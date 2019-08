Dresden

„Blau machen ist keine Alternative“ ist der Titel eines ganz speziellen Abends, der am Sonntag in der Dresdner Herkuleskeule und einen Tag später im Chemnitzer Kabarett über die Bühne geht – außerdem gibt es am Sonntag dazu einen Livestream bei YouTube. Das Programm gegen antidemokratische Tendenzen und Strömungen, die vor allem mit der AfD zusammenhängen, wurde mit initiiert von den Kabarettisten und Geschwistern Ellen und Philipp Schaller. Vorab hat sich Torsten Klaus mit den beiden zum Gespräch getroffen.

Frage: Es gibt für einen Kabarettisten eine ganze Menge Themenpunkte, wenn man sich das Programm der AfD anschaut, ob nun auf Landes- oder Kommunalebene. Wo genau lag für Sie der ausschlaggebende Punkt zu sagen: Jetzt ist eine Grenze überschritten? Schließlich muss sich Kabarett damit ja immer auseinandersetzen – und tut das auch.

Philipp Schaller: Für uns war dieser Punkt die Europawahl.

Ellen Schaller: Das war der Tag, an dem wir damit anfingen, uns Nachrichten zu schicken. Ich war damals in Georgien und bekam eine SMS von dem Kabarettisten Martin Maier-Bode aus Düsseldorf, der gerade die Wahlergebnisse vor sich hatte und fragte: „Können wir euch in Sachsen unterstützen? Ihr seid ja die nächsten, bei denen gewählt wird.“

Philipp: Ich kriegte eine ähnliche Frage von Elisabeth Hart aus Leipzig.

Ellen: Das war sozusagen die Initialzündung. Die Aussage war: In Sachsen wird es im September noch schlimmer aussehen als bei der Europawahl, wo die AfD im Freistaat ja stärkste Partei geworden war.

Philipp: Natürlich beschäftigen wir uns in unseren Programmen aber schon lange mit diesem Thema. Nach der Europawahl kam ja auch gleich die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz.

„Es geht an die Meinungsfreiheit“

Kritik an Parteipolitik spielt im Kabarett einerseits schon lange eine dominierende Rolle. Nun ist mit der AfD aber eine andere Form der Kommunikation auf den Plan getreten. Ist man als Kabarettist dankbar dafür, dass von dort regelmäßig rote Linien überschritten werden?

Ellen: Nein. Die Linien sind spätestens bei Hasskampagnen überschritten – ob es da nun um Flüchtlinge geht oder generell um Andersdenkende. Wir in der Kultur beobachten das ja auch schon dort, wo die AfD im Stadtrat sitzt. Und wo sie wie in Freiberg mit darüber entscheidet, was darf an Kultur stattfinden darf und was nicht. Da geht es schon an die Meinungsfreiheit. Es geht um Dinge, die im Grundgesetz verankert sind – und wo der Spaß aufhört. Ich bin für solche Vorlagen nicht dankbar.

Philipp: Es ist ja auch kein Dialog möglich. Als die AfD-Bundestagsabgeordnete Verena Hartmann vor ein paar Tagen nach dem Mord auf dem Frankfurter Hauptbahnhof twitterte „Frau Merkel, ich verfluche den Tag ihrer Geburt“, war das außerhalb von jedem Maß demokratischer Umgangsform – und das ist nur ein Beispiel. Das ist kein Streit im Sinne einer argumentativen Auseinandersetzung – das ist Verachtung.

Wie viel Mitverantwortung am Aufstieg der AfD hat hierzulande denn die langjährige CDU-Dominanz? Von Beobachtern wird diese Linie gern gezogen.

Ellen: Ich sehe das nicht CDU-spezifisch. Wir wollen uns an dem Abend auch damit beschäftigen, was die anderen Parteien verpasst haben, dem etwas entgegenzusetzen, also Mitschuld tragen an dieser Entwicklung. Was nicht passiert ist, seit Pegida zum Beispiel.

Philipp: Man kann ja gegen die CDU in Sachsen sagen, was man will. Aber gerade Dresden geht es so gut wie nur wenigen anderen Städten.

Ein teuflisch genialer PR-Zug

Wir jammern hier, gerade für ostdeutsche Verhältnisse, tatsächlich auf hohem Niveau. Stichwort Osten: Die AfD ruft sich auch zum Sachverwalter oder Vollender der Wende aus, stellt sich in die Tradition der Bürgerbewegung.

Philipp: Einerseits kann man sagen, das ist unverschämt. Andererseits ist es ein teuflisch genialer PR-Zug.

Ellen: Genau. Und damit greifen sie genau wieder Dinge ab, die nach der Wende falsch gelaufen sind, wie die Treuhand zum Beispiel. Doch die Schlüsse, die jetzt gezogen werden, sind die falschen. Trotzdem kommt man schwer dagegen an, mit Argumenten sowieso.

Wie wollen Sie das dennoch übers Programm aufbrechen?

Ellen: Wenn wir das nicht mehr versuchen, können wir unseren Beruf an den Nagel hängen. Es zu probieren, ist für uns Tagesgeschäft. Die Grenzen sind aber da gesetzt, wo kein Dialog erwünscht ist.

Philipp: Bei diesem Sonderprogramm wird es so sein, dass acht Kabaretts den Abend gestalten: die Leipziger Academixer, die Dresdner Herkuleskeule, das Düsseldorfer Kommödchen, Kanzleramt Pforte D vom MDR, das Chemnitzer Kabarett, Schwarze Grütze aus Potsdam, das Ensemble Weltkritik und das Leipziger Central Kabarett. Das wird auch auf der Bühne unterschiedlich und kein Einheitsbrei an Meinungen.

Ellen: Auch wir streiten, auch wir stellen uns Fragen. Zum Beispiel im Entree, das wir gerade geschrieben haben, fragen wir uns: Was kann man ausrichten? Wen kann man erreichen? Sitzen hier sowieso nur unsere Freunde? Diese Fragen stellen wir uns aber auch schon immer. Und manchmal geht es einfach darum, dass die anderen sehr laut sind. Anderen Stimmen Kraft zu geben, ist dagegen recht schwer.

„Die Abschaffung der Demokratie ist kein Stöckchen“

Ist es aber nicht so, überspitzt formuliert: Die AfD hält das Stöckchen hin – und Sie springen drüber?

Ellen: Die Abschaffung der Demokratie ist kein Stöckchen. Ein Blick ins AfD-Programm an vielen Stellen – da wird mir schlecht. Da will ich mich positionieren. Das möchte ich nämlich nicht. Und ich möchte auch nicht so regiert werden.

Philipp: Ich habe auch nicht den Eindruck, über ein Stöckchen zu springen. Eher den, dass sich in der Gesellschaft etwas ganz gehörig verschiebt. Vor allem im Reden miteinander reißen immer mehr Grenzen ein. Und dafür sorgt nicht nur die AfD. Als Annegret Kramp-Karrenbauer kurz vor der Europawahl auf das Rezo-Video „Die Zerstörung der CDU“ antwortete, man müsse überlegen, ob so etwas verboten werden soll, war auch festzustellen: Hier reißt ganz schön was ein. Da geht es um grundlegende Dinge: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, in anderem Kontext auch die Kunstfreiheit.

Die AfD kann mit ihren programmatischen Versprechen auch rasch als Enttäuschung enden.

Ellen: Wenn es nicht Sachsen wäre, würde ich auch sagen: Sollen die ruhig mal regieren und wir sprechen uns in vier Jahren wieder. Natürlich wird es enttäuschend sein.

Philipp: Es ist ja eine Kette. Man sagt: „Die SED hat uns betrogen, die SPD, die Linke, die CDU...“

Ellen: „ Die Grünen werden uns als nächstes betrügen.“

Philipp: Sollte die AfD mal vier Jahre Regierungsverantwortung übernehmen, dann wird es hinterher heißen: „Die AfD hat uns betrogen.“ Und mich beschäftigt die Frage: Was kommt danach?

Ellen: Das Volk fühlt sich immer betrogen.

Weit verbreiteter Gedanke: Demokratie als etwas Gegebenes

Dann ist es aber immer noch in seiner Opferrolle, die es 1989 abgelegt hatte. Ist da kein Sinneswandel gewesen, in 30 Jahren nicht?

Ellen: Nein, leider nicht. Das haben die anderen Parteien verpasst.

Ich kann doch für die Vollendung dessen, was damals aufrechter Gang hieß, nicht politische Parteien verantwortlich machen. Die Verantwortung, das umzusetzen, liegt doch in mir, in jedem Einzelnen.

Ellen: Das sehen wir so.

So wird das endlos auf Dritte projiziert, und der einzelne Mensch bleibt immer das Opfer.

Ellen: Diese Opferrolle aufzubrechen bei manchen Leuten, das hätten bestimmte Parteien aber versuchen können.

Philipp: Sie haben aber auch davon profitiert. Ich glaube, der Gedanke ist weit verbreitet, dass Demokratie etwas Gegebenes ist, womit man selbst aber nichts zu tun hat, wofür man nichts machen muss.

„Blau machen ist keine Alternative“, Sonntag, 18 Uhr, Herkuleskeule; Montag, 18 Uhr, Chemnitzer Kabarett, Restkarten in Dresden ab 17,50 Euro, in Chemnitz Zusatzstühle in der Kabarettkneipe für 14 Euro

am 18. August ist das Programm im Livestream über YouTube zu sehen

