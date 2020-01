Nach gut 14 Jahren an der Spitze des Dresdner Kulturamtes und fast drei Jahrzehnten Amtsarbeit insgesamt geht Manfred Wiemer in den Ruhestand. Am Freitag wird der dreifache Vater verabschiedet. Vorher traf sich der 65-Jährige noch mit den DNN zu mehr als einem Bilanzgespräch.