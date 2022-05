Dresden

Einst war die Zukunft ein Versprechen, heute sind sich viele mit dem Urgefühl des rücksichtslos ins Dasein geworfenen Menschen sicher: Früher war alles besser. Dies zu wissen, war früher das zweifelhafte Privileg der ganz Alten, heute würden, wie Umfragen ergeben, selbst junge Leute ein Leben in der Vergangenheit bevorzugen, einfach, weil die Zukunft dem Klimawandel, Kriegen oder dem Ruin der (Renten-)Kassen zum Opfer fällt. Außerdem war die Vergangenheit schon deshalb angenehmer, weil in seligen Zeiten auch noch andere Klubs als der FC Bayern deutscher Fußballmeister wurden.

Eine Vergangenheit in der Gegenwart

„Ich wünsche mich in die Neunziger zurück“ heißt es denn auch in einem Lied, das im neuen Programm „Wir drehen am Rad!“ der Dresdner Herkuleskeule angestimmt wird. Auf eine simple „Geburtstagsshow“ zum 60. der Humor-Institution läuft es – dies vorab – nicht hinaus. Es gibt in dieser coronabedingt zwei Jahre verspäteten Sause keine nostalgische Verklärung, keinen Schnee von gestern, sondern bewusst einen Blick aufs Hier und Jetzt.

Und man ist nicht frei von Selbstzweifel bis hin zur Sinnkrise. Zwar sagen die vier „Humorsoldaten“ von der Keule eingangs, dass sie uns unablässig die Welt „kabaretten“, aber der Versicherung, dass man es besser wisse, folgen umgehend vielerlei Rückzieher.

Die Texte stammen vorrangig vom künstlerischen Leiter Philipp Schaller, der in leichter Conférencier-Montur samt Stöckchen auch zusammen mit Birgit Schaller, Detlef Nier und Hannes Sell auf der Bühne steht. Unterstützung holte sich Schaller bei diversen Liedautoren, u.a. Hans-Eckardt-Wenzel oder dem Frauen-Duo Suchtpotenzial. Regie führte Mario Grünewald, der wiederum mit dem Choreographen Thomas Winkler zusammenarbeitete.

Jede Zutat ein Genuss

Nun sollen ja angeblich viele Köchen den Brei verderben, aber mit diesem Programm ist allen Beteiligten ein ungemein beeindruckender Wurf gelungen. Zwar bleiben die großen Überraschungen aus, aber es wird sich entschieden dem gewidmet, was an Brandherden in der Welt ist. Da wäre etwa Putins Krieg, der dafür sorgt, dass wir „endlich die Kriegsflüchtlinge haben, die wir immer wollten“, also christliche Frauen und Kinder und nicht muslimische junge Männer.

Alle spielen und singen richtig gut, primus inter pares ist für mich Detlef Nier, der ein paar Solo-Einlagen hat, die schier vom Hocker reißen. Sein wortakrobatisches wie doppelbödiges „Loblied“ aufs Schubladen-Denken wurde zu Recht mit frenetischem Beifall bedacht. Andere ganz große Nummer: Philipp Schaller und Hannes Sell kommentieren „live“ ein Fußballspiel zwischen Deutschland und dem FC Corona, das in der Erkenntnis gipfelt, dass die Pandemie erst dann beendet ist, „wenn dem Virus die Sachsen ausgehen“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Gendersprache ist Thema, das recht breiten Raum einnimmt. Birgit Schallers Einwand, dass sich Sprache doch schon immer verändert habe, lässt Nier umgehend lästern: „Aber doch nicht in Richtung Schwachsinn!“ .

Auseinandersetzung mit dem Publikum

Die Zahl der billigen Lacher wie der banalen Anbiederungen ans Publikum hält sich in Grenzen, stattdessen wird ob des Dienstalters der Herkuleskeule nach einem Blick aufs Publikum ernüchtert konstatiert, dass man mit den 60 Jahren immer noch 20 Lenze jünger sei „als der Durchschnitt im Saal“. Auch sonst setzt man sich mit der Satire-Gefolgschaft auseinander. Da sind jene, die der Keule vorwerfen, nicht mehr ihr Sprachrohr zu sein, aber auch jene, die zwar von der Herkuleskeule begeistert sind.

Aber beim per Videobotschaft eingespielten Beifall von Widerstandskämpfern wie „Sophie Scholl aus Lockwitz“ und „Claus Schenk Graf von Stauffenberg aus Löbtau“ scheint sich bei den Keule-Kabarettisten doch ein schaler Geschmack im Mund einzustellen. Das ist einfach Beifall von der falschen Seite! Wie konnte es nur dazu kommen?

Der Schlusspunkt wird mit dem von nicht wenigen im Saal mitgesummten Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ gesetzt. Sehr berührend, sehr klar, aber irgendwie auch strittig. Eritrea versus Äthiopien, Aserbaidschan versus Armenien, Bürgerkrieg im Jemen unter Einmischung Saudi-Arabiens wie des Irans – nichts davon ließ das alte Europa sich auf dieses Friedenslied besinnen. Zweierlei Maß, Doppelmoral halt. „Wenn Doppelmoral ein Fahrrad antreiben könnte, dann müssten die Grünen sogar bergauf bremsen“, wie die Keule-Kabarettisten kein Blatt vor den Mund nehmend konstatieren.

Nächste Vorstellungen: 4., 9. & 23. 5., jeweils 19.30 Uhr

Karten Tel: 0351/492 5555

Internet: herkuleskeule.de/

Von Christian Ruf