Hungrig nach Licht: Edward-Hopper-Ausstellung in Dresden

Dresden

Woran die Frau, die in Edward Hoppers Gemälde „Morning Sun“ (Morgensonne) im Negligé tief versunken mit geradezu leerem Blick auf dem Bett kauert, wohl denken mag? Oder genießt sie einfach das Licht? Jedenfalls hat Edward Hopper mit diesem Bild eine Ikone der Kunst des 20. Jahrhunderts geschaffen, wie auch mit etwa dem Gemälde „Nighthawks“ (Nachtschwärmer), das drei am Tresen sitzende Gäste in einer von eher kaltem Neonlicht erleuchteten Bar im New York der 40er Jahre zeigt.

Hopper, der 1882 in einem Vorort von New York geboren wurde und 1967 im „Big Apple“ starb, ist mit seinen Bildern auf Postkarten und Postern allgegenwärtig. Doch kaum jemand in Europa hat jemals eines davon im Original gesehen, denn bis auf zwei Gemälde sind alle andere Werke Hoppers in Besitz amerikanischer Museen. Nun aber ist – als Leihgabe aus dem Columbus Museum of Art im US-Bundesstaat Ohio – im Semper-Kabinett der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister Hoppers „Morning Sun“ von 1952 zu sehen – im Rahmen einer kleinen, aber feinen Ausstellung mit dem Titel „Edward Hopper: Die innere und die äußere Welt“.

Edward Hopper: Night Shadows, 1921, Albertina, Wien. Quelle: Albertina Wien / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Grundanliegen: Aufzuzeigen, „wie sehr Hopper, der für viele die US-Moderne verkörpert, in der Tradition der alten Meister, speziell der niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts, steht“, wie Stephan Koja sagte, der Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung.

Vorzeichnungen und Radierungen

Die Schau zeigt, wie sich Hopper mit Radierungen von Rembrandt auseinandersetzte, Raumkomposition von Pieter de Hooch übernahm. Vor allem aber inspirierte ihn offenbar Vermeer, auf dessen Gemälden zum einen ebenfalls das Licht eine wichtige Rolle spielt „und zum anderen gleichfalls Alltagssituationen des Lebens dargestellt sind, diese aber letztlich rätselhaft bleiben“. Koja zufolge war Hoppers Interesse speziell an der niederländischen Malerei drei Reisen nach Europa Anfang des 20. Jahrhunderts geschuldet, wo er entsprechende Sammlungen in Paris, Amsterdam, London und Berlin sah. Und auch in Museen seiner Heimatstadt New York habe er die niederländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts studieren können.

Im Semper-Kabinett versammelt sind zudem Vorzeichnungen Hoppers zu „Morning Sun“ aus dem Whitney Museum of American Art in New York und ausgewählte Radierungen des Malers, etwa „The Lighthouse“ (Der Leuchtturm) von 1921. Grafische Werke und Gemälde aus der Galerie und dem Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ermöglichen den künstlerischen Vergleich, so eine Radierung des gebürtigen Stettiner Künstlers Albert Krüger von Edgar Degas’ „Die Badenden“. Gegenüber vom „Morning Sun“ hängt eine 1910 geschaffene Kopie von Vermeers „Brieflesendem Mädchen“ aus Privatbesitz – noch ganz ohne Cupido, wie ihn das restaurierte Original heute aufweist.

Bis 31. Juli tgl. außer Mo 10 bis 18 Uhr

Von Christian Ruf