macht es Spaß zuzuschauen. Und natürlich haben wir auch für ein paar Überraschungen gesorgt.

Info: „Im Weissen Rössl“, Premiere am 10. September, 19.30 Uhr an der Staatsoperette Dresden

Von Nicole Czerwinka