Heute ins Dresdner Zentralkino – Online-Bundesstart des Dramas „Vater (Otac)“

Dresden

Auch im Film gibt es wieder ein kulturelles Hätte-Würde-Wäre. Während anderswo die Kinos sehr wohl noch geöffnet sind und erprobte 3G- oder 2G-Modelle fahren dürfen – den Dresdner Spielstätten wurde das vor zwei Wochen untersagt –, herrscht hier in der Stadt und im gesamten Freistaat verordnete Ruhe. Doch es gibt einzelne Leuchtsignale. Mit dem serbischen Drama „Vater (Otac)“, der schon vor Jahresfrist zu den Osteuropäischen Filmtagen in Dresden zu sehen sein sollte, startet jetzt ein wichtiger Film samt Premierengespräch online.

Davon handelt das serbische Drama „Vater (Otac)“

Nikola hat seinen Job verloren, ohne Schuld. Der Fabrikbesitzer hat ihn einfach nicht bezahlt. Nun versucht er mit Gelegenheitsjobs seine Familie zu ernähren. Seine Frau hält das nicht aus, sie übergießt sich in ihrer Verzweiflung mit Benzin und zündet sich selbst an. Sie überlebt den Selbstmordversuch und kommt ins Krankenhaus, aber Nikola wird das Sorgerecht seiner beiden Kinder entzogen. Sie kommen bei Pflegeeltern unter, angeblich vorübergehend.

Nach einer Begutachtung der Wohnverhältnisse befindet der Leiter des Jugendamtes des kleinen serbischen Dorfes, Nikola sei zu arm, um ein angemessenes Lebensumfeld für die Kinder zu gewährleisten. Das Sorgerecht bleibt ihm entzogen, obwohl Nikola alle Vorgaben des Amtes erfüllt hat.

Nikola will die Behördenwillkür nicht hinnehmen und beschließt, eine Beschwerde beim Ministerium für Soziales in Belgrad einzulegen. Weil er kein Geld für den Bus hat, geht er die 300 Kilometer dorthin zu Fuß, in der festen Überzeugung, dass er im Recht ist. Er will den Behörden zeigen, wie weit er für seine Kinder zu gehen bereit ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Hilfe auf seiner beschwerlichen Reise erfährt er von anderen Menschen, die alle auf ganz unterschiedliche Weise ihren Weg suchen.

Koproduktion aus Serbien, Frankreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien und Bosnien/Herzegowina

In Belgrad schafft es Nikola durch seine Beharrlichkeit tatsächlich, in einem persönlichen Treffen ein Empfehlungsschreiben des Ministeriums zu bekommen. Doch der Kampf um seine Kinder ist damit noch lange nicht beendet.

„Vater (Otac)“ des serbischen Regisseurs Srdan Golubović ist eine Koproduktion aus Serbien, Frankreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien und Bosnien/Herzegowina. Bislang lief das Drama auf über 25 Festivals und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2020 wurde es mit dem Panorama Publikums-Preis und dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet, beim Calgary International Film Festival 2020 als „Bester internationaler Spielfilm“ und beim Montpellier Mediterranean Film Festival 2020 gewann es als „Bester Film“ die Antigone d’Or.

Per Stream kann man sich zur Dresden-Premiere heute auf der Plattform von Kino-on-Demand anmelden. Man bekommt für 9,99 Euro einen Code sowie ein Passwort für das Premierengespräch.

Direkter Zugang zum Film: https://www.kino-on-demand.com/movies/otac-vater/?refid=zentralkinodresden, das digitale Premierengespräch mit Regisseur Srdan Golubović beginnt 20.30 Uhr

Von Anne Daun