Herbert Grönemeyer in Dresden: Das sollten Besucher wissen

Zum Konzert von Herbert Grönemeyer im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion können die Fans kostenlos mit Bus und Bahn anreisen. Die Eintrittskarte für das Konzert gilt von Dienstag, 13 Uhr bis Mittwoch früh, 4 Uhr als Fahrkarte für Züge, Busse und Straßenbahnen im ganzen Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) setzen zudem zusätzliche Straßenbahnen ein.

Das Stadion an der Lennéstraße ist mit den Linien 10 und 13 erreichbar, auch die Knotenpunkte „Straßburger Platz“ und „Lennéplatz“ liegen in der Nähe. Der Hauptbahnhof ist zudem fünf Minuten mit der Straßenbahn entfernt. Für Besucher besonders praktisch: Sie können als Ziel „Grönemeyer-Konzert“ in den Auskunftssystemen von DVB und VVO – „DVB mobil“ und „VVO mobil“ sowie die Internetseiten dvb.de und vvo-online.de – eingeben und erhalten so die optimale Verbindung zum Konzert.

Nach dem Konzert setzen die DVB auf den Linien 10 und 13 zusätzliche Wagen ein. Die beiden Linien fahren damit alle zehn Minuten. Weitere Straßenbahnen stehen bei einer hohen Nachfrage als Reserve bereit.

Auch Besucher aus dem Umland kommen mit dem Kombi-Ticket nach Dresden und zurück. Nach dem Konzert verkehren die letzten S-Bahnen nach Meißen um Mitternacht, nach Pirna um 0.12 Uhr und 1 Uhr sowie nach Tharandt um 0.17 Uhr. Die letzte Regionalbahn nach Großenhain und Elsterwerda verlässt um 23.08 Uhr den Hauptbahnhof, der Zug nach Kamenz fährt um 23.02 Uhr und der letzte Regionalexpress nach Riesa startet um 23.14 Uhr.

Neben den Übergangsstellen mit Parkmöglichkeiten in der Region gibt es auch am Dresdner Stadtrand einige kostenfreie „Park+Ride“-Plätze mit Bahnanschluss. Direkt an der Autobahn liegen die P+R-Plätze in Kaditz, Gompitz und Prohlis, aus dem Norden sind die Parkplätze an den Bahnhöfen Langebrück und Klotzsche eine gute Wahl. Autofahrer können ihr Auto so am Dresdner Stadtrand abstellen und kostenfrei mit Straßenbahn, Bus und Zug zum Konzert fahren.