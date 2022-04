Dresden

Hildegund Sell war eine experimentierfreudige Formgestalterin, deren Arbeiten von einer faszinierenden sachlichen Klarheit bestimmt waren, die sowohl geometrische als auch biomorphe Formelemente in sich vereinte. Sie hat dem Kunsthandwerk der DDR zu einer eigenwilligen wie eigenständigen künstlerisch ästhetischen Qualität verholfen, nicht fernab von Modernität.

Als Vertreterin einer Generation, deren schöpferische Leistungen mit dem politischen Systemwechsel in Vergessenheit gerieten, erscheint es angebracht, an sie zu erinnern, denn am 23. März waren ihre Lebenskräfte aufgezehrt, und somit ist ihr Lebenswerk vollendet.

Hochgebildete Künstlerin

1933 in Torgelow geboren, malte sie sich in früher Jugend eine Karriere als Märchenerzählerin im Radio aus. Ihr Phantasiereichtum und ihre kreative Neugier begleiteten sie ein Leben lang. Von 1951 bis 1954 erwarb sie ihr handwerkliches Grundverständnis und Können an der Fachschule für Angewandte Kunst Wismar/Heiligendamm. Danach schloss sich ein Studium im Fach Keramik an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst in Berlin Weißensee an.

Als diplomierte Formgestalterin hat sie zwanzig Jahre lang in der Porzellanindustrie gearbeitet. Zuerst war sie im thüringischen Porzellanwerk Lichte beschäftigt, dann als künstlerische Mitarbeiterin im wissenschaftlich technischen Betrieb der feinkeramischen Industrie Meißen (WTK). Ihr Interesse an Porzellan-Unikaten führte sie zu freier Arbeit am Material. 1962 heirate sie den Meißner Künstler Lothar Sell, mit dem sie eine kreativ schöpferische Partnerschaft verband. Inspiriert hat Hildegund Sell das Formenvokabular ostasiatischer Archaik ebenso wie die Bauhaustradition.

Im Almanach kunsthandwerklichen Schaffens in der DDR ist Folgendes zu lesen: „Hildegund Sell bevorzugt einfache, frei aufgebaute Gefäßformen in Ton und Porzellan. Trotzdem verzichtet sie nicht auf das Experiment, das ihr dazu dient, neuartige Harmonien in der Gefäßgestalt zu finden. Die sparsamen Farbkontraste von Weiß zu Ocker oder Weiß zu Sedongrün sowie die wenigen grafischen Akzente unterstützen die ruhige Ausgewogenheit.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Elementare geometrische Körper bestimmten das freie Arbeiten, den freien Aufbau der Gefäße und Objekte, ausgehend von der Platte, in Kombination mit Kuben und gerundeten, wellenartigen Formationen. Linie, Fläche, Bewegung, Proportion – das sind die grundlegenden Elemente ihrer Schöpfungen, denen eine schlichten, klare, zeitlose Eleganz eigen ist. „Die Erfahrung des Urtöpfers mischt sich mit dem Licht der Aufklärung“, schrieb ihre Tochter Gundula Sell 1987 in einem Katalog.

Die Trauerfeier findet am 9. April, 11 Uhr in der Trauerhalle des Krematoriums in Meißen statt (Nossener Straße 38).

Von Karin Weber