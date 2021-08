HfBK-Dresden stellt Abschlussarbeiten der Diplomanden aus

Dresden

„noch nichts“ steht mit schwarzem Edding auf einem Zettel an einer der Ateliertüren der Dresdner Hochschule für Bildende Künste. Was sich wie ein ironischer Kommentar auf möglicherweise unabgeschlossene, vielleicht noch unausgegorene Werke im Raum dahinter liest, trifft indessen nicht auf einen Gutteil der Abschlussarbeiten in der diesjährigen Diplomausstellung des Studiengangs Bildende Kunst der HfBK zu. Gerade die versammelten Skulpturen und Objekte, einige Installationen sowie ausgewählte Gemälde der Abschlussausstellung zeigen die intensive Auseinandersetzung mit künstlerischen Traditionen, ohne diese zu reproduzieren, bemühen sich um inhaltliche wie materielle Neubestimmungen und schaffen ebenso formal überzeugende wie inhaltlich kluge Kommentare auf eine brüchige Gegenwart.

Skulptur, Plastik und Objektkunst sprechen uns direkter, weil unmittelbar körperlicher an als jede andere Kunstform. Gleichwohl fristen die Raumkünste in Ausstellungswesen, Kunstbetrieb und Museen häufig ein unterbelichtetes Dasein. Vielfach galt Malerei als die leichter zugängliche, beim Publikum beliebtere und am Kunstmarkt mit deutlich höheren Preisen goutierte Kunstform, zum Teil bis heute. Umso interessanter ist es, beim Rundgang durch die Ausstellungsräume des Oktogon der HfBK am Georg-Treu-Platz sowie durch die angrenzenden Arbeitsräume zu beobachten, welch assoziationsreiche, sensible und dabei gestalterisch klare Raumkunst-Werke einige Absolventinnen und Absolventen geschaffen haben.

Die Arbeit von Marcus Eck ist besonders überzeugend

Überzeugend sind mehrere der Installationen in den Ateliers, insbesondere die mehrteilige Arbeit von Marcus Eck (Klasse Carsten Nicolai): Das Zentrum bildet das über den Köpfen schwebende, aus mehreren Hölzern bestehende fantastische Musikinstrument „ohne Titel“, das sich dunkel vor dem durch das Fenster zur Brühlschen Terrasse einfallende Licht absetzt, wie ein Vogel vor blauem Himmel. An den Wänden finden sich weitere Saiteninstrumente, mal als dreidimensionale, in Farbe und Form manipulierte Instrumentenhybride, mal als monochrome Acrylgemälde, dazu ertönen Musikstücke, ein Glockenspiel, Klavier- und E-Gitarrenklänge. Die Unspielbarkeit der versammelten Gegenstände kontrastiert mit der Herausarbeitung ihrer ergonomischen Form, die erklingende Musik mit dem Schweigen des hybriden Fantasieorchesters im Raum.

Unter den plastisch-installativen Arbeiten ist auch die Werkgruppe „Archiv der Phantome“ von Nicolai Leicher (Klasse Susan Philipsz) im hinteren Teil des Oktogon hervorzuheben, in deren Mittelpunkt eine mit hellem Nesselstoff überzogene Autokarosserie steht, deren Geschichte in Fotografien an den Wänden zu erahnen ist, begleitet von grieselnd-kratzenden Nachrichtenfetzen, die aus dem Inneren des Fahrzeugphantoms zu kommen scheinen und durch Versatzstücke aus der Berichterstattung über Corona, die Stimme Karl Lauterbachs usw. das gestrandete Objekt mit der gesellschaftlichen Realität jenseits des Sichtbaren verbinden, wobei schon das Sichtbare selbst bei Leicher eine Chimäre ist: Das riesige Objekt ist wie der sprichwörtliche Elefant im Raum, den wir immer als Auto lesen wollen, weil wir es nicht besser wissen.

Nari Jos Ölgemälde lassen an übersteigerte Computerbilder denken

Im vorderen Teil des Oktogons überzeugt der Raum mit Gemälden von Nari Jo (Klasse Christian Sery) und Ana Stefanova Pireva (Klasse Ralf Kerbach) sowie Objekten von Layla Nabi (Klasse Wilhelm Mundt), auch weil hier die drei- und zweidimensionalen Arbeiten geschickt und zur gegenseitigen Wirkungssteigerung kombiniert sind. Nari Jos knallige Ölgemälde lassen an übersteigerte Computerbilder denken, wobei sie einfache und dabei fast ikonische Formen findet, als würden archaische Symbole und Popkultur miteinander verschmolzen. Die Komplementärkontraste und Grundformen gehen stimmig mit den Objekten von Layla Nabi zusammen, die urbane Kleinarchitektur, wie Geldautomat und Vitrine, von Aufschriften, Inhalt und Funktion befreit und so erst in ihrer Form und Farbe erfahrbar macht. Einen deutlichen Kontrast dazu bilden die großformatigen monochrom-weichen Zeichnungen in Gallus- bzw. Bananentinte von Ana Pireva. Nicht nur durch den Verzicht auf Buntfarbigkeit und klare Umrisse bricht sie mit Seh- und Darstellungstraditionen, sie stellt auch die Erzählweise auf den Kopf, wenn sie abseitige Ausschnitte – der Blick auf die Füße am Boden, eine gekrümmte Hand – zum Gegenstand macht, so als wäre unser Sehfeld beschnitten, der Kompass verloren gegangen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überhaupt, was wir (nicht) sehen oder zu sehen meinen und wie wir in einer hochkomplexen Welt aus dem per se immer Unvollständigen unserer Wahrnehmung Sinn generieren, dieses Spannungsfeld zieht sich als roter Faden durch die gesamte Ausstellung. Teresa Witschas und Sabine Schober (Klasse Christian Macketanz) etwa führen das Ausschnitthafte und Prozesshafte wie auch ihre ständige Interpretation und Hinterfragung als Grundbedingung von Sehen und Sein gleichermaßen vor, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Mitteln: Witschas zeigt das poetisch-abstrakte Acrylbild „Stümpfe“, Schober die Bild und Wand, Davor und Dahinter, Realität und Abbild verunklärende Wandinstallation „Playing with painting“. Alle Kunst ist beständige Neubestimmung.

Von Teresa Ende