„Das Rad, das am lautesten quietscht, bekommt das meiste Fett“, lautet eine alte Volksweisheit, aber es gibt noch etliche andere Redewendungen rund ums Rad, etwa wenn einer sagt, dass er sich wie gerädert fühlt oder als fünftes Rad am Wagen empfindet.

„Wir drehen am Rad“ heißt nun das neue Programm der Herkuleskeule, das am 1. Mai Premiere haben soll. Mit dem Programm wollte die 1961 gegründete „Keule“ sich selber ein „kleines“ Geschenk zum 60. Geburtstag machen, aber der Mensch denkt und ein gewisses Virus lenkt, also holt man die Sause dieses Jahr nach.

Nun wiederum war eigentlich eine große Gala im Schauspielhaus geplant, aber aufgrund des von Putin vom Zaun gebrochenen Krieges gegen die Ukraine entschloss man sich, in Zeiten von Stahlgewittern und allgemeinem Stahlgetwitter auf die ganz große Feier zu verzichten und die Premiere ins Stammdomizil im Kulturpalast zu verlegen.

Philipp Schaller sitzt gern zwischen den Stühlen, für ihn der „produktivste Ort“

Personaltechnisch wurden vom „Satire Hot Spott“ jedoch keine Abstriche gemacht – gleich vier Akteure stehen auf der Bühne: Birgit Schaller, Hannes Sell, Detlef Nier und Philipp Schaller. Bei eingestreuten Liedern wird das Quartett in bewährter Manier von Jens Wagner und Volker Fiebig musikalisch begleitet.

Neu erfunden wird das Rad nicht, aber das dürfte ganz gut so sein, angekündigt ist jedenfalls eine Art „satirische Notwehr gegen eine Zeit, in der Dialog durch Hetze ersetzt, Geschwurbel mit Widerstand verwechselt und Cancel Culture zum guten Ton erhoben wird“. Zwei Texte werden sich mit Corona beschäftigen, „es geht um Vorgänge, die man nicht vergessen sollte“, lässt Philipp Schaller, der künstlerische Leiter der Herkuleskeule, im Gespräch mit den DNN durchblicken.

Was die gegenwärtigen Probleme auf der Welt angehe, „haben wir nicht die Antwort, aber es ist wichtig, Fragen zu stellen und sich auch selbst in Frage zu stellen“, meint Schaller. Bei jeder Nummer sei man „gezwungen, zu verdichten“, generell zieht er es vor, „zwischen den Stühlen zu bleiben, ich halte das für den produktivsten Ort“. Eine Spaltung der Gesellschaft, wie sie mittlerweile von vielen beklagt wird, macht er so nicht aus, es gebe allerdings eine „sehr laute Minderheit“.

Viele versierte Liedautoren wirkten am Jubiläumsprogramm mit

Die Vorlage für das Jubiläumsprogramm stammt von Philipp Schaller in Zusammenarbeit mit einigen versierten Liedautoren des Landes, u.a. Schwarze Grütze und Axel Pätz. Regie führt Mario Grünewald, der zusammen mit dem Choreografen Thomas Winkler dafür sorgen will, dass der Abend „Kopf und Zwerchfell rockt“ und niemand glaubt, da hätte jemand ein Rad ab gehabt beim Texten und Komponieren.

Die beiden letzten Jahre seien ob der Corona-Pandemie für das Ensemble „eine Herausforderung“ gewesen, aber im Vergleich zu selbstständigen Künstlern kam man mit einem blauen Auge davon. Kurzarbeitergeld für die 20 Angestellten des Hauses verhinderte das Schlimmste, wie Geschäftsführer Armin Proft erklärt.

Der Vorverkauf zieht wieder an, zumindest was Vorstellungen im Mai angeht. Von den 240 Plätzen im Haus darf man nach derzeitigem Stand 60 Prozent besetzen, 100 Prozent, wenn alle im Saal ihre Maske tragen, aber Maskenpflicht während einer Vorstellung ist für viele ein No-Go, dann bleiben sie weg.

Etwa 30 Prozent der Zuschauer im Haus sind Touristen

Übel für die Bilanzen und Finanzen war, dass in der Adventszeit deutlich weniger Touristen kamen und dass laut Armin Proft auch das Verschenken von Karten als Weihnachtsgeschenk gegen Null ging. Generell lässt sich sagen, dass etwa 30 Prozent der Zuschauer im Haus Touristen sind.

Geholfen hat, dass man nicht nachrüsten musste in Sachen Luftfilter: Mit dem Umbau des Kulturpalastes bekam die im Keller einquartierte Herkuleskeule eine picobello Klimaanlage. Alle 15 Minuten wird laut Proft die Luft erneuert, besonders vor der Vorstellung und während der Pause läuft die Anlage. Ein grundsätzliches Problem für die „Keule“ aber ist das Verbot jeglicher Außenwerbung am Kulturpalast. Kein Plakat. Kein Aufsteller. Keine Fahne. Der (heilige) Denkmalschutz will es so. Nur im Sommer war ein Aufsteller gestattet mit der Botschaft „Wir spielen durch“.

Der Umsatz beim Bistro geht gegen „Plus-Minus-Null“

Noch spielt man nicht voll durch, was die Zahl an Vorstellungen angeht, „fahren wir erst langsam hoch“, sagt Philipp Schaller. Lange fanden die angesetzten Vorstellungen ohne Pause statt, jetzt langsam wieder mit Pause. Das Bistro hat auch wieder offen, wobei der Umsatz, der dort gemacht geht, gegen „Plus-Minus-Null“ geht, wie Proft verrät. Was die Herkuleskeule einnimmt, geht für Organisation und Personal(-kosten) drauf. Überhaupt wird das Bistro nicht so genutzt wie erhofft, ab Mai wird das Bier teurer, wie derzeit so vieles im Land.

Die vier Premieren, die in den beiden vergangenen Jahren erfolgten, sind vergleichsweise noch wenig gespielt worden, „wir hoffen, dass noch viele neugierige Dresdner kommen“, sagt Schaller. Die Neugierde fehlte leider manchmal, was die Gastspiele in der Reihe „Gäste im Haus“ angeht. Da ist der Zuspruch oft mau. Aber zum einen ist es laut Schaller „eine bewusste Entscheidung“, nicht die ganz großen Namen zu holen, sondern noch nicht ganz so bekannten Künstlern ein Podium zu bieten, zum anderen „kann diese Reihe nur am Montag durchgeführt werden“, denn da spielt man nicht selbst.

