Dresden

Nena besang einst 99 Luftballons, in Hoppes Hoftheater Dresden sind es 99 Plätze, die zur Verfügung stehen. Okay, zur Not kann man immer noch zwei oder drei Stühle dazustellen, aber offiziell „gearbeitet“ wird mit 99 Plätzen. Und so viele sind es auch nach intensiven Aus- und Umbauarbeiten, die in den vergangenen Monaten erfolgten.

Kleiner Lichtblick in der Pandemie

Entscheidender Anlass war, dass der Bund wegen der Corona-Pandemie Gelder für den Einbau von Luftfiltern bereitstellte, wie Dirk Neumann, Leiter des Hoftheaters, im Gespräch mit den DNN deutlich macht. 99 000 Euro Zuschuss konnte man bekommen. Das Hoftheater bewarb sich – und war unter den glücklichen Auserwählten. Eigenkapital in Höhe von 50 000 Euro musste man hinzu„schießen“. Aber damit allein war es nicht getan. Von den 300 000 Euro, die der gesamte Umbau kostete, entfielen allein 100 000 auf den Brandschutz und die Luftfilter-Technik in Top-Qualität, wie Neumann versichert.

Es gibt nun Brandschutztüren, die den Namen verdienen, nur vor zwei Türen beließ man – sozusagen als potemkinsche Fassade – aus nostalgischen Gründen die alten Holztüren. Es gibt nun eine Notbeleuchtung, ebenso leuchtende Schilder, die anzeigen, wo die Fluchtwege sind.

Wer schon mal im Hoftheater war, der wird den von der „großartigen Architektin Annett Ammon“, so Neumann, auch sonst neu konzipierten Theatersaal nicht wiedererkennen. Früher war der etwas über drei Meter hoch, nun sind es gut sechs Meter bis zur Decke. An sich liegt der Dachfirst der Theaterscheune noch höher, nämlich bei elf Metern, aber derart in die Luft zu gehen wäre sowohl energetisch als auch akustisch denn doch eher suboptimal gewesen.

Intelligente Bauweise, natürliche Baumaterialien

Viel Holz wurde verbaut, vorrangig Kiefer und Fichte. Die Lüftungsrohre sind gut getarnt. Um die Heizkosten wegen der höheren Decke nicht zu hochzutreiben, wurde das Gebäude bestmöglich gedämmt. Man nutzt beim Wärmekreislauf sogar die Körperwärme der Besucher, wobei die Luft natürlich gereinigt und gefiltert wird, wie Dirk Neumann betont.

Nicht minder auffällig am neuen Theatersaal ist, dass es nun eine kleine Empore gibt. Theoretisch finden hier 15 Gäste Platz. Noch aber dürfen keine Zuschauer auf „Balkonien“ hinauf. Grund: Es fehlt der zweite Fluchtweg, der durchaus in Planung ist, aber für dessen Umsetzung erst mal wieder Geld verdient werden muss. Zudem wird es dauern, bis dieser Bauantrag durch ist. Denn mehr Zuschauer bedeutet auch, dass mehr Parkplätze und mehr Toiletten für potenzielle Gäste zur Verfügung stehen müssen. Immerhin hat „die Technik“ auf dem Rang schon ihr neues Domizil gefunden, wo sie sich „ausbreiten kann“, sagt Dirk Neumann.

Die Mitglieder sind eine große Hilfe

Apropos Technik: Das erste Mal in seiner Existenz hat das Hoftheater auch Beleuchtung über der Bühne, nicht nur von vorne, freut sich Josephine Hoppe, die nicht nur Gründungsmitglied des Hoftheatervereins ist, sondern auch in vielen Inszenierungen mitwirkt. Dieser Theaterverein umfasst laut Hoppe derzeit etwa 70 Mitglieder, davon etwa 20 Leute, die sich besonders aktiv einbringen. Viele von ihnen wirkten neben Fachfirmen bei leichteren wie schweren Arbeiten am neuen Theatersaal mit, etwa wenn’s um Streichen von Wänden ging.

Am 8. Mai wird nun der Theatersaal offiziell in Betrieb genommen, angesetzt ist gleich eine ganze „Jubiläumsfestwoche“. Jubiläum deshalb, weil – mit zwei Jahren Verspätung wegen eines gewissen Virus – das 25-Jährige des Hoftheatervereins begangen wird. Bei der „Sause“ wirken renommierte Künstler mit, die mit Rolf Hoppe bzw. mit seinem Erbe in Gestalt des Hoftheaters verbunden sind, etwa der Liederpoet Christian Haase und die Schauspielerin Katrin Weber.

In der Reihe „Hoppe trifft“ ist Gojko Mitic zu Gast, auch stehen zwei Premieren an: Zum einen hebt sich der Vorhang für den Kästner-Abend „Große Zeiten“ mit Ahmad Mesgarha, Olga Nowikowa sowie der Band Triozean, zum anderen musiziert und liest Rainald Grebe unter dem Motto „Rheinland Grapefruit“ aus seiner Autobiografie.

Termine, Zeiten und Karten unter hoftheater-dresden.de bzw. Tel: 0351/2506150

Von Christian Ruf