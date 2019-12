Geoff Berner gastiert am heutigen Dienstag im Societaetstheater in Dresden. Mehr denn je beschäftigt er sich auf dem Album mit seinen jüdischen Wurzeln – und bringt das Schicksal der Juden in Verbindung mit dem der Flüchtenden heutzutage. Berner ist Punk, Jude, Linker. Auch im Gespräch nimmt er kein Blatt vor den Mund.