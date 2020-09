Dresden

Stimmt, da gab es ja noch ein Thema vor und neben der Seuche. Eine Generation Phlegma, der man es lange nicht zugetraut hatte, ging plötzlich für die Zukunft und für die Klimarettung auf die Straße, sogar freitags kurz nach Schulschluss, bis zu 4000 in Dresden. Neben der Heiligen Greta als Sprachrohr formulierten viele junge Leute ihre Sorgen, gründeten sich Institutionen. So auch eine gemeinnützige GmbH in Berlin als Generationen Stiftung, die über ihre Finanzierung wenig aussagt, umso mehr Inhalte präsentiert. Sie versteht sich als Lobby künftiger Generationen und hat 2018 einen Jugendrat ins Leben gerufen. Der verfasste im Vorjahr Thesen, die vor einer Unumkehrbarkeit der Selbstverstümmelung unseres Planeten durch den Menschen warnen. Schon in 40 Jahren könnte dieser point of no return erreicht sein.

Fragen nach Konsumverhalten und Ressourcenraub

Das Staatsschauspiel macht daraus spielplanmäßig im Kleinen Haus ein Stück, das in der Regie von Monique Hamelmann auch noch den aktuellen Abstandsregeln genügt. Solistisches Agieren der Spieler, kaum Interaktion, das Publikum wird in drei Gruppen zu je zehn Gästen aufgeteilt. Durchgespielt wird der Fall, dass dieser Punkt finaler Selbstzerstörung schon erreicht ist, die Akteure blicken 40 Jahre zurück, geben eine Abschiedsvorstellung. Die gerät nun weder zu einem Menetekel noch zu einem wütenden Appell, die letzte Chance zur Umkehr zu nutzen. Sie spielt vielmehr mit dem Absurden, führt erklärtermaßen ad absurdum, empört sich weniger über die großen skrupellosen Verursacher als über uns Kleinverbraucher, die wir mit umweltschonender Alibikosmetik eine möglichst geringe Veränderung unserer Verbrauchsgewohnheiten zu rechtfertigen suchen.

Na ja, man weiß nicht genau, was tödlich ernst gemeint ist, wer wann wen verspottet und ob die gutbürgerlich-hellgrünen Attitüden wirklich auf die Schippe genommen werden, mit denen wir uns beruhigen. Man weiß nur, dass die im Eingangsvideo aufgeworfenen Fragen nach Konsumverhalten und Ressourcenraub wirklich alarmieren. „Wann habt ihr aufgegeben?“, fragen Jugendliche und bekennen: „Wir haben Angst!“ Und man weiß, dass die Zeit knapp wird. Eine Uhr läuft demonstrativ links herum, spiegelverkehrt, unserem Aufschub-Denken entgegen.

Die eineinhalb Stunden lassen eher schmunzeln

Inszeniert aber werden diese Fragen im Stil einer Revue an drei Stationen. In skurrilen Kostümen gibt eine Direktorin im Foyer ein eindringliches Exposé. Eine psychodelische Camille spricht ganz oben unterm Dach über „das große Zaudern“; ein seltsamer Archivar, ein „Verwalter von Visionen“, bezieht im Saal auf der Mitteletage die Besucher mit ein; ein Magier, dessen Vorbild der große Houdini ist, ergeht sich wieder im Foyer in Weltschmerz und sucht „moralisch integre Unternehmer“. Viel zu bequem hat es der Zuschauer bei dem vielen Platz und den weichen Kissen, nur beim Archivar muss er stehend fleißig mitmachen und mitdenken. Aber es bleibt ein schwankendes Gefühl, ob er sich getroffen fühlen soll oder sich über die teils clownesken Belustigungen amüsieren darf. Wie schlimm sind die Genversuche von Monsanto, was wollen die Stromrebellen wirklich, könnte die Regionalwährung Elbtaler so etwas wie die ökologischen Bitcoins der Zukunft darstellen? Und wie lustig darf man sich über veganes Cordon bleu machen und darf man überhaupt noch Appetit auf ein Schnitzel haben?

Die eineinhalb Stunden lassen eher schmunzeln. Wie professionell und mit welchem Improvisationsvermögen Gina Calinoiu, Franziskus Claus, Sven Hönig und Eva Hüster agieren, bereitet für sich genommen schon einmal großes Vergnügen am Theater. Vielleicht fühlt sich mancher tatsächlich an den tiefen Wunsch erinnert, „endlich was Großes zu tun“ und „die bessere Version von sich selbst“ zu suchen. Es hat schon fast etwas Kitschig-Makabres, wenn am Ende der letzte Fisch gefangen wird und die letzten der wenigen benötigten Requisiten symbolisch abgeräumt werden. Aber als flammende Aufforderung, die Welt endlich zu retten, kann „Ihr habt keinen Plan“ kaum empfunden werden.

nächste Aufführungen: 18., 19., 20. & 24. Septemberwww.staatsschauspiel-dresden.de

Von Michael Bartsch