Eine Kinoorgel gibt es nicht mehr in Dresden, doch mit der Jahn-Orgel in der Versöhnungskirche lassen sich durchaus auch Stummfilme begleiten: Zu den 5. Dresdner Stummfilmtagen spielte der Bautzner Organist Michael Vetter zu Murnaus „Faust – Eine deutsche Volkssage“ am Freitagabend eine zweistündige Improvisation.