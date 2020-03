Im Labyrinth der Zeit – Nachruf auf Krzysztof Penderecki

Dresden

Mit sechs Jahren hat er seine erste Komposition geschrieben. „Und dann wurden es immer mehr.“ So schlicht hat der Komponist Krzysztof Penderecki einst seine Berufswahl begründet. Gestern ist er im Alter von 86 Jahren in Kraków verstorben.

Eine ganze Ära geprägt

Am 1. März hätte er noch sein 2001 entstandenes Concerto grosso sowie Dvoráks 8. Sinfonie mit der Dresdner Philharmonie im Kulturpalast dirigieren sollen. Aufgrund einer kurzfristigen Absage ist sein Landsmann Maciej Tworek für dieses Konzert eingesprungen. Marek Janowski, Chefdirigent des Orchesters und langjähriger Weggefährte von Penderecki, war einer der Ersten, der auf dessen Tod reagierte: „Wir kannten uns seit Ende der 1960er Jahre. Zweifellos hat Krzysztof Penderecki den Kompositionsstil einer ganzen Ära der zeitgenössischen Musik mitgeprägt. Sein Tod macht mich sehr betroffen.“

Als Composer in Residence war der Komponist dem Dresdner Klangkörper in der Saison 2017/18 in besonderer Weise verbunden und konnte hier neben anderen Werken auch die Europäische Erstaufführung seiner 6. Sinfonie „Chinesische Lieder“ erleben, die kurz zuvor in Guangzhou uraufgeführt worden ist. Die Philharmonie widmete sich Pendereckis Musik bereits wesentlich eher und führte 2011 unter Leitung des Komponisten beispielsweise dessen 1966 entstandene „Lukas-Passion“ auf, die Dmitri Schostakowitsch als eines der größten Werke des 20. Jahrhunderts bezeichnet hatte.

Im DNN-Gespräch erläuterte der einstige Avantgardist und längst als Klassiker der Moderne geltende Musiker damals seine Vorfreude auf diese Begegnung: „Ich freue mich, die Passion jetzt erstmals mit der Dresdner Philharmonie aufzuführen, nachdem ich sie vor über zwanzig Jahren schon mal mit einem Gastorchester hier vorstellen durfte. Sie ist nicht nur die Synthese meiner ersten zehn Schaffensjahre, sie ist in der Blütezeit der Avantgarde entstanden und äußert sich in einer fast allgemeinen Sprache, die später sehr viel von anderen benutzt worden ist. Viele Komponisten haben Elemente daraus abgeschrieben.“

Nur eine einzige Oper an der Semperoper

Dass just an der Semperoper nur eine einzige seiner Opern aufgeführt worden ist, „Die Teufel von Loudon“ im Jahr 2002, bedauerte er weniger als den Fakt, dass er diese Inszenierung von Harry Kupfer nicht habe sehen können. Auch seinen Besuch der Schostakowitsch-Tage 2018, die sich explizit seinem Werk sowie dem Schaffen von Witold Lutoslawski und Krzysztof Meyer gewidmet hatten, musste er bedauerlicherweise absagen.

Den internationalen Durchbruch errang der 1933 im Süden Polens geborene Komponist in Deutschland, als er 1960 bei den Donaueschinger Musiktagen für sein Stück „Anaklasis“ gefeiert wurde. Erst der große Erfolg der vom WDR in Auftrag gegebenen „Lukas-Passion“ zu ihrer Uraufführung in Münster ermöglichte kurz darauf auch eine Aufführung in Kraków.

Eng verbunden war er der Geigerin Anne-Sophie Mutter, der er mehrere Werke widmete. „Wenn ich für Geige schreibe, dann nur für Anne-Sophie. Es gibt keine bessere Geigerin.“ Dieser langjährigen Künstlerfreundschaft sind unvergessliche Konzerterlebnisse ebenso zu verdanken wie zuletzt auch das Doppelalbum „Hommage à Penderecki“.

„Ich habe in einer grausamen Zeit gelebt“

Neben einem immensen OEuvre an Vokal- und Kammermusik, Orchesterwerken und Opern schrieb Krzysztof Penderecki auch Filmmusik, mit der er weltweit auch einem Publikum bekannt wurde, das sich ansonsten vielleicht nicht für die Musik der Moderne interessiert hätte. Herausragend ist etwa seine Zusammenarbeit mit Martin Scorsese, David Lynch, Stanley Kubrick und Andrzej Wajda gewesen. Auch für seine den Opfern des Atombombenabwurfs der USA auf Hiroshima gewidmete Komposition „Threnos“ wurde Penderecki immense Anerkennung zuteil, ebenso für sein Klavierkonzert „Resurrection“, das unter dem Eindruck des 11. September 2001 entstanden war.

Dazu befragt, erklärte der Komponist: „Ich schreibe keine Chronik. Als ich jung war, habe ich oft sehr direkt reagiert. Sicher liegt das mit daran, dass ich in einer grausamen Zeit gelebt habe und schon mit fünf Jahren die ersten Toten auf der Straße liegen sah.“ Er betrachtete sich als Zeuge seiner Zeit, so Penderecki.

Über eine lange Epoche von etwa 25 Jahren hinweg entstand sein „Polnisches Requiem“, das er 2011 im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt hat. Ein gewaltiges Opus, das Persönlichkeiten und Ereignissen der polnischen Historie gewidmet ist.

Bleibend ist das gewaltige Werk dieses Zeitzeugen, zudem aber auch das von der EU geförderte und 2013 eröffnete Krzysztof Penderecki European Centre for Music im südpolnischen Lusławice, das ausdrücklich der Förderung junger europäischer Musiker verschrieben ist. Auf diesem einstigen Landgut pflegte der Künstler, dem im vergangenen Jahr zu seinem 85. Geburtstag ein großes Festival gewidmet wurde, seine zweite Leidenschaft neben der Musik: ein Arboretum mit mehr als 1.700 Bäumen verschiedenster Arten. Ein Labyrinth der Zeit für die Ewigkeit.

Von Michael Ernst