Herkuleskeule als Spätshop: Wenn die Protestwelle durch Dresden rollt

Dresden

„Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas, wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte!“ Lenins viel strapazierte Sentenz kommt auch im neuen Programm „Im Kühlschrank brennt noch Licht“ der Herkuleskeule. Neuzugang Sophie Lüpfert, Beate Laaß und Detlef Nier spielen drei Dresdner „Ureinwohner“, die in einem „Späti“ erleben, wie mal wieder Demo-Kampftag angesagt ist. Nicht nur in der Chaos-City Berlin hat sich mittlerweile eine Art Protest-Tourismus entwickelt, auch in der sächsischen Landeshauptstadt. Mal sind’s die Querdenker, mal die Greta-Jünger, mal die Milchbauern ...

Demonstranten im Dresdner Späti

Geschätzt 20 Demos sind laut Grundszenario des „Keule“-Programms am Laufen. Gut, dass es Hertas Getränke-Oase gibt, denn Durst haben alle. Was Brechts Mutter Courage der Dreißigjährige Krieg ist, nämlich eine Verdienstmöglichkeit, ist der Demo-Großk(r)ampftag für Herta (Beate Laaß). Allerdings entwickelt sich der Späti zur Konfliktzone, denn auch Verkaufsgehilfin Peggy (Sophie Lüpfert) und ein Professor genannter Stammkunde (Detlef Nier) geraten sich über die unterschiedlichsten Themen in die Wolle. Alle drei Akteure schlüpfen noch in diverse andere Rollen, sind etwa drei Rentner, die in Apo-Opa-Manier u. a. krückstockschwingend „Wir sind die alte Garde ..., aber der Rollator, der rollt“ trällern. Sehr hübsch durchaus auch die Szene, in der Nier und Lüpfert zwei Berufsdemonstranten verkörpern, die ihr Erweckungserlebnis auf den Tahrir-Platz in Kairo hatten und seitdem von Demo zu Demo rund um die Welt reisen. Ob sie nun für oder gegen Ägyptens Ex-Staatschef Mubarak waren, ist aber ihren Gedächtnis entglitten.

Luft nach oben

Nun braucht es für ein gutes Kabarettprogramm bekanntlich Idee, Konsequenz und Komik. Idee und Konsequenz sind Philipp Schaller und Michael Frowin, der auch Regie führte, nicht abzusprechen, was allerdings die Komik angeht, besteht deutlich Luft nach oben, so manche Nummer ist sogar ein klarer Verstoß gegen das von Billy Wilder zwar für den Film aufgestellte, aber auch im Kabarett Sinn machende Gebot „Du sollst nicht langweilen!“

Weniger ist mehr und Überraschung wichtig

Thematisch wurde ins Programm hineingepackt, was hineinzupacken war: Gender(un)sinn, Klimadebatte, die mangelnde Ausstattung der Schulen mit Computer-Technik... Viel Feind, viel Ehr’, mag sein, aber weniger wäre mehr gewesen. So wirkt das Programm überfrachtet. Überraschungsmomente? Selten! Der Grundgestus eines guten Witzes ist die Subversion, der Tabubruch, in diesem Kabarett-Leitartikel geht es wiederholt moralinsauer und trotz gegenteiliger Absicht letztlich doch politisch korrekt zu.

So mancher Stein des Anstoßes ist bei näherer Betrachtung der Faktenlage nun wirklich keiner. Ja, man mag es nicht schön finden, dass Deutschland Waffen an die Türkei und an Griechenland liefert, aber beide Länder sind Verbündete in der Nato, da liegen die Dinge schon allein rechtlich anders als etwa bei Saudi-Arabien. Ja, bei der Revolution auf dem Maidan in Kiew waren auch rechtsextreme und nationalistische Gruppen dabei, aber alles in allem war die Protestmenge ein Querschnitt der ukrainischen Gesellschaft. Die deutliche Mehrheit der Demonstranten war nicht rechtsextrem.

Am Ende der etwa zweistündigen Nummernfolge muss der „Späti“ schnell geschlossen werden, man hört das Splittern von Glas. Endgültig klingt der Abend aus mit Konstantin Weckers Lied „Was keiner wagt“, in dem am Ende eine Forderung steht, die zu unterschreiben keinem schwerfallen sollte: „Wo alles dunkel ist, macht Licht!“

Nächste Vorstellungen: 3., 22. & 30. Juli, jeweils 20 Uhr

Von Christian Ruf