Manfred Schubert schrieb ein Lied, das am Ende vieler Programme der Herkuleskeule als Schlusswort gesungen wurde: „Der alte Knabe Herkules gehört nun mal nach Sachsen. Er hat die Keule wohl im Arm…“

Manfred Schubert war von der Statur kein Herkules, eher ein David im Kampf gegen den Riesen Goliath. Diesen Kampf führte er mit herkulischer Kraft und Ausdauer von 1961 bis 1986 als Direktor der Herkuleskeule.

Ein wagemutiger Künstler

Nachdem es in den 50er Jahren in Dresden ein „Herkuleskeulchen“ gegeben hatte, sollte es diesmal, wie er selbst sagte: „…ein Instrument sein und nichts was nur so nebenbei schmeichelt“.

Er gestaltete „Die Herkuleskeule“ zu einem in der DDR bekannten und beliebten Kabarett. Mit den volkstümlichen Dialogen der Kabarett-Figuren Gustav und Erich schaffte es die Herkuleskeule mit ihren Kabarettisten Fritz Ehlert und Hans Glauche in den 70er Jahren sogar, ein fester Bestandteil von Unterhaltungssendungen des DDR-Fernsehens zu werden. Was zu dieser Zeit für ein politisches Kabarett in der Unterhaltungslandschaft der DDR nicht selbstverständlich war.

Weiter heißt es im Lied vom alten Knaben Herkules: „…und hilft ein wenig mit, dass uns die faulen Früchte nicht bis in den Himmel wachsen …“.

Es war Last, Leid und Kummer, eben die Krux der DDR-Kulturpolitik, mit dem Kabarett Kritik zuzulassen. Gewünscht war Kritik an Verhaltensweisen und Handlungen, die nicht den Normen des sozialistischen Lebens entsprachen. Der kritische Geist Manfred Schubert beschrieb in einer Szene, wie ein sozialistisches Arbeitskollektiv ein neues Mitglied aufnehmen soll, das eine Haftstrafe verbüßt hatte. Gleichzeitig erhält der Betrieb einen neuen Direktor der bei seinem Rundgang in jenem Arbeitskollektiv landet und prompt für den ehemaligen Häftling gehalten wird. Der in vorsichtiger Annäherung beider Seiten entstehende Dialog über Arbeitsmoral, Leitungstätigkeit und Strafvollzug im real existierenden Sozialismus entsprach jenem Treffer, mit dem David Goliath besiegte.

Grundstein für Außergewöhnliches

Peter Ensikat charakterisierte Manfred Schubert als mutigen und aufrichtigen Direktor, der immer versuchte, bis zum Äußersten zu gehen, soweit das irgendwie möglich war. So organisierte Manfred Schubert, dass die Herkuleskeule in den 80er Jahren mit den Autoren Peter Ensikat, Wolfgang Schaller und Gunter Antrak zu einem schlagkräftigen Instrument in der DDR-Kabarett-Landschaft wurde. Manfred Schubert war Autor, Kabarettist und Regisseur. Als Direktor agierte er lieber unauffällig, aber bestimmt, und hielt die Fäden zusammen. Seine Entscheidungen setze er mit einer sanften Autorität durch, die das Ensemble immer wieder zu besonderen Leistungen führte.

Sein Credo beschrieb er im Refrain seines Liedes: „… ihr habt gelacht, fiel es auch schwer, wenn’s hier und da gefunkt. Gibt’s sonst noch Fragen? Keine mehr? Danke! Punkt.“

Solange er körperlich dazu in der Lage war, besuchte er die Vorstellungen seiner Kollegen. Hinterher führten wir anregende Gespräche über die aktuellen Entwicklungen im Kabarett, erinnerten uns an die vergangenen Zeiten, zitierten alte Pointen, beschrieben Trauriges und Heiteres.

94 Jahre bist Du geworden, lieber Manfred Schubert.

Danke!!! Punkt.

*Manfred Breschke kam 1984 zur Herkuleskeule. 1998 gründete er mit Thomas Schuch das Kabarett Breschke & Schuch.

Von Manfred Breschke*