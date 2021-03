Herkuleskeule Dresden trauert um Jutta Rockstroh

Dresden

Das Ensemble der Dresdner Herkuleskeule trauert um sein langjähriges Ensemblemitglied Jutta Rockstroh. Am 15. Februar ist sie verstorben, teilte das Kabarett mit.

In Aken in Sachsen-Anhalt geboren, kam Jutta Rockstroh nach ihrem Akkordeon-Studium an der Musikhochschule Dresden zur „Keule“ und stand von 1967 bis 1987 in vielen Programmen auf der Bühne, meist zusammen mit Fritz Ehlert, Manfred Schubert, Gisela Grube und Hans Glauche, mit dem sie auch einige Male beim „Kessel Buntes“ im Fernsehen der DDR auftrat.

„Das Kabarett war ihr Leben“

Als Klassik-Liebhaberin ging Jutta Rockstroh nach ihrer Zeit bei der Herkuleskeule als Inspizientin an die Dresdner Oper, wo sie bis zu ihrer Rente arbeitete. 2013 stand sie ein letztes Mal auf der Kabarettbühne und hatte zusammen mit ihren ehemaligen Kollegen Schubert und Grube einen vielumjubelten Gastauftritt in der Late-Night-Show „Spätzünder“ in der „Keule“.

„Das Kabarett war ihr Leben, und alle, die sie in diesen Jahren in der Herkuleskeule erlebt haben, erinnern sich gern an ihre Professionalität und Leidenschaft für den Beruf“, schreibt das Ensemble der Herkuleskeule in seinem Nachruf.

Von DNN