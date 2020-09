Dresden

Zu Gefängnissen wissen die meisten etwas zu sagen – obwohl sie nie drin waren. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Dieser soziale Unort ist längst aufgestiegen in den popkulturellen Olymp, wo er zur Projektionsfläche einer erfolgreich wiederholten Geschichte wurde: der Einzelne gegen ein System. Am besten noch in irgendwelchen Hochsicherheitstrakten. So viel Grusel musste der Zuschauer schon aushalten. Immer in dem Wissen: weit weg das Ganze, weiter noch als der Mars. Dabei sind Gefängnisse Teil unserer Gesellschaft, die sich auf diese Strafform verständigt hat. Selbst wenn jene, geografisch zumindest, mittlerweile mehr an Ortsrändern, manchmal gar im Niemandsland zu finden sind – und nicht mehr mitten in den Städten, wie es früher der Fall war.

Das Gefängnis als maßgebliche Form des Bestrafens

Womit wir auch schon „Im Gefängnis“ sind, genauer gesagt in der so betitelten Sonderausstellung im Hygiene-Museum. Denn die zentrale Frage ist hier sozusagen die, ob genau diese Form des Bestrafens, das Gefängnis, weiterhin maßgeblich bleiben muss. Sieht man sich Statistiken an, etwa zu rückfällig gewordenen Tätern, bleibt die nüchterne Feststellung, dass sich etwas ändern müsste am Strafvollzug. Doch was? Antworten darauf finden sich in dieser Ausstellung jedenfalls nicht, allenfalls Hinweise. Es wäre aber auch vermessen, von einer Schau zu verlangen, dass sie Probleme löst, die seit der Französischen Revolution 1789 schwelen, als die bis dahin gängige körperliche Züchtigung in Europa durch die Haft ersetzt wurde. Ein Fortschritt, sicher. Aber wie sieht das heute aus?

Um das zu veranschaulichen, hat sich ein internationales Kuratorenteam aus drei Frauen – Isable Dzierson, Marianne Rigaud-Roy und Sandra Sunier – auf die Suche begeben. Ihre Ergebnisse präsentieren sie nun in Dresden, nachdem die Ausstellung schon in Genf und Lyon zu sehen war. In einer Gestaltungsarchitektur, in der Orange und Grün die überraschend dominierenden Farben sind: orange die Gitterkäfige, grün die Wände.

Veränderte Zeitwahrnehmung

Im Gefängnis kommt vieles anders daher als im normalen Leben. Die Zeit zum Beispiel. Sie streckt sich hinter Gittern, manchmal bis in eine Ewigkeit. Das zeigt auch die Installation „Sich von Zeit zu Zeit vergessen“ von Rodrigue Glombard, eine Wand aus 48 Sanduhren. Und das Kramen in der Erinnerung fördert ein ähnliches Gefühl zutage, das der Autor als Soldat hatte. Dass der Zeit auch damals schon nicht beizukommen war: Je mehr man darüber nachdachte, warum sie innerhalb der Kasernenmauern so zäh dahinkroch, desto langsamer schien sie zu werden. Paradox.

Der Knast als Struktur gewordenes Drama

Ein Wort, das übrigens auch auf die Prämisse des Gefängnisses zutrifft: Wo sich schließlich alles um die Annahme dreht, wenn die Bösen zusammengesperrt werden, kehren sie zum Guten zurück, wie es Museumsdirektor Klaus Vogel ausdrückte. Jens Borchert wiederum, Professor für Sozialarbeitswissenschaft und Kriminologie an der Hochschule Merseburg, der über eine langjährige Arbeitserfahrung im Strafvollzug verfügt, hat die „Widersprüche im Vollzug“, wie er es nennt, aus der Nähe kennengelernt. Dazu gehört seine Erkenntnis, dass die Biografien der Gefangenen sich oft stark ähneln, „als würden wir immer die gleichen Menschen wegsperren“.

Der Knast als Struktur gewordenes Drama: Wenn in unserer modernen, aufgeklärten Welt das Fegefeuer noch einen Platz zugewiesen bekäme, das Gefängnis wäre dieser Ort. Inklusive seiner geschlossenen Gesellschaft, die ihre eigenen Hierarchien hervorbringt.

Doch zurück zur Ausstellung mit ihren knapp 200 Exponaten. Dazu gehören, genau genommen, auch ein Ton- und ein Filmraum. Letzterer bietet Schnipsel verschiedener Gefängnisfilme, erster die Geräuschkulisse „drinnen“: Schlüsselklappern, Türenschlagen, laute Männerstimmen. Ein aggressiver Soundtrack. Der letzte Raum, durch einen irren Holzbalkenbau (übrigens von Strafgefangenen gefertigt) quasi dekonstruiert, zeigt das Aufbäumen der Gefangenen, bis hin zum tödlichen Hungerstreik 1981 im nordirischen Gefängnis The Maze oder erfolgreichen Ausbrüchen wie der des dänischen Berufsverbrechers Carl August Lorentzen. Auch der DDR-Strafvollzug wird gestreift, mit einem Kurzfilm über das berüchtigte Frauengefängnis in Hoheneck, das Ellen Thiemann schon eindrücklich beschrieb. Die eher züchtigende Idee des Strafens findet sich jedoch auch in deutlich überbelegten Zellen, ob nun in Süditalien oder Rumänien, wie Fotos belegen.

Wohin aber soll die Reise gehen, hierzulande? Wo viele Standards innerhalb der Vollzugsmauern zwar modernen Anforderungen genügen, aber Resozialisation dennoch oft scheitert? Experten sagen, eher zu Wiedergutmachung statt Gefängnis. Ein Anfang?

