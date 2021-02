„Home Away From Home“: Dokumentartheater in Dresden-Hellerau 

Dresden

Welches Konzept steckt in dem Begriff „home“? Ist es Zuhause? Oder Heimat? Auch die taiwanesischstämmige Choreografin Fang Yun Lo findet darauf keine einfache Antwort. Stattdessen stellt sie gemeinsam mit ihrem Team „Polymer DMT“ im Festspielhaus Hellerau noch weitere Fragen. Was macht individuelle Identität aus? Welche Rolle spielen dabei kulturelle Prägungen und unterschiedliche Sprachen?

Gemeinsam mit sechs Performern wollte das Team ursprünglich in einem szenischen Parkour im Festspielhaus das Publikum durch eine reflektierende Befragung von Heimat, Zuhause und Identität zwischen Vietnam und Deutschland führen. Dafür wurde ein Setting in Form einer Art offener Stadt entwickelt. Darin gibt es unter anderem ein Klassenzimmer, ein Restaurant und einen Shop für Bubble Tea. Die aktuellen Umstände haben das Team auf eine digitale Variante umschwenken lassen. Der so entstandene Film ist am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend auf der Homepage des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau abrufbar.

Dokumentarische Berichte werden gepaart mit Bühnenperformance

Grundlage der Performance, die auch Tanz und Videoprojektionen einbindet, sind Gespräche und Interviews mit mehr als hundert Menschen vietnamesischer Abstammung. Pandemiebedingt können nur drei der Performer vor Ort sein; dank technischer Möglichkeiten sind aber alle Teil der finalen Fassung dieser Arbeit.

Für alle Beteiligten handelt es sich hierbei selbstredend auch um die Befragung der eigenen Identität. Als Fang Yun Lo 2004 für ein Studium an der Folkwang Uni in Essen nach Deutschland kam, wäre ihr nie in den Sinn gekommen, länger als nur für die Zeit ihres Studiums hier zu bleiben. Mittlerweile ist sie mit einem Deutschen verheiratet. Einen deutschen Pass besitzt sie nicht. Sie fühlt sich auch nicht als Deutsche. Eine Rolle spielt das für sie allerdings auch nicht. So gesehen definiert jeder sowohl Heimat als auch die eigene Identität für sich selbst.

Keine ausgedachten Geschichten, sondern authentische Erlebnisse

Um dieser Individualität gerecht zu werden, liegt der Fokus der Arbeit auf der Authentizität des Berichteten: „Wir verwenden kein fiktives Material. Wir wollen keine ausgedachten Geschichten. Alles basiert auf den Erlebnissen, die uns geschildert worden sind“, betont Fang. Sie weist auch darauf hin, dass die Gespräche vor allem mit Vertretern älterer Generationen nicht einfach waren: „Es hat den Anschein, dass manche teilweise noch nicht bereit sind, über das Erlebte zu berichten. Die Zeit scheint noch nicht reif dafür.“ Zu privat sind viele der Erlebnisse. Besonders jene, die als Gastarbeiter in die damalige DDR gekommen waren, zeigten sich zögerlich. Im Ergebnis bedeutet das, dass nicht alle Details in die Arbeit einfließen durften. Ein Fakt, der für sich spricht.

Im Lauf der Recherchen hat sich gezeigt, dass sich Identität mit dem eigenen Leben verändert. Dass sich in diesem Zusammenhang jüngere Menschen generell mit Veränderungen leichter tun, liegt auf der Hand. Dank moderner digitaler Medien liegt hier auch eine ganz andere Basis vor, wie Duc Vu Manh, Produktionsassistent für „Home away from Home“, erläutert.

Soziale Medien und Globalisierung verändern das Konzept Heimat

Er ist als Kind vietnamesischer Eltern in Chemnitz aufgewachsen. „Durch die Digitalisierung und die damit verbundene Globalisierung verändern sich die Konzepte von Heimat und Identität. Es ist schwieriger geworden, irgendwo dazuzugehören. Es gibt mehr Wettbewerb und Vergleiche untereinander. Es gilt deshalb, die eigene ,Community’ zu finden. Gleichzeitig haben wir durch die digitalen Kanäle ganz andere Möglichkeiten der Teilhabe.“

Teilhabe ist dem Produktionsteam auch in mehrfacher Hinsicht wichtig. Aus diesem Grund wird es drei abrufbare Versionen der Arbeit geben: mit deutschen, vietnamesischen und englischen Untertiteln.

An jedem der drei Abende wird im Anschluss online ein Live-Publikumsgespräch angeboten. Da es sich hierbei um eine Koproduktion von Hellerau mit PACT Zollverein Essen handelt, werden die Gespräche von Carena Schlewitt, der Intendantin von Hellerau, und Stefan Hilterhaus, Leiter des Essener Hauses, moderiert.

Von Rico Stehfest