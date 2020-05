„Ich Liebe Musik Vol. 2“: Neues Werk von Jörg Hiecke

Dresden

Am Freitagabend gibt es einen kulturellen Vierklang: Film, Musik, Lesung und Disko – leider nur im Netz, aber ein guter Auftakt zum mählichen Erwachen nach just 66 Abenden im kulturellen Coronakoma. Die Live-Lesung zum Buch, hautnah übertragen auf dem Twitch-TV-Kanal des Radebeuler Filmstudios Centrefilms, zeigt ab 18 Uhr einen Film zum Werk, dann eine Lesung von Jörg Hiecke und René Seim, anschließend legen Mr. BlueRoom und DJ Cramér ihre Lieblingsplatten zum „Tanz in der Küche“ auf – dies vermeintlich interaktiv und solange, bis die Anzahl der Zuschauer auf unter Zehn sänke.

Musik als kulturvolle Medizin

Der Grund der leider nur binär zu dekodierenden Fatsche, die viral nicht nur durch die Bettdecke gehen soll, ist eine simple Erklärung, für die etliche Borkenkäfer samt ihre Fichte sterben mussten: „Ich liebe Musik Vol. 2“ heißt diese und umfasst als liebevolle verfasste Anthologie („Various Artists by Various Artists“) in kompakter Hardcover-Buchform auf 240 A-5-Seiten insgesamt 69 einzelne Äußerungen zu einzelnen Musikstücken, die den jeweiligen Urhebern eine gewisse, fast immer positive Lebensänderung bescherten – und sie permanent quasi-hymnisch durchs Leben begleiten. Musik als kulturvolle Medizin, individueller Lebensquell und gemeinsamer emotional verbindender Nenner einer einander oft nicht näher bekannten Gemeinde, nun als Momentaufnahme festgehalten und für 21,90 Euro und in der Neustadt bei Büchers Best, der Pusteblume sowie dem ZentralOhrgan am schnellsten und lokalwirtschaftlichsten erhältlich.

Buchprojekt fußt auf Jörg Hiecke

Das ist deshalb so verklausuliert, weil es auch Poeme oder Darstellungen sein können, die durch Musiktitel inspiriert ins Werk gerieten. Unter den Bildnissen stechen dabei einige so hervor, dass man sie gern im Original sehen würde: So machen Anne Zückert, Anja Handrianz, Manja Barthel, Marina Chekalina und Peggy Berger gehörig Lust auf die damit korrespondierende Musik. Auch zwei der zahlreichen Fotos sind wirklich sehenswert: René Plauls Gangbild und Klaus Holms Kassettenturm.

Das überaus ambitionierte Buchprojekt fußt auf einer genialen Grundidee von Jörg Hiecke – nicht nur erfolgreicher Dresdner Diplomingenieur und Familienvater, sondern auch als DJ Mr. Blueroom unterwegs. Denn wohl jeder im Kulturkreis liebt Musik (auch die der Nächsten) wie sich selbst. Sein bevorzugtes Revier war einst der Studentenklub Bärenzwinger, als dieser noch brummte. Er ist Jahrgang 1970 und widmete einst auch bei der Hochschulzeitung „ad rem“ seiner heutigen Frau eine legendäre Musikkolumne: „Was meine Freundin gerne hört“ – wie die so erregte Liebe wohnt die Schreiblust ihm bis heute inne.

Bekannte musikalische Größen werden gewürdigt

In dieser Zeit entstand auch der Vorgänger, eine kultige blaue Doppelausgabe, die längst vergriffen ist. Sie erschien im Oktober 1999 und ward im damals noch nahezu unrekonstruierten Palais im Großen Garten groß gefeiert. Es nannte sich „Ich. Liebe. Musik.“, umfasste 52 Autoren, deren Sujets sich in etwa quantitativ gerecht auf diese drei Kapitel aufteilen ließen. Das geht nun nicht mehr, weil „Ich“ und „Musik“ eindeutig überwiegen, wobei es dreizehn Autoren auch in den zweiten Teil schafften. Hiecke vermutet die Reife dank Alter dahinter und liefert selbst drei der etlichen Textperlen. Hervorragend gelungen: sein Intro über den Sinn des Buches als dramaturgisch und tanztechnisch durchdachtes DJ-Set, welches man sich als (überlanges) Mixtape vorstellen kann.

Die beiden Herausgeber, die sich in ihrer DJ-Rolle erstmals im Mai 2019 trafen, wobei René Seim den Windlust- bislang als Kleinstverlag für eigene Werke betreibt, folgt nun die Fortentwicklung. Das Spektrum der verbal gewürdigten Titel umfasst neben den bekannten Radiohelden auch Tschaikowski und zwei Mal Bach: die Cellosuiten, natürlich in jener Version von Jan Vogler, und „Aria“ von Glenn Gould gespielt. Es geht über Keimzeits „Flugzeug ohne Räder“ bis hin zu Bruce Springsteens „My Hometown“ als Hommage an die Edelstahlwerkerstadt Freital. Ost-Rock spielt kaum eine Rolle, dafür das Erich-Weinert-Ensemble mit „Weinen bis zur letzten Patrone“, gewürdigt von Daniel Kulla.

Ausstehende Releaseparty, dafür Netzlesung auf Twitch

Auch Plattenexperte Norman Sharp steuert eine gelungene Jugendepisode zu Deep Purples „Highway Star“ bei. Wie bei ihm geraten – in die Qualität ganz unabhängig von der eigentlichen Berufung – am besten jene die Storys, die den Fokus auf die erwählte Musikinterpretation nicht verwässern und dazu bewegende Momente schildern: Anne Mürbe ( Cat Stevens), DJ Pauli ( Anne Clark), Torsten Ranft ( Pink Floyd) oder Georg Hiecke ( Hans Zimmer) seien beispielhaft genannt. Und die Schöpfung des Verbes „justmären“ von Manja Barthel wird sicher nicht nur Netzlexikas erobern.

Die einst für den 4. April im Alten Wettbüro angesetzte Buchpräsentrationsparty findet nun erst im vierten Quartal statt – dann sicher mit allen vertretenen DJs. Bis dahin haben die Autoren Zeit, sich über die Musikvorlieben und die dazugehörigen Erlebnisse der anderen zu belesen – und dank moderner Technik ist der Soundtrack zum Buch sicher kein Problem und macht den Genuss komplett. 400 Exemplare hat die erste Auflage der zweiten Edition und ist dank Frontcover ein Schmuckstück auf jeden Nachtisch mit ordentlicher Lampe. Fair ist, dass man sich mit der Aufmachung für die nächste Edition noch viel Luft in Sachen Layout ließ. Vor allem die Rückseite ist – jenseits der Interpreten – sehr seltsam. Ebenso wie etliche privat verwackelte Fotos, Hochglanzpapier, Schriftarten und Satz. Es bleibt dennoch eine grandiose Idee, einen Bekanntenkreis über eine schlichte Idee emotional derartig zu verbinden.

Netzlesung am 15. Mai ab 18 Uhr: www.twitch.tv/centrefilms

Buchbestellung: www.windlustverlag.de/Ich-liebe-Musik-Vol-2/Buch-neu/

Von Elma Mann