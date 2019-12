Himmelfahrt am Planschbecken – „2084“ an der Bürgerbühne Dresden

Dresden

Von den „lichten Höhen“ einer Zukunft, die der Sozialismus noch versprach, wagt längst niemand mehr zu sprechen. Die Apokalyptiker dominieren, jeder Vierte wählt sie, und gerade die Wohlhabenden fürchten die vor der Tür stehenden Untergänge am meisten. Nichts Neues bei der Gattung Homo sapiens, aber mit einem neuen Akzent seit einigen emanzipatorischen Jahrhunderten. Neben den befürchteten materiellen Untergang ist der der Persönlichkeit getreten. Huxleys „Schöne Neue Welt“ bleibt ein Klassiker, und Georg Orwell, 1947 frisch geschockt vom Gesinnungsterror der Diktaturen unter Hitler und Stalin, bleibt es mit „1984“ auch.

Gespensterbahnstimmung

„2084“ wird mit Gewissheit ebenfalls düster, erfahren wir sinnlich bei der Dresdner Bürgerbühne im Kleinen Haus des Staatsschauspiels. Die über zwei Stunden vorherrschende Gespensterbahnstimmung hellt höchstens bis zu einem Halbdunkel auf und passt damit zum mystischen, ja okkulten Geschehen. Das einzige Licht, das in der Finsternis leuchtet, die es aber nicht begriffen hat – um es biblisch zu sagen – ist wie im Orwell-Romanvorbild Winston.

Hier ist es eine junge Winstonine mit Namen Jula Eberth, deren rotes Kleid sich auch ohne Spot von den düsteren Uniformen der anderen abhebt und die eine respektable Menge Text auf sehr respektable Weise deklamiert. Klar, Individuum und Kollektiv, Du bist nichts, Dein Volk ist alles, das ist der in der narzisstischen Gesellschaft verschärfte Uraltkonflikt. Aber ein Volk ist das ja gar nicht um Winston weiblich herum. 17 Einheitsgestalten in offenbar wasserdichten Kampfanzügen, die Gesichter mit Zebrastreifen geschminkt. Wenn sie sich überhaupt bewegen in dieser entschleunigten Slow-Motion-Inszenierung von Mirko Borscht mit sehr jugendlichen Bühnenbürgern, dann ruckartig oder taumelnd roboterhaft, aber unbeirrbar zielgerichtet programmiert.

Es sind unverkennbar Automaten, Avatare, mindestens aber Cyborgs oder „transhumane Wesen“, wie das Programmheft sagt. Sie sind zunächst mitten unter uns auf der großen Bühne des Kleinen Hauses, im „Labor“, bevor sich das Publikum nach einer Dreiviertelstunde in den „Museumsbereich der verlorenen Arten“ setzen darf. Packende Schwarz-weiß-Videos vom Regisseur selbst unterstreichen, dass wir uns in der Zukunft Künstlicher Intelligenzen befinden. Was folgt, ist dann weniger leicht decodierbar.

Marterpfahl über Planschbecken

Die KI’s unterziehen die verwirrte Winstonine zunächst einem Verhör, obschon sie in Zeiten der totalen Datenschutzlosigkeit eigentlich schon alles über sie wissen. Etwas verwirrend erscheinen diese Cyberarmeen des Großen Bruders wie Wächter einer Gutmenschendiktatur von politischer und sonstiger Correctness. Denn abgefragt wird die Teilnahme an Freitagsdemos für die Zukunft, Flugabstinenz und die verpflichtende Gegnerschaft zu Putin, Erdogan oder dem Neoliberalismus. Gedankenverbrechen bestehen darin, schon einmal Begriffe wie Neger, Zigeuner oder Kanake im Kopf gehabt zu haben. Der Ausweg besteht darin, „Teil des Netzwerks zu werden, außerhalb aller Kategorien“.

Das geschieht dann mit Winston II. auf der Bühne an einer Art Marterpfahl über Planschbecken und Kopf stehender Wasserpyramide. Wir begreifen, dass diese Winston-Epigonin der letzte Mensch ist, der nun auch noch seiner Neu-Konfiguration nach eigenen Designwünschen, seiner „Avatarisierung für das digitale Leben“ harrt. Doch bevor wir das Ergebnis der Umwandlung erfahren, verschwindet W. erst hinter einer monströsen Statue und entschwindet dann in einem eindrucksvoll beleuchteten Kubus gen Himmel. Statt ihrer bleibt ein Sack mit klebrigem Theatergallert zurück, mit dem die Akteure Geheimnisvolles tun.

Diese Cyborgs sind eigentlich ganz nett und kaum gefährlich. Zum Schluss bestaunen und betatschen sie in kindlicher Neugier die Original-Organischen in den Sitzreihen. Nicht nur das hat den jugendlichen Spielern große Freude bereitet, wie ihr Jubel nach der Premiere zeigte. Für die Leibhaftigen aus guter alter Zeit im Zuschauerraum bleiben einige kluge, zum Wiederkäuen anregende Sätze, mäßige Erbauung an einem Mysterium und Staunen über die technisch imponierenden Bühnenbauten von Christian Beck.

Aufführungen: 17.12., 2. und 22.1., Kleines Haus

Von Michael Bartsch