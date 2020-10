Dresden

„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“ Das schrieb eine Kölner Schülerin mit dem Twitternamen Naina vor fünf Jahren auf Twitter. Und traf mit weniger als 140 Zeichen einen Nerv: Fast 20.000 Mal wurde ihr Satz retweetet und mit Sternchen versehen. Es ging offensichtlich vielen Schülern in Deutschland so wie ihr, die klar den heiligsten Satz der Pädagogik verletzt sahen, der da lautet: „Non scholae, sed vitae discimus“ – nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.

Ob der seit Jahren die Dresdner Theaterszene prägende Schauspieler Ahmad Mesgarha in der Schule Gedichtanalysen verfassen musste? Oder auch nur welche lernen? Vermutlich. In dem Abend „ Balladen ohne roten Faden“, der jetzt an Hoppes Hoftheater Premiere hatte, gibt er jedenfalls Balladen zum Besten, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Er deklamiert auch nicht einfach, dass dem gutem deutschen Bildungsbürger vor Staunen der Mund offen steht – er spielt, es bei der Gedächtnisleistung nicht belassend, mit vollem Körpereinsatz dazu, ja manches Poem singt er sogar in Chansonnier-Manier. Einmal ist Mesgarha auch so frei, eine Kunstpause einzulegen und zu warten, ob einer im Saal dank klassisch genossener Bildung in der Lage ist, den Reim zu beenden. Dass der Gewinner den in Aussicht gestellten Preis – „sechs Wochen Pieschen mit Tagesausflug nach Mickten“ – einlöst, muss der Mime wohl nicht befürchten.

„Ich bedanke mich für den Applaus! Ich finde ihn gerechtfertigt!“

Gestik und Mimik wie sind – wie immer bei Mesgarha – superb. Und kommt es zu Gefallensbekundungen (was eigentlich nach jedem Gedicht der Fall ist), ist er so frei, ohne falsche Bescheidenheit, aber doch nicht frei von Koketterie zu erklären: „Ich bedanke mich für den Applaus! Ich finde ihn gerechtfertigt!“ Hier und da wird Mesgarha zudem von Philipp Makolies (Woods of Birnam) auf der Gitarre begleitet. Es sind kleine, feine Melodien, die dieser einstreut, mal die Gedichte sachte untermalend, mal solo mit sphärisch anmutenden Klängen Gänsehaut erzeugend.

Es sind ernste und heitere Balladen, manche historisch (aber nicht veraltet), manche moderner Natur, die Ahmad Mesgarha rezitiert. Klar, es läuft viel auf die üblichen Verdächtigen hinaus, auf Schiller („Die Bürgschaft“) und Goethe („Der Erlkönig“), aber auch auf Verse eines Mannes, den Mesgarha schon als Kind kannte und von dem er schwer begeistert war, auch weil dieser ihn „immer wieder überrascht“ habe, wie der Künstler wissen ließ. Manko: Mesgarha kannte ihn nur in Schwarz-Weiß. Die Rede ist natürlich von Heinz Erhardt, jenem Humoristen, der das Kotelett mit Hamlet zum Hammelkotelett kreuzte und für viele, die Westfernsehen gucken konnten (was bei Ahmad Mesgarha, der 1963 geboren wurde und im Ost-Berliner Prenzlauer Berg aufwuchs, der Fall ist), quasi Mitglied der Familie war. Sowohl das Gedicht Erhardts vom Ritter Kunkel als auch jenes vom Ritter Fips gab Mesgarha zum Besten. Es geht, wie im Programmtitel impliziert, von der Abfolge der gereimten Elegien her, in der Tat ganz ohne roten Faden ab, Mesgarha verfährt dabei wie einst Erhardt schlicht nach dem längst zum geflügelten Wort gewordenen Motto: „Und noch’n Gedicht!“

Apart auch die Darbietung von Friedrich Kändlers die beiden Märchen von Dornröschen und vom Froschkönig verknüpfendem Gedicht „Dornröschen“ (Achtung, wichtiger Hinweis für den Leser: Der Name der holden Maid spricht sich in diesem Fall nicht Dornrös-chen, sondern Dornröschen mit sch), in dem die Prinzessin, nachdem sie realisiert, dass sie von einem grünen Lurch wachgeküsst wurde, alles andere als amüsiert ist und Vater und Mutter, die auf Heirat bestehen, klipp und klar wissen lässt: „Ich töte die Kröte!“

Nun mag es Menschen geben, die in schwierigen Zeiten in Balladen Halt suchen, das ist auch Mesgarha klar, aber zumindest in Kändlers Gedicht wird dem Balladen-Fan beschieden: „Und die Moral von der Geschicht’? Ich weiß es nicht!“

nächste Vorstellungen: 1.11. & 13.12.,

jeweils 16 Uhr, Hoftheater

Karten unter Tel. 0351 / 250 6150

www.hoftheater-dresden.de

Von Christian Ruf