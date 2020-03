Dresden

Zum ersten Mal hat ein Professor der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria von Weber die höchste Ehrung der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Das teilte die Hochschule mit. Auf Vorschlag des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan-Peter Weil ( SPD) wurde Arkadi Zenzipér das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Auszeichnung würdige seine herausragende nationale und internationale künstlerische Arbeit als Pianist, Pädagoge und Festival-Leiter.

Zenzipér wurde 1958 in St. Petersburg geboren und absolvierte sein Klavierstudium am St. Petersburger Konservatorium bei G. Sokolow und N. Perlmann. Der Fall der Mauer und der innerdeutschen Grenze war für ihn auch ein persönlicher Glücksfall: Als Solist wurde er nunmehr zu Konzerten im In- und Ausland eingeladen.

Er konzertierte mit der Staatskapelle Dresden, dem Berliner Rundfunksinfonieorchester, der Tschechischen Philharmonie und der Staatskapelle St. Petersburg. Er spielte beim Schleswig-Holstein-Musikfestival, beim Münchner Klaviersommer, im Concertgebouw Amsterdam und gewann den XI. Internationalen Kammermusikwettbewerb in Florenz.

Seit 1986 hat Arkadi Zenzipér eine Professur für Klavier an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden inne.

Von DNN