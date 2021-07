Heute starten die Dresdner Filmnächte

Dresden

Man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen, allerdings fielen sie in jüngster Zeit vorzugsweise aus. Aber nun zeichnet sich Licht am Ende des (Corona-)Tunnels ab, weshalb die Sause zum 30. Geburtstag der ihre wilden Jahre hinter sich habenden und nun gut etabliert und situiert dastehende Filmnächte am Elbufer vonstatten gehen kann, die Organisatoren hoffen jedenfalls angesichts niedriger Inzidenzwerte auf regen Zuspruch.

Einige Programme seien bereits ausverkauft, teilten die Filmfest-Macher mit. Für Veranstaltungen am Nachmittag mit bis zu 500 Zuschauern gelten keine besonderen Beschränkungen. Für die Abendprogramme mit maximal 1596 Gästen sind die drei „G-Regeln“ vorgeschrieben: genesen, geimpft oder getestet. Ein Testzentrum ist auf dem Gelände vorhanden.

Programm für August steht noch aus

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen am Königsufer vor der Kulisse der Altstadt heute, 21.30 Uhr, mit dem Streifen „Der Rausch“ von Regisseur Thomas Vinterberg. Zum Jubiläum gratulierten am Vortag per Videobotschaft außerdem eine erkleckliche Anzahl an Promis, unter anderen der regelmäßig „Kaisermania“ auslösende Schlagerbarde Roland Kaiser und die zumindest in spätpubertierenden Kreisen Kultstatus genießende Punkband Die Toten Hosen, die beide zu den Stammgästen des Sommerkinos gehören. „Happy Birthday liebe Filmnächte! Wie schön, dass es euch gibt! Wie viele tolle Abende wir bei euch erlebt haben – das war jeden Mal der Hammer!“, versicherte Frontmann Campino. Live vor Ort bei der Pressekonferenz war Sachsens Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch – sie lobte nicht zuletzt die touristische Strahlkraft der Filmnächte.

Für das Juli-Programm konnten Filmfans ihre Lieblingsfilme der vergangenen 30 Jahre auswählen. Klassiker wie „Forrest Gump“ und „Die fabelhafte Welt der Amélie“ flimmern noch einmal über die Leinwand. Die Sängerin Anna Mateur, Entertainer Helge Schneider und die Dresdner Philharmonie sind im Juli bei Konzerten zu erleben. Das Programm für August wird erst noch bekannt gegeben.

Das vollständige Programm und Tickets sind online unter https://dresden.filmnaechte.de/programm sowie ab 9,80 Euro verfügbar.

