Dresden

Auf irritierende Weise herausgefordert als „Mit-Wirkende“ in einer eigenwilligen Aufführung. So mag sich das sorgfältig platzierte Publikum am Wochenende im Großen Saal vom Festspielhaus Hellerau gefühlt haben, konfrontiert mit der szenischen Produktion „Über die Mauer“ unter der künstlerischen Leitung von Arila Siegert in Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe Violett. Wer anfänglich vielleicht noch versuchte, in der geballten Konfrontation mit Worten, Gedanken, Situationen – im Gedächtnis blieb immerhin das assoziierte Bild vom grünen Apfel auf dem gelben Tisch – das Geschehen analysieren und begreifen zu wollen, hat es wohl bald schon mehr oder weniger aufgegeben.

Farbspektakel durch Verwandlung

Wirklich spannend wird es erst dann, wenn sich der komplett weiß gehaltene Bühnenraum höchst geheimnisvoll mit Linien, Farben, Figuren belebt und die engagiert agierenden Performer (Kerstin Schweers, Jörg Thieme und mit Tanz und Gesang Isabel Wamig) quasi eingefangen, verlockt wie auch in sichtbare Beziehung gesetzt sind zu dem Figuren-, Farb- und Formenspektrum jener sinnlich-geheimnisvollen Malerei, wie sie Helge Leiberg über den Overheadprojektor live in den Raum projiziert. Das ist immer wieder eine Art Wunder und derart sinnlich erfahrbar, dass man nur staunen kann über solche Möglichkeiten der Verwandlung. Und insgesamt ein Geschehen, in das mit seinen Kompositionen und der Live-Musik auch Ali N. Askin besondere Klangfarben mit ins Spiel bringt. Von ihm stammte übrigens auch bereits 2019 die Komposition für Kandinskys Violett in der Regie von Arila Siegert.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun geht es bei dieser Koproduktion der Akademie der Künste, Berlin mit dem Anhaltischen Theater Dessau und der Stiftung Bauhaus Dessau erneut um Wassily Kandinsky, diesmal um seine Bühnenkomposition „Über die Mauer“ von 1913/14. Und damit um sein stetes Suchen nach dem „Klang der Bilder“, der „inneren Notwenigkeit“, und dass sich die Malerei mit der Musik als, wie er sagte, abstraktesten aller Künste verbünden könne, um so Farben, Linien und Formen zu komponieren. Eine Herausforderung, wie sie von ihm in diversen Briefen, Schriften und Werken kommentiert ist.

Tradition im Festspielhaus

Die beiden Aufführungen im Festspielhaus Hellerau sind übrigens deutlich auch als eine Art „Heim-Spiel“ zu sehen, ganz besonders für Arila Siegert und Helge Leiberg, die beide erklärtermaßen und vielfach dokumentiert Dresden ebenso im gemeinsamen künstlerischen Wirken eng verbunden sind. Schon immer und ewig, inspiriert und inspirierend, besonders auch mit ihren ganz persönlichen Eigenheiten. Helge Leiberg beispielsweise sorgte bereits vor reichlich 25 Jahren im Festspielhaus Hellerau mit seinen Overhead-Projektionen für Aufsehen, damals zu den Tagen für Kammermusik, Bilder und Sprache „auf-brüche“. Wo es nicht minder um Bewegung, Bild und Klang ging, und das im Zusammenwirken mit der Sängerin Annette Jahns. Die bekanntlich auch mit ihrer Körpersprache sehr beredt sein konnte. Da ging es um Klangbilder und Bildklänge zu Schönbergs „Pierrot lunaire“ im noch unsanierten Großen Saal vom Festspielhaus.

Lesen Sie auch Dresdens Kultur öffnet wieder: Das ist am Wochenende los

Womit sich letztlich wieder eine Brücke findet zu den Bühnenkompositionen in diversen Farbklängen von Kandinsky. Er sprach bereits 1911 in einem Brief an den ihm damals noch wenig bekannten Komponisten Arnold Schönberg von parallelen Sehnsüchten, die dieser in der Musik bereits verwirklicht habe. Später hat Schönberg, der sich ja bekanntlich auch mit übergreifenden Bühnenkonzepten befasste, auf ganz eigene Weise ebenso in der Malerei Herausragendes geschaffen.

Von Gabriele Gorgas